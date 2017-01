Për kë bien kambanat?

Nga Gentian Gaba*

E keqja është përpara syve të të gjithëve, por gjejmë vështirësi për t’i dhënë një emër. E keqja po gërryen kategoritë e kahershme të politikës. Le t’i japim një emër të keqes, ajo quhet mosvota, ose abstenimi ndaj votës. Pas gjysmë shekulli diktature, demokracia që doli fituese në dhjetorin e ‘91 gradualisht u vetëndëshkua, humbi forcë, autoritet dhe legjitimitet. Zgjedhje pas zgjedhje numri i qytetarëve që shfaqen përpara kutisë së votimit ka rënë dramatikisht, 47,63% ishte pjesëmarrja në votimet e 2015-s. Pikëpyetja e madhe përpara zgjedhjeve të 18 qershorit është: nëse demokracia është sistemi në të cilin qeveris shumica, por në rastin tonë shumica qeveriset nga shumica e pakicës që voton, çfarë legjitimiteti ka sistemi ynë? Vota është atributi themelor i demokracisë, me të drejta dhe detyrime, herë të mërzitshme, herë të vështira dhe shpeshherë të lodhshme. Demokracia është një privilegj (le të pyesim refugjatet sirian, kurd ose irakian që kalojnë përmes Shqipërisë për të mbërritur në brigjet e Europës), që ne marrim për të mirëqenë. Ne nuk jemi të vetëdijshëm që forca e saj varet nga prezenca jonë, nga të qenit dhe shprehja e opinionit/vullnetit sa herë që mund ta bëjmë këtë. Mund të fitojmë ose mund të humbasim, por nuk mund të presim që të fitojnë ose humbasin të tjerët në vendin tonë. Duke bërë këtë heqim nga shpatullat tona përgjegjësinë për të ardhmen, një të ardhme për të cilën me siguri do të ankohemi. Do ta bëjmë këtë sepse është shumë më e thjeshtë të ankohemi se sa të ngremë “sahanin” nga divani, kafeneja apo shezlloni i plazhit ku do të ndodhemi atë të diel të qershorit dhe të ndërmarrim një zgjedhje që është civile përpara se të jetë politike.

Duke mos votuar, 52,37% e shqiptarëve që nuk shkuan në qendrat e votimit në 23 qershor 2015, përforcoi pozicionin e atyre për të cilët ankohen dhe anatemojnë nga mëngjesi deri në mbrëmje. Ky bipolarizëm, “jam i zhgënjyer por nuk votoj”, është për t’u studiuar më shumë nga psikologët se nga politologët. Kuptohet se përballë kësaj të keqeje të demokracisë lulëzojnë kasnecët e krizave. Ata që nuk kërkojnë zgjidhje, por fryjnë mbi zjarret që djegin siguritë e shoqërisë sonë, këta nuk janë shëruesit por varrmihësit, pasi ushqehen me apatinë dhe indiferencën ndaj “gjësë publike”. Paradoksi i demokracisë dhe i shoqërive të hapura është kapaciteti për të prodhuar dhe toleruar ato forca antisistem që mjeshtërisht përshkruan Karl Popper, një autor për t’u mbajtur mbi komodina, ashtu siç mbahet bibla në ato të hoteleve. Sehirxhinjtë përbëjnë interes vetëm për ata që në qendër të veprimtarisë kanë vetëm interesin e tyre. Gjatë jetës secili prej nesh pëson disfata, humbje dhe zhgënjime, ky është fati i njeriut, por, gjithsesi jemi antropologjikisht të prirur ndaj ringritjes, luftojmë për të kaluar krizat dhe fatkeqësitë, nuk tërhiqemi përpara kërcënimeve jetike. Këtë qasje duhet të kemi edhe për të drejtat që kemi trashëguar dhe fituar, kështu duhet trajtuar edhe vota. Pëlhura sociale e shkelur dhe e grisur duhet riqëndisur nga secili prej nesh. Shprehja tipike romake “qui tacet, consentire videntur” (kush hesht bie dakord) vlen dhe është emblema e keqpërdorimit që bëjmë me zërin tonë kur heshtim. Alternativat për të frenuar këtë hemorragji janë të paktën tre. E para është shndërrimi i votës në detyrim dhe jo thjesht një të drejtë. Në Australi të votosh është një detyrim ligjor, kush nuk regjistrohet në listat elektorale gjobitet. Alternativa e dytë është modeli i Koresë së Veriut: vetëm një kandidat dhe pjesëmarrje që kalon 90%, ata që janë mbi të dyzetat duhet të jenë familjarë me sistemin! Alternativa e tretë është besimi.

Nuk duhet të besojmë te Rama, Basha apo Meta, duhet të rifitojmë besimin tonë si qytetarë të një komuniteti dhe te gjithçka kjo përfaqëson në gjuhën e politikës. Duhet kryer ajo që në zhargonin fetar quhet “leap of faith” (hapi i besimit): edhe pse nuk kemi prova empirike që një pjesëmarrje më e lartë do të përmirësojë cilësinë e politikës tonë, duhet të kemi edhe një herë besimin se pjesëmarrja do të ndërgjegjësojë ata që do të duan votën tonë në 2017 ose në 2019 ose në 2021, ky cirk është i hapur 365 ditë në vit dhe ne jemi ata që e mbajmë hapur dhe e financojmë. Pra, nëse kambanat e zgjedhjeve të 18 qershorit nisen të bien, mos pyesni për kë po bien ato, ato bien për të gjithë ne.

*Msc marrëdhënie publike