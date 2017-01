Rroji: Të bëjmë shtet-kombin, politika aktuale, oligarki kriminale

Cilat janë pikat kryesore të lëvizjes së re nën drejtimin e Shenasi Ramës, Grid Rrojit dhe Valbona Karanxhës. Dilema për ta mbajtur lëvizje apo forcë politike. Flet Grid Rroji, ish-drejtor Informacioni në qeverisjen e parë Berisha, për dhjetë pikat ku mbështetet kjo lëvizje dhe kritikat për klasën politike që ka qeverisur vendin në 26 vitet e fundit.

Pesë muaj para zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme lëvizja politike “Bleta Shqiptare”, duket se po mat pulsin popullor nëse do të dalë si një parti politike, apo ende të mbesë lëvizje. Idetë duken të qarta mbi platformën e re, ku kritikohet e gjithë klasa politike në vend dhe jepen disa alternativa si zgjidhje të mundshme për të mos e çuar më vendin drejt greminës, apo drejt një revolucioni më të egër se viti 1997. Ish-drejtori i Informacionit gjatë qeverisjes së parë të kryeministrit Berisha, Grid Rroji tregon për nismën politike dhe dhjetë pikat kryesore ku konsiston në tregun tonë politik.

Zoti Rroji, ju keni shpallur një lëvizje politike, të quajtur “Bleta Shqiptare”, por ende e paformësuar zyrtarisht si parti, a po mendoni themelimin e një partie, pak muaj para zhvillimit të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare në qershor të këtij viti?

Bleta Shqiptare është një përpjekje e një grupi intelektualësh nga të gjitha trevat shqiptare. Ne besojmë se zgjidhja e vetme e duhur për shqiptarët është ndërtimi i shtet-kombit të shqiptarëve dhe kemi disa vite që i shpërndajmë idetë tona në portalet Rrethi i Ferrit, bletashqiptare.com, albanianpolitics.com etj. Ne të gjithë, por peshën kryesore e kemi mbajtur me profesor Shinasi Ramën dhe dr. Valbona Karanxhën, kemi qenë prezentë dhe shumë fort edhe gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2013, gjatë së cilës kemi dalë me mbi 300 shkrime e analiza profesionale mbi gjendjen dhe të ardhmen. Ndikimi ynë intelektual gjatë asaj fushate ishte i ndjeshëm sepse shumë nga çështjet që trajtuam u bënë objekt debatesh në fushatë. Madje edhe politika na u referua si “ata që punuan nga jashtë sistemit”. Qëllimi ynë kryesor është që shqiptarët të ndërgjegjësohen për gjendjen kritike ku ndodhemi, për shkaktarët e kësaj katrahure, dhe për zgjidhjen e vetme që na jep nder, siguri dhe dinjitet, dhe ky është shtet-kombi. Ne sot jemi në një gjendje ku nuk kemi shtet, drejtohemi nga një pari oligarkike, kriminale, dhe hajnore, e cila i urren me forcë shqiptarët, që na do skllevër, të zvetënuar e të ikur, të cilës i duhemi thjesht si kafshë pune për maskarallëqet e pisllëqet e veta. Ne sot nuk kemi shtet sovran, por jemi një tokë e lirë ku veprojnë gjithfarësoj grupesh e agjenturash, po ama kemi të paktën katër shërbime spiunazhi private të prijatarëve të parisë. Ne sot nuk kemi struktura sigurie, nuk kemi ushtri, polici, kontroll të territorit, po kemi banda kriminale të nivelit ndërkombëtar që na drejtojnë edhe shtetin, që kanë akses kudo e që kur vjen puna marrin edhe polici private nga Serbia për të mbrojtur pushtetin. Ne sot qeverisemi nga pakica etnike, fetare e rajonale, dhe pak nga pak po bëhemi pakicë në shtetin tonë, kemi qenë 95% shqiptarë, sot jemi 70%, po ama festojmë e lodrojmë me këngë ruse, sllave, greke, egjiptiane dhe turbofolk. Sot nuk kemi ekonomi reale, nuk prodhojmë gjë po kemi mijëra hektarë të mbjellë me hashash, shesim e prostituojmë fëmijët tanë, motrat dhe nënat tona dhe pimë kafe në kafene luksi, po ama kemi një kryeministër që bëhet qesharak kur thotë se “kemi bërë shtet”. Ne sot nuk kemi administratë shtetërore, por një tufë veglash e hajnash që i shërbejnë parisë në vjedhjen e gjakut të shqiptarëve, por ama kemi sipërmarrës që bërtasin për tregun e lirë, të cilët çdo qindarkë e kanë vënë nga hajnia e përbashkët me segmente kleptokratike të shtetit. Ne nuk kemi parti politike që përfaqësojnë interesat e popullit, por banda të mirëfillta kriminale me lugë në brez që vrasin, vjedhin, plaçkitin dhe shantazhojnë këdo që iu cenon garuzhdën e vet të groshës, por ama kemi një parlament me banditë, vrasës e hajdutë që vishen me firmato. Mund të vazhdoja edhe më gjatë, por jam i sigurt se lexuesit tuaj e kanë të qartë gjendjen se e jetojnë përditë. Nisma jonë nuk është brenda kontureve të kësaj parie, ne nuk jemi parti politike. Ne nuk jemi as dhjetoristë, as traktoristë e as kooperativistë, ne jemi kombëtaristë. Ne punojmë për kombin shqiptar pa asnjë rezervë. Koha e kombit matet me qindravjeçarë, ndërsa për klanet e parisë zgjedhjet janë kyçe sepse ndajnë plaçkën. Ndaj edhe insistojnë të na fusin në vallen e tyre. Mirëpo ne punojmë për një ide të qartë, për një zgjidhje afatgjatë që është e vetmja që na shpëton nga këneta ku jemi, ne do të punojmë sa të kemi fuqi për shqiptarët dhe për t’i ndërgjegjësuar ata.

