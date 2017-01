Profil i paautorizuar: Basha, jokomunisti i parë

Revista Mapo e shpalli kryetarin e PD, Lulzim Basha si Njeriun e Vitit 2016. Ky shkrim i drejtorit të Media Mapo shoqëron vendimin

Nga Alfred Lela

Dje

Profili i çdo personazhi politik, bëhet i pranishëm, i interpretueshëm, apo i kuptueshëm përmes shenjës kryesore. Atij tipari jolëndor, që bart gjithkush dhe që e pasqyron në shoqëri në mënyra të pakapshme nga publiku i përgjithshëm. Shenja kryesore e Lulzim Bashës, shef i opozitës shqiptare, është: politikani i parë jokomunist i paskomunizmit në Shqipëri. – Një simbolikë që është përjashtimisht e tij edhe për faktin se nuk shkëlqen në politic personae të askujt tjetër. Hajdari, Berisha, Pashko dhe dhjetoristët, ndërkohë që personifikojnë antikomunistin apo të paktën liderin e lëvizjes antikomuniste, nuk mund të konsiderohen jokomunistë. E gjitha lindja u përfshi në revolucionet antikomuniste e udhëhequr nga ish-komunistë. Shqipëria është një shembull në mes të njëjtëve edhe, ose jo, të barabartëve.

Kështu, Shqipëria mbërriti deri te Basha e mbështjellë me diskomfortin e lëkurës së një Xhasoni politik, që me dhjetëra fije përpunohej në kombinatin e tekstileve të së shkuarës. Berisha, shefi i opozitës së parë antikomuniste e pati të tillë retorikën publike, aq shumë antikomuniste, sa ngjante e ngjyer në bojën mekarthiste amerikane, përfaqësuar nga fraza ‘better dead than red’. Por poshtë kësaj bluje të thellë të retorikës shfaqej si nga poshtë një faji fillestar koka me cepa e një ylli të idealit dhe formimit të parë. E ç’mund të bëjë i shkreti njeri përballë ngulitjeve të konstruksionizmit?!

Azem Hajdari iku këso bote, me siguri duke e ditur, se ishte personazh i madh, por jo lider. Gramoz Pashkos i mjaftonte historia e familjes për të hijezuar pemën e lirisë dhe liberalizmit që i bleronte në zemër.

Në anën tjetër të murit ideologjik, banonte politikisht Fatos Nano. Trashëgiminë e familjes dhe të formimit e kishte komuniste, por territoret e vetes i përshkonte si peripatik i dëshirave dionisiake. Faktit se qe apollonian në inteligjencë, i lejoi udhëheqjen e partisë së punës drejt reformimit gradual, por asnjë herë të plotë.

Iluzioni i së plotës do priste përplotësimin dhe ngjitjen në skenë të Edi Ramës, një antikomunist radikal në krye të herës, një estetizant pas mbërritjes në dyert e pushtetit në vitin 1998, dhe pas marrjes së çelësave të tij në vitin 2013, gjithherë estet, por aq radikal, por jo në antikomunizëm. Jo më. Të vepruarit si Kurator i Parë i disa veprave të skicuara si të Kujtesës antikomuniste, ndërkohë që përkujdesen për Kujtesën e Persekutorëve dhe jo të Viktimave, zbulojnë te ai një afrimitet subkoshient me ngrehinën e komunizmit.

Ilir Meta, është më i majti ndër krerët politikë të paskomunizmit: ai nuk e fsheh këtë vibrim të vetin ideologjik. Aksionet e tij edhe pse nuk bien në populizëm banal, ofrohen gjithmonë si rrugë dhe zgjidhje për shqiptarin mesatar. Ky ‘mesatarizim’ politik dhe një njohje instinktive e antropologjisë së shqiptarit të zakonshëm e bën Metën një komisar politik jo të ideologjisë, por të antropologjisë.

Lulzim Basha takohet kësisoj me historinë politike të vendit duke u nisur nga historia e vet. Ai ka qenë adoleshent kur ra komunizmi dhe aksionet e para, aktivizimin e hershëm politik e ka me opozitës e parë antikomuniste. Historia familjare ia lejon gjithashtu identifikimin si jokomunist. Duke qenë politikani i parë jokomunist i paskomunizmit, Basha është njëkohësisht lideri i parë i ‘millennials’, të lindurve pas rënies së komunizmit.

