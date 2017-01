Noizy rreshton 5 makinat e tij luksoze me vlerë thuajse 1 mln euro. Kujt po ja bën për zili…

Foto 1 nga 4

Reperi i famshëm shqiptar, Noizy, është i njohur për jetën luksoze që ai bën, por mbi të gjitha për makinat luksoze që ai koleksionon në oborrin e shtëpisë së tij.

Përveç këngës ai investon shuma të mëdha edhe për të blerë super-makina. Por sot duket se ai ka vendosur të prezantojë makinat e tij edhe për publikun e gjerë nëpërmjet një fotografie të publikuar në profilin personal në rrjetet sociale.

Por ai gjithashtu nuk i ka kursyer edhe këtu “kunjat” kundrejt rivalëve të tij.

“Fuck ur Crew and ur Rental cars. The back of my yard looks like a Rental company #SelfMade” (Ju q… ekipet e juaja dhe makinat tuaja me qira. Kjo është pamja e oborrit tim, që ngjason me kompanitë tuaj të marrjes së makinave me qera),- ka shkruar Noizy përbri kësaj fotografie.

Në fotografi shfaqen pesë makina dhe këtu zbulohet edhe dashuria e Noizyt jo vetëm për “Ferrarin”, por edhe për “Mercedes Benzin”, i cili dominon koleksionin e tij gati një milionë euro të makinave luksoze.