Sa mendoni se do të gjeni mbështetje te shqiptarët, kur aktualisht tri forcat kryesore politike si PS, PD dhe LSI, kanë numrin më të madh të mbështetësve?

Në manifestin tonë të cilin mund ta shkarkojë kushdo falas te bletashqiptare.com kemi parashtruar jo vetëm gjendjen, por edhe rrugëdaljet e mundshme. Ka katër rrugë: 1. Të vazhdojmë kështu si jemi dhe të shkombëtarizohemi, të skllavërohemi e të bëhemi një Haiti apo Sicili. Kjo mund të vazhdojë deri në njëfarë pike por tanimë po mbarojnë paret, nuk ka për të gjithë dhe këta do përfundojnë që do na hanë ne dhe në fund edhe shoshoqin. 2. Të presim të trashet zullumi derisa të këputet me një revolucion, të ngjashëm por shumë më të egër se 97-ta sepse tanimë nuk ka struktura kontrolluese. 3) Të presim të na vijë zgjidhje nga jashtë, por ky është thjesht një vegim, sepse miqtë ndërkombëtarë nuk munden të na i japin zgjidhjet në gojë. Edhe librat e shenjtë thonë mësoje peshkatarin të peshkojë e jo t’ia japësh peshkun gati përditë. Zgjidhja e katërt është ajo që ne propozojmë, bashkimi i të gjithë atyre që ndihen shqiptarë në një fillim të ri, të gjithë atyre që duan të punojnë për shqiptarët në një projekt transformues të ndërtimit të shtet-kombit. Ajo që na duhet është një shtet-komb shqiptar, në shërbim të kombit, demokratik dhe me sundim të padiskutueshëm të ligjit. Objektivi ynë parësor nuk mund të jetë integrimi, kjo rrenë e madhe, por ndërtimi i strukturave të duhura që garantojnë sigurinë, nderin dhe begatinë e shqiptarëve brenda mundësive që kemi. Kjo nuk është një rrugë e lehtë, paria nuk do t’i lërë privilegjet kollaj. Kjo rrugë kërkon pikësëpari shumë punë, shumë sakrifica nga të gjithë dhe ndryshimin e mendësisë nga të gjithë ne. Por ama, është e vetmja rrugë drejt të ardhmes me nder, siguri e dinjitet për të gjithë ne. Neve na duhet shtet-kombi jonë që të mos përfundojmë në konflikte vëllavrasëse, fetare, kantone me baza rajonale e etnike, që të mos shpërbëhemi e tjetërsohemi si komb. Kjo është e vetmja zgjidhje efektive dhe në këtë rrugë kanë përparuar të gjitha kombet e zhvilluara. Ne duhet të bazohemi te vlerat më të mira shqiptare si familja, kombi, nderi, liria, siguria dhe shteti. Nuk mund të ketë liri pa identitet, dhe nuk ka identitet pa komb. Po ashtu, nuk ndërtohet shtet i konsoliduar pa qenë në shërbim të një kombi.

Ju për disa kohë keni punuar si Drejtor Informacioni pranë kryeministrit, në kohën e qeverisjes Berisha. Si do e konsideroni qeverisjen e tij dhe në këndvështrimin tuaj kush mban përgjegjësi më të madhe për problemet që ka vendi, edhe pas 26 vitesh demokraci?

Siç e kam thënë disa herë unë i kam shërbyer dy vjet shtetit dhe kombit tim. Kam dhënë dorëheqjen dhe kam ikur vullnetarisht. Nuk kam asnjë qejfmbetje, aq më pak mllef ndaj asnjë individi apo grupi individësh. Përkundrazi, më është dhënë një mundësi që shumëkush do e kish ëndërruar. Nuk kam përfituar asnjë qindarkë, nuk kam marrë pjesë në pazare, nuk jam përfshirë me kriminelë e banditë, sepse nuk është në karakterin tim. Por jam i ndërgjegjshëm që edhe si pjesëmarrës i jashtëm në sofrën kriminale të parisë kam përgjegjësi morale. Mirëpo, unë kam idetë e mia dhe ato nuk i shkëmbej për asgjë në botë. Në botëkuptimin tim, kush nuk e do popullin e vet, kush punon kundër interesave kombëtarë, kush shfrytëzon padijen dhe besimin e popullit të vet për pushtet e para, siç kanë bërë të gjithë këta që na kanë qeverisur këto 26 vite, meriton ndëshkimin më të ashpër sipas ligjit. Ata që janë fajtorë për këtë krim të përbindshëm ndaj shqiptarëve pas rënies së regjimit terrorist të Hoxhës, janë Sali Berisha, Edi Rama, Fatos Nano, Ilir Meta, Fatmir Mehdiu, Lulzim Basha, Skënder Gjinushi etj. Më tej të gjithë kryetarë partish të vogla e të mëdha që kanë bërë pazare të paskrupujt, drejtues institucionesh shtetërore, deputetët dhe veglat e këtyre kriminelëve të kombit shqiptar, të gjithë të ashtuquajturit biznesmenë që kanë përfituar gjakun e shqiptarëve duke vjedhur, përvetësuar, kurvëruar, e të gjithë të ashtuquajturit intelektualë që kanë heshtur duke u sjellë si eunukë, të gjithë këta janë fajtorë për gjendjen dhe krimin antishqiptar që vazhdon sot e kësaj dite.

Jeni një lëvizje politike e përfaqësuar nga drejtues, të cilët ishin aktivë në përmbysjen e sistemit komunist në Shqipëri në vitet 1990-1991. Jeni një lëvizje kryesisht e djathtë, e qendrës së djathtë, apo nuk përjashtoni mundësinë që në të ardhmen të lindë një bashkëpunim edhe me forcat e tjera politike majtas?

Së pari, siç e thashë më sipër nuk jam dhjetorist, por kombëtarist. Nuk e kam patur nderin të përfshihem në Lëvizjen Studentore Shqiptare, të cilën edhe ju gazetarët gabimisht e quani lëvizja e Dhjetorit. Ndaj dhe nuk mund të flas si pjesëmarrës për të, por si studiues i saj. Në gjykimin tim ka qenë një lëvizje që nuk është studiuar me seriozitetin e duhur edhe duke u nisur nga fakti që versionet e disave kanë ndryshuar ndër vite. Por ajo që është e qartë si drita e diellit është se pa LSSH-në komunizmi nuk do kishte rënë por do ishte shndërruar si në Kinë. Ky ishte projekti i ‘90-ës dhe ky vazhdon të jetë projekti i parisë së Tiranës, skllavërimi i shqiptarëve në një shtet ku ata nuk kanë as zë, as siguri, e as nder. Pra, sigurisht që shumë prej atyre që ishin idealistë atëherë nuk kanë ndryshuar, megjithëse kjo nuk vlen për të gjithë. Ndaj dhe është nder të jesh krah për krah tyre. Për sa i përket pjesës tjetër, ne nuk jemi parti, nuk e shohim situatën me syzet e këtyre që duan të pozicionohen me lugë në brez për të ngrënë një çair supë pas zgjedhjeve. Ne jemi një grup intelektualësh profesionistë që punon për kombin, për shqiptarët kudo që janë, sido që të përkufizohen nga paria, të majtë, të djathtë, jugorë a veriorë, katolikë, myslimanë, ortodoksë, protestantë evangjelistë, të epërm, të poshtëm, apo si të doni. Nëse je shqiptar dhe e ndjen veten shqiptar, je Bleta Shqiptare. Ne do të punojmë t’i ndërgjegjësojmë shqiptarët se kjo pari po na çon në greminë si skllevër, dhe se zgjidhja e vetme është që shqiptari të lidhet me shqiptarin tjetër, ta dojë atë si vëlla e motër, të bashkohen për ta shpëtuar këtë vend të bekuar, sepse ky është vendi ynë, nuk kemi tjetër dhe në këtë vend duam të jetojmë të lirë e me dinjitet. Sigurisht që zgjidhja do të jetë politike, sepse nuk ka rrugë tjetër, por ne na duhet së pari, të ndërgjegjësojmë njerëzit e t’i ndajmë nga kjo pari kriminale. Hapat e mëtejshëm i vendosin shqiptarët. Projekti i duhur do të mbështetet në këto dhjetë parime politike:

Të mbështetet në identitetin e padiskutueshëm të shtetit-komb shqiptar; Të jetë projekt demokratik; Të krijojë një administrate shtetërore të pakorruptueshme e të mbështetur në ligj; Të krijojë një ekonomi tregu të institucionalizuar që përparëson prodhimin vendës; Të ketë një politikë të jashtme në shërbim të interesave kombëtarë; Të luftojë pa kompromis krimin, të keqen në çdo formë që të materializohet e keqja shoqërore; Të krijojë dhe kultivojë vlerat e vërteta të një shoqërie që krijon mundësi për të gjithë; Të kultivojë vlerat e një shoqërie civile efektive. Të ndërtojë dhe konsolidojë strukturat e shërbimeve shoqërore si edukimi, shëndetësia, e mbrojtja e fëmijëve dhe e pensionistëve; Të ndërtojë struktura funksionale të një sistemi partish politike, i cili të avancojë e të mbrojë interesat e bashkësisë ligjore-politike me mjete legjitime demokratike.

Ne jemi të hapur të bashkëpunojmë me çdo grup shoqëror, me çdo individ, të ri e të vjetër, që iu përmbahet dhe iu beson këtyre parimeve. Ne shqiptarët këta jemi, nuk mund të kërkojmë qimen në qull. Njerëzve u duhet dhënë besim, dhe nuk duhet parë nga e kaluara, por nga e ardhmja. Të gjithë e kanë një vend në shtetin e shqiptarëve për sa kohë ndihen shqiptarë dhe punojnë pa kushte për shqiptarët dhe shtetin e tyre.

Intervistoi: Sebi Alla