Njihuni me 20 pornostaret më të famshme në botë. Ja fotot e tyre

Industria e po vazhdon të rritet me hapa të mëdhenj. Dhe një pjesë e madhe e suksesit i dedikohet internetin. Këto janë 20 pornostaret që çdo mashkull duhet t’i njohë.

1 – Linda Lovelace

Linda Lovelace është një nga pornostaret që po të pyesni më të vjetrit me siguri e njohin. Ishte ylli i filmit të parë porno në vitin 1972, “Deep Throat”.

2 – Ilona Staller

Hungarezja Ilona Staller është përgjegjëse për skandalizimin e Italisë. Ishte femra e parë që u shfaq topless në një televizion Italian e që më pas mori pjesë në shumë filma porno e njohur me emrin Cicciolina.

3 – Sasha Grