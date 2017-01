Përdorimi i gabuar i gjuhës shqipe në media

Nga Petrit Sallufi*

Jo rrallë ne mësuesit e gjuhës hasim në një dukuri të tillë ku nxënësit, këmbëngulin në modele të gabuara të gjuhës së shkruar dhe të folur, duke argumentuar se kështu e kanë lexuar apo dëgjuar në një media të shkruar apo pamore, shkruan Sallufi

Përveç funksioneve të tjera, media me të gjitha format e saj, ndikon në mënyrë të ndjeshme në përçimin e një modeli gjuhësor te dëgjuesit, lexuesit apo shikuesit e saj. Në këtë shkrim të shkurtër, po trajtoj në këndvështrimin e një mësuesi të gjuhës shqipe dukurinë e marrjes nga nxënësit të një modeli të gabuar gjuhësor prej mjeteve të komunikimit masiv. Kjo dukuri i prek pothuajse të gjitha rrafshet gjuhësore: atë gramatikor, leksikor dhe fonetik. Është e vështirë të përcaktosh se cili është faktori kryesor që ndikon në këtë dukuri negative, por mund të përmendet formimi i pamjaftueshëm gjuhësor, ndikimi nga modelet gjuhësore të gjuhëve të huaja dhe vërshimi i fjalëve të huaja të panevojshme, shoqëruar ky i fundit edhe me një sërë problemesh që lindin me shkrimin e emrave të përveçëm të huaj dhe përshtatjen e tyre me sistemin fonetik të gjuhës shqipe.

Huazimet e panevojshme

Është një dukuri e dhimbshme që shumë njerëz, në vend të përdorimit dhe ringjalljes së zërave pak të përdorur të fjalorit të shqipes, përdorin fjalë të huaja, duke i cilësuar të parat si shumë të vjetruara dhe të dytat si fjalë që e japin më mirë kuptimin e asaj çfarë ata duan të kumtojnë. Pse të mos gërmohet në fjalorin e gjuhës shqipe për të marrë prej saj ato fjalë që tashmë janë aty, para se të kërkohen përgjegjëset e këtyre fjalëve nga gjuhë të huaja? Jo gjithmonë ndodh që kjo bëhet për “përtaci”, kur kemi të bëjmë me materiale të përkthyera, por shpesh bëhet fjalë edhe për tekste të shkruara në shqip, pra jo të përkthyera. Pra, gjatë shkrimit, fjala e parë që i “vjen në mendje” shkruesit, nuk është fjala shqip, por ajo e huazuara.

Shkrimi i emrave të përveçëm të huaj

Edhe ky është një problem mjaft i përhapur, por, edhe pse është përmendur dhe është trajtuar nga gjuhëtarë apo edhe nga dashamirës të gjuhës shqipe, ai vazhdon të jetë i përhapur dhe vazhdon “të mos ia dijë” për këta zëra. Duhet këmbëngulur vazhdimisht te zgjidhja që emrat e huaj duhen shqipëruar duke iu përshtatur sistemit fonetik të gjuhës shqipe dhe duhet të marrin mbaresat po ashtu si emrat e tjerë të përveçëm të gjuhës sonë. Në tekstet shkencore, trajtat origjinale të emrave duhet të shkruhen në shënim fundfaqeje ose në kllapa herën e parë të përdorimit të tyre, dhe më tej duhet të vijohet me përdorimin e trajtave të shqipëruara pa u shoqëruar me trajtat përkatëse të shkrimit të këtyre trajtave në origjinal. Duhet nxitur kjo frymë te nxënësit, është një model i rëndësishëm që ata do ta vënë në përdorim kur në një të ardhme të afërme të punojnë në media, në këto mjete popullore të komunikimit.