Sot

I sapohyrë në dekadën e katërt të jetës, ngjan jo vetëm fizikisht, më i ri se politikanët e tjerë të lartë të vendit. I gjatë, pa bark, me një vijë flokësh që duket se nuk do të tërhiqet kurrë drejt kufijve të plakjes-përforcuar kjo edhe nga mosmbërritja e grisë- Basha nuk ka pamjen as të një aparatçiku e as të një dandy. Një kombinim që e ka sunduar dendur skenën shqiptare. Ai nuk është as brenda kontureve të misionarit që përvijon Berisha, apo ‘portretit të artistit në mesomoshë’ të Ramës.

Pamja solide, edhe pse luan rol të qenësishëm, nuk është e gjithë loja. Siç nuk ia ofron ditën e triumfit as të qenit jokomunist. Në një shoqëri që ende hapin plagët e sistemit totalitarian të Enver Hoxhës, një qenie e ndryshme politike është në mos e rrezikshme, të paktën e moskuptuar.

Sfidën e ka së pari, në partinë e vet. Demokratët janë në përpjekje për të kuptuar natyrën e vet politike pas dorëheqjes si kryetar të Sali Berishës, dora dhe mendja që e ka drejtuar partinë që nga themelimi. Si qëndrestarëve, ashtu dhe liberalëve u duhet të mësohen e të përshtaten me këtë ‘kafshë’ të re politike që është Basha.

Përkundër kritikave dhe ndoshta i grishur prej tyre ai ka preferuar të mbajë stilin e vet, duke i hapur rrugë edhe trashëgimisë së Berishës. Diversioni i së majtës e ka shigjetuar si kujdestar të një partie që ka zot tjetërkënd. Pretendentët e karriges së kryetarit ia dëshirojnë humbjen në zgjedhjet e qershorit, duke shpresuar se me forca të bjerra dhe nën presion ai do të tërhiqet ose të detyrohet ta bëjë këtë. Është ende herët për të qenë nesër dhe për të parashikuar, por në rast humbjeje në qershor, Basha ka sërish çelësin e një enigme që mund ta zbërthejë vetë.

Dhënia e dorëheqjes dhe rikandidimi për kreun e partisë. Asnjë nga rivalët e zëshëm ose të heshtur për t’i zënë vendin, nuk i ka kreditet e tij politike. Dhe ja pse:

Ndryshe nga ata, Basha ka hyrë në politike me paratë e veta dhe jo me duar në xhepa dhe me xhepa të grisur.

Shkollimi në Perëndim dhe për më shumë në një fushë ‘politike’ si jurisprudenca është një plus për politikën moderne.

Basha nuk e zgjedh konfliktualitetin dhe ka një gjuhë të moderuar: edhe pse është “biri politik” i Berishës, nuk e imiton paraardhësin.

Në kancelaritë e huaja ai mbetet politikani i parapëlqyer shqiptar. Të huajt i tërheq normaliteti i Bashës dhe mungesa e “skizofrenisë” së misionarit, nacionalistit apo artistit.

Nesër

E nesërmja nuk i përket askujt, aq më pak atyre që e parashikojnë atë. Por Basha nuk është shfaqur si lider i parashikimeve dhe as nuk ka lejuar të ndikohet prej tyre. Të zymta qenë parashikimet për betejën e tij të parë të madhe, dekriminalizimin, dhe ja ku jemi tre vjet më vonë me dekriminalizimin si çështje të kthyer në vlerë në pritje të aplikimit. Qëndresa e shefit të opozitës u pasqyrua edhe te aktet vetëndëshkuese: tërheqja nga gara mu në prag të saj e kandidatit për Kryetar Bashkie në Këlcyrë dëshmoi seriozitetin, por edhe prerjen perëndimore të tij. Në tri vitet e opozitarizmit ai ka gërshetuar tradicionalizmin e partisë së Berishës me nismat e veta. Duke i thënë jo radikalizmit, një metode politike të majtë, por që është përdorur pa kursim edhe djathtas.

Mitingjet apo demonstratat janë zëvendësuar me konceptin e hapjes dhe tubimeve të hapura.

Por ky është viti i Bashës edhe për një arsye tjetër. Rezistenca e tij në një anije të marrë në dorëzim me vrima ujëfutëse nga të gjitha anët, është ndeshur me një pushtet të tejfryrë. Kjo është në fund të fundit detyra e opozitës, por vetmia përballë përbindëshit bëhet edhe më e madhe kur e ndan hapësirën izoluese përballë pushtetit me të vetëkënaqurit e pushtetit të djeshëm.

Viti po mbyllet me atë diskurs që Basha hapi stinën e tij opozitare: dekriminalizimin. Axhenda e tij u shndërrua në axhendë publike, edhe pse përmes një durimi prometean. Viti mund të mos ketë qenë i Bashës, por Basha është Njeriu i Vitit.