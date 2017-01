Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a: Konkurs për vendin vakant “Specialist Prokurimi në Njësinë e Zbatimit të Projektit”

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a

Hap konkursin për vendin vakant

“Specialist Prokurimi në Njësinë e Zbatimit të Projektit”

Objekti i punës së Specialistit të Prokurimit është të ndërmarrë të gjitha aktivitetet dhe procedurat për prokurimin e mallrave, punëve dhe shërbimeve sipas Marrëveshjes së Huasë dhe Udhëzimeve të Bankës Botërore për Udhëzuesin e Prokurimeve dhe Konsulencës (të njohur si “Udhëzimet”).

Specialisti i Prokurimit do të mbajë lidhje të ngushtë dhe të koordinojë veprimet me të gjithë përfituesit e projektit në përgatitjen e dokumentacionit të prokurimit dhe do t’i raportojë Koordinatorit të Projektit.

Detyrat dhe Përgjegjësitë Kryesore:

Të sigurojë që prokurimi i mallrave, shërbimeve dhe / ose punëve të jetë në përputhje me Udhëzimet e Bankës Botërore për të gjitha komponentët dhe aktivitetet e financuara sipas projekteve, duke përdorur Dokumentet Standarde të Prokurimit (“SBDs”), të Bankës Botërore. Kjo detyrë do të përfshijë por nuk kufizohet vetëm në: Përgatitjen dhe publikimin e njoftimeve të prokurimit për çdo kategori të prokurimit;

Përgatit Dokumentet e Tenderit, të cilat dërgohen për shqyrtim paraprak në PMU e cila nga ana e saj pastaj i dërgon ato për shqyrtim paraprak në Bankën Botërore;

Përgatit të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për hapjen e ofertave, vlerësimin dhe dhënien e kontratës;

Bën përditësimin e Planit të Prokurimit;

Përgatit dhe mban korrespondencën me tenderuesit / konsulentët etj;

Bashkëpunon me grupet e interesuara të punës dhe Asistencën Teknike në përgatitjen e specifikimeve teknike dhe termave të referencës për kontratat që do të prokurohen sipas projektit në përputhje me metodat e ndryshme të prokurimit.

Ndihmon grupet e punës dhe Komisionin e Vlerësimit, në vlerësimin e ofertave të marra, në bazë të kritereve të përcaktuara në dokumentet e tenderit.

Kriteret për përzgjedhjen e vendit vakant:

Të ketë eksperiencë të mëparshme në prokurimet me fondet e Bankës Botërore ose Organizma të tjerë Ndërkombëtarë; Të ketë eksperiencë pune jo më pak se 10 vjet; Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhës Angleze në të shkruar dhe të folur; Të jetë me profesion Inxhinier Elektrik përbën avantazh.

Procedura e përgjithshme e aplikimit:

Aplikimet duhet të përmbajnë:

– Letër motivimi, e shoqëruar me një raport mbi një arritje tuajën në këtë fushë;

– CV;

– Kopje e diplomave;

– Referenca nga punëdhënësi aktual dhe një punëdhënës i mëparshëm në fushën e prokurimeve.

Aplikimet duhet të dërgohen në zarf të mbyllur duke specifikuar pozicionin.

Aplikimet duhet të dërgohen në:

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a.

Rr. Andon Zako Çajupi, Pall. Conad, Kati III, Tiranë

Afati

Aplikimet pranohen deri në datë 31 Janar 2017, ora 16:30.

Do të shqyrtohen vetëm ato aplikime që mbërrijnë brenda këtij afati.

Pas vlerësimit të dokumenteve vetëm kandidatët e suksesshëm do të ftohen për intervistë.