Mospërdorimi i germave ë dhe ç

Nxënësit shpesh i drejtohen internetit për të marrë informacione, për të komunikuar dhe për t’u zbavitur. Shumë artikuj të gjendur aty janë të shkruar gjithë gabime dhe jo rrallë në to nuk është përdorur as zanorja ë dhe as bashkëtingëllorja ç, por e para “për lehtësi” është shkruar e, dhe e dyta c. E dimë që në tastierat e kompjuterëve tanë tashmë mund t’i kemi këto dy taste dhe nëse jo, ka komanda të caktuara për t’i zëvendësuar. Nuk do të ishte kjo diçka me vlerë për gjuhën tonë amtare? Është përdorimi i duhur i saj që do të tregojë më tepër kulturë, sesa përdorimi vend e pa vend i fjalëve të huaja (për të treguar se e njeh këtë të fundit, ndërkohë që nuk njeh apo nuk përdor si duhet gjuhën e vet). Shumë prej atyre që i shkruajnë këto artikuj do të shqetësoheshin nëse x fjalë në anglisht, shkruhet me dy s apo me një, por shpesh nuk e mendon dy herë për trajtën e saktë të shkrimit të një fjale shqip.

Përdorimi i orëve mësimore të gjuhës shqipe për një zgjidhje afatgjatë

Jo rrallë ne mësuesit e gjuhës hasim në një dukuri të tillë ku nxënësit, këmbëngulin në modele të gabuara të gjuhës së shkruar dhe të folur, duke argumentuar se kështu e kanë lexuar apo dëgjuar në një media të shkruar apo pamore. Dhe “fjalimi” që duhet mbajtur në këto raste që përsëriten vazhdimisht, është ai ku nxënësve u shpjegohet se çfarë është shqipja standarde, cilat janë trajtat e duhura të shkrimit të fjalëve, u shpjegohet se duhet t’i drejtohen fjalorit të gjuhës shqipe gjatë leximeve, shkrimeve të tyre, apo thjesht kur dyshojnë për një fjalë të caktuar etj. Mësuesit e gjuhës shqipe (por edhe ata të gjuhëve të huaja, të cilët gjatë mësimit nuk duhet ta shpjegojnë një fjalë të huaj me një fjalë po të huaj, duke i vënë vetëm mbaresën shqip apo duke dhënë vetëm shqipërimin fonetik të asaj fjale) duhet të punojnë në këtë drejtim. Nëse mësuesit e gjuhës shqipe nuk mund të bëjnë gjë për sa i përket përdorimit të papërshtatshëm të gjuhës shqipe në media, ata mund të punojnë me nxënësit e tyre, duke bërë të mundur që t’i ndihmojnë ata t’i identifikojnë këto probleme, t’i nxisin ata për të bërë një vështrim kritik të këtyre dukurive dhe jo përvetësimin e tyre. P.sh., në rastin e huazimeve të panevojshme, për t’ua shpjeguar nxënësve me shembuj edhe për t’i përfshirë edhe më shumë, mund t’u jepet detyrë që gjatë dëgjimit të një emisioni apo të një edicioni lajmesh (kjo mund të bëhet edhe për median e shkruar), të identifikojnë dhe të shkruajnë të gjitha ato fjalë që nuk kuptojnë. Hapi i parë pas kësaj do të jetë përdorimi i fjalorit të gjuhës shqipe për të parë se cilat fjalë janë aty (pra, që nxënësi i mëson si të reja), dhe cilat prej tyre janë huazime të reja të domosdoshme (këtu mësuesi duhet të shpjegojë arsyet pse disa huazime janë të nevojshme, si në rastin kur emërtime të ndryshme futen në gjuhë bashkë me një objekt të ri, apo kur janë terma të fushave të caktuara dhe janë njësoj në të gjitha gjuhët) apo edhe fjalë të huaja të panevojshme. Kjo mund të bëhet edhe për probleme të drejtshkrimit, apo edhe për ndikime të tjera të modeleve të gabuara që mësuesi ka identifikuar gjatë punimeve të ndryshme të nxënësve, gjatë shkrimeve, diskutimeve, pjesëmarrjes së tyre në orët e gjuhës shqipe dhe atë të letërsisë.

*Master Shkencor Gjuhësi