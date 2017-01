Profil/ Kush është Emine Alushi, mësuesja që u arrestua për propagandë të ISIS

Foto 1 nga 3

Antiterrori ka ndaluar sot mësuesen Emine Alushi, e cila u shfaq në një video duke deklaruar se ISIS nuk është i keq dhe se mbron myslimanët. Po kush është mësuesja e medresesë Emine Alushi, e ndaluar tashmë për propagandën e saj për ISIS, gjatë orës së mësimit? Mjafton të kërkosh me emrin e saj në rrjetin social Facebook, ku shihet qartë se ajo është përdoruese e rregullt e tij.

Në profilin me emrin Emine Alushi lexon qartë të dhënat, se ajo punon si mësuese e Kuranit, pasi është diplomuar për teologji në fakultetin e studimeve islame në Prishtinë në vitin 2009 dhe rezulton e martuar prej vitit 2000 me Blendi Alushin, cili sikundër ka shkruar vetë në profilin personal në facebook punon si menaxher në komunitetin musliman në Shkodër.

Sapo hapet profili në Facebookun e mësueses, lexon edhe komentin e parë që prej ndalimit të saj. Ndërsa më tej, shihet qartë se si Emine Alushi ka postuar herë pas here thënie nga Kurani, lajme të publikuara në media vendase apo të huaja që kanë lidhje me Sirinë, lutje dhe solidarizim me viktimat e Sirisë, fotografi gjatë udhëtimeve të saj, kryesisht në Mekë, foto dhe video nga aktivitete te ndryshme të komunitetit musliman si edhe foto të flamurit të Turqisë dhe veçanërisht të Presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan.

Por askund nuk shihet të ketë propagandë për ISIS apo diçka të ngjashme, sikundër është shprehur në videon gjatë mësimdhënies.

Ajo që bie në sy është promovimi prej saj i Ahmed Kalasë, imami i xhamisë së Kavajës, e cila në fakt ka patur gjithnjë përplasje për çështje bindjesh dhe njohjesh me komunitetin mysliman.