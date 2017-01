Sindromat e përhershme të marrëdhënieve shqiptaro-serbe

Nga Dritan Hoti*

Marrëdhëniet shqiptaro-serbe do të vijojnë gjithnjë të preken nga një sindromë e vazhdueshme që ka për burim Serbinë, e cila nuk pranon dot faktin e një kombi shqiptar të lirë dhe të një Kosove të pavarur, shkruan Hoti.

Shfaqja e shtetit-komb mund të vlerësohet nga njëra anë si revolucionarizuese dhe formalizuesi i marrëdhënieve ndërkombëtare, por nga ana tjetër ai u shndërrua në burimin e krizave, konflikteve e kundërshtive të mëdha të epokës moderne duke patur parasysh vetë karakteristikat e specifikat e tij. Për shembull, konflikti po aq i koklavitur sa edhe i përgjakshëm i Lindjes së Mesme i detyrohet krijimit të një shteti të ri komb, atij të Izraelit. Teksa popullsitë semite dhe arabe përgjatë shekullit XIX e deri në fillim të shekullit XX jetonin në një farë koekzistence. Shpërbërjet e perandorive kontrolluese të territoreve në fjalë apo startimi i një epoke me fizionomi të re, ka në tendencë t’i përshpejtojnë këto prirje. Shpallja e shtetit-komb serb, i dalë nga suaza e Perandorisë Otomane, në mesin e shekullit XIX, si dhe mënyra se si ai u vetëpërcaktua përbën nyjën e filozofisë së raporteve ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve deri në momentet aktuale. Ndërsa Kosova u “integrua” nëpërmjet 2 etapash, 1878 dhe 1913 në shtetin-komb serb, kryesisht si rrjedhojë e konstelacioneve ndërkombëtare, ishte dhe mbetet “molla” e sherrit midis dy kombeve. Flakja e tutelës serbe mbi Kosovën iu detyrohet dy momenteve historike, jo shumë të ngjashme njëra me tjetrën. Pushtimit ushtarak italian por edhe më tepër atij gjerman, strategjitë e të cilit e kishin frymëzimin te pikëpamjet tradicionale të diplomacisë gjermane përkundrejt Serbisë, si dhe një pjese të botës sllave. Deficienca e madhe e këtij aksioni ishte sepse ai u realizua nën kushtet e regjimit të një pushtimi ushtarak dhe nga një fuqi që pasi humbi luftën, u penalizua nga historia për shkak të krimeve të kryera gjatë Luftës II Botërore. Jo më kot Serbia në mënyrë dinake “vë alarmin” për ribashkimin e hapësirë shqiptare me përfundim të përafërt me atë të Luftës II Botërore. Shkëputja e dytë dhe ajo përfundimtare e Kosovës ngjau në kapërcyellin e shekullit XX për në shekullin XXI, e udhëhequr nga SHBA-të në koordinim të përhershëm me aleatin e saj special, Britaninë e Madhe, Gjermaninë, si dhe një kordoni shtetesh që iu bashkëngjitën kësaj sipërmarrjeje ushtarake nën petkun e NATO-s. Ndërkohë që një veçori e mëposhtme i ka karakterizuar marrëdhëniet e Serbisë me shqiptarët, është se këta të fundit nuk e kanë zgjidhur asnjëherë problemin e përhershëm me Serbinë, pra atë të zotërimit të Kosovës nëpërmjet një aksioni të koordinuar shtetëror. Teksa pushtonte Kosovën, Serbia hasi në mos-nënshtrimin e mos-asimilimin e shqiptarëve që mbi të gjitha buronte nga ndjesia e fortë kombëtare e tyre, të cilët e asociojnë atë me territorin ku shtrihen.

Siç është në traditën sllavo-ortodokse, Rusia është pasqyruesja e kësaj filozofie, Serbia për as edhe një moment nuk ka besuar dhe është përpjekur të vendosë një harmoni në planin etik apo një lloj “ modus vivendi” me popujt apo etnitë e sunduara nga ana e saj. E gjendur në një pozitë më avantazhuese deri në vitin 1999, rrjedhojë e kushteve historike, strategjia e Serbisë në lidhje me çështjen shqiptare konsistonte në një kombinim të kontrollit me anën e forcës me taktikat e përçarjes si në Kosovë po ashtu edhe në Shqipëri, nëpërmjet sponsorizimit të një rrjeti agjenturor, i cili ende mund të ekzistojë por aktualisht në kondita jo shumë të përshtatshme. Kosova e mbështet rëndësinë e saj në vendndodhjen gjeografike, si kufiri ndarës i botës sllave me atë jo sllave, si dhe përbërjes etnike. Natyra e konflikteve etnike, i tillë si ai i Kosovës shënjohet nga tipari i mëposhtëm: Kundërshtaret nuk janë kurrsesi të mbërthyer nga ndonjë dëshirë në funksion të stabilitetit apo status quo-së. Nëse njëra palë nis të bindet se koniunkturat ndërkombëtare që kanë prodhuar këtë status quo nisin të lëvizin, atëherë ky mund të jetë një rast i volitshëm për të tentuar përmbysjen e kësaj status quo-je, ose të paktën për ta tronditur atë. Kështu mund interpretohet domethënia e dy ndodhive të njëpasnjëshme, ndalimi i pashpjegueshëm i Ramush Haradinajt nga drejtësia franceze, si dhe historia e pak ditëve më parë të trenit provokativ të dërguar nga Beogradi në Kosovë.

Meqenëse në Serbi është mbrujtur psikoza e pazgjidhshmërisë së territorit të pretenduar me ekzistencën kombëtare, marrëdhëniet ndërkombëtare sipas këndvështrimit serb përcaktohen dhe i referohen dinamikës së Kosovës. Mirëpo sipërmarrjet politike të Serbisë përkundrejt Kosovës, të cilat nënshkruhen në frymën e metodave si dhe formulave të saj tradicionale, hasin në realitete shqiptare të ndryshme krahasimisht me të shkuarën historike. Të dyja shtet shqiptare, pavarësisht sindromave të brendshme që i mbajnë ato në një gjendje dobësie, janë funksionale, Shqipëria tashmë demokratike, anëtare e NATO-s, si dhe Kosova e njohur nga pjesa dërrmuese e shteteve të planetit, në konsolidim progresiv, sa iu përket mekanizmave përbërës të shtetit-komb.

Në rast se në periudhën përgjatë dy luftërave botërore, Serbia e garantonte mbajtjen e Kosovës nëpërmjet ekzistencës së Jugosllavisë, e cila ishte ndërtuar artificialisht në mbështetje të sistemit evropian të pas Luftës së Parë Botërore; përgjatë luftës së ftohtë do të ishte e paarritshme që Kosova t’i shkëputej Jugosllavisë dhe t’i bashkëngjitej Shqipërisë diktatoriale të Enver Hoxhës. Për më tepër me largimin e Kosovës nga Jugosllavia do të përvijohej shpërbërja e Jugosllavisë së Titos, të cilën mbështetur në ekuilibrin e forcave, diplomacitë e disa vendeve perëndimore e inkurajuan për të kultivuar një farë diversioni në gjirin e perandorisë komuniste, të kontrolluar nga Moska; e njohur ndryshe me emërtimin metaforik si “karremi” jugosllav.

Tensionet e fundit shqiptaro-serbe zbuluan se shtysa dhe inkurajimet për dialog, i cili si finalitet synon një paqe prej nga ku do të buronte një lloj balance në rajon, ishin artificiale, atëherë kur Serbia u vu në lëvizje për të testuar status quo-në e vendosur dhe nisi të bindej se mundësia për këtë po paraqitej. Çështja e Kosovës që përbën edhe konstanten e marrëdhënieve shqiptaro-serbe, do të vazhdojë të trajtohet nga Diplomacia ndërkombëtare si një rast tradicional; nga njëra anë mbështetësit dhe sponsorizuesit e saj të prirë nga SHBA-të, si dhe nga ana tjetër kundërshtarët e sabotuesit e Kosovës të kryesuar nga Rusia, aleati natyror i Serbisë. Si rrjedhojë paprekshmëria dhe integriteti i Kosovës do të jetë rezultantja e skemave dhe aksionit diplomatik, qëndrimeve të fuqive të sipërpërmendura, të cilat gjeneruan edhe realitetet e reja shqiptaro-serbe të 18 viteve të fundit.

Rezonanca e krizës së fundit në marrëdhëniet shqiptaro-serbe përmban edhe mësimin vijues se pajtimi shqiptaro-serb nuk është prapa portës, mjaftoi një stisje artificiale që gjithçka të rikthehet në pikën e nisjes. Çështjet e mëdha dhe të përhershme nuk trajtohen vetëm me rezistencën që stimulojnë pasionet e përkatësisë kombëtare, por me strategjitë e koordinuara të mekanizmave të shtetit-komb. Momenti historik i favorizoi shqiptarët duke iu dhuruar mundësinë e përballimit të sfidave të mëdha kombëtare nëpërmjet dy formacioneve shtetërore: Shqipërisë dhe Kosovës. Përsosmëria e funksionalitetit të mekanizmave të shteteve-komb shqiptare përbën edhe sfidën e tyre, e cila shërben edhe si kriter matës për zotësinë dhe ndërgjegjen e tyre kombëtare me qëllim që historia e tyre mos të jete ajo e ndëshkimit apo favorizimit të fuqive të mëdha duke e përmbushur siç duhet pjesën e tyre të misionit në histori.

*Pedagog i Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Universitetin Mesdhetar të Shqipërisë