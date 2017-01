Pushime verore te paharrueshme me shijen Alpine për fëmijët në javën e Arsimimit Zvicerian në Shqipëri

Nga data 16 deri në 20 Janar 2017, do të organizohet Java e Arsimimit Zvicerian në Shqipëri, me fokus konsulencën akademike dhe kurse verore të cilët përgatisin nxënësit për vazhdimin e shkollës së mesme ose universitetit në Zvicër. Gjatë kësaj jave kurset verore të gjuhës në Zvicër do të ofrohen me 20% ulje.

Aktiviteti do të zhvillohet në zyrën e Integral-it në Tiranë.

Çdo ditë nga ora 9:00 deri në 18:00, ekspertët profesionist të edukimit do të takohen me fëmijët dhe prindërit e tyre për ti këshilluar dhe për tju dhënë rekomandimet individuale në varësi të moshës, nivelit të gjuhës dhe interesave të fëmijëve.

Prindërit e fëmijëve te moshave 5-18 vjec, do të marrin përgjigje për pyetjet e shpeshta që ata mund të kenë në lidhje me zgjedhjen e duhur për arsimimin e fëmijëve të tyre. Bazuar në eksperiencën e konsulentëve tanë, do të sqarojmë shumë pikëpyetje duke filluar nga ajo më themelore – “Përse Zvicra?”

Shteti Alpin ku përdoren katër gjuhë, me natyrën e tij te mrekullueshme dhe sigurinë që të ofron, është një destinacion arsimimi i preferuar nga elita boterore. Nëse pyesni veten nqs Zvicra është destinacioni i duhur për arsimimin e fëmijës tuaj, përgjigja më e mirë do të ishte një kurs gjuhe. Në ditët e sotme, pushimet verore shfrytezohen nga fëmijët për të marrë pjesë në aktivitete të dobishme dhe argëtuese; kalimi i kohës në shtëpi, te gjyshërit apo pushimet në bregdet fëmijët zakonisht nuk i marrin në konsideratë. Sipas konsulentëve të arsimimit, ajo për çfarë fëmijët kanë nevojë më tepër janë dy ose tre javë jashtë shtetit, sepse për ta kjo do të thotë eksperienca e miqësi të reja.

Gjatë Javës së Arsimimit Zvicerian disa nga shkollat më të mira të Zvicrës do të ofrojnë një ulje të veçantë prej 20% për kurset verore, të cilat kombinojnë përgatitjen e gjuhës me aktivitete të ndryshme në bazë të interesave. Midis tyre janë shkollat TASIS me programet në Anglisht, Frengjisht, Gjermanisht ose Italisht.

Gjuhë Angleze, futboll me skuadrën e të rinjve të Milan si dhe arti i kulinarisë dhe modes janë vetëm një pjesë e vogël e opsioneve që ofrohen nga shkolla amerikane TASIS Lugano, për fëmijët e interesuar në keto fusha.

Kampi i gjuhës dhe aventurës Altitude, i vendosur në resortin Verbier, do të ofrojë për fëmijët Shqiptarë oferta speciale për kurset verore gjatë të cilave ata do të mësojnë ndër të tjera të ndezin zjarrin si dhe të gatuajnë në ambiente të hapura në natyrë.

Shkolla më e mire në botë për turizëm – Hotel Institute Montreux, pjesë e Swiss Education Group, ka dy oferta speciale për kurse verore për të rinjtë e moshës nga 16 vjeç që dëshirojnë të ndjekin një karrierë në fushën e menaxhimit të mikpritjes. Nxënësit do të mësojnë me detaje rreth botës së kulinarisë dhe mikpritjes dhe do të kenë mundësinë të marrin pjesë në dy kurse të avancuara-çokollata zviceriane dhe djathi zvicerian.

Më shumë informacione në lidhje me Javën e Arsimimit Zvicerian, për pjesëmarrësit dhe se si të regjistroheni për një konsulencë personale mund t’i gjeni në http://www.integral.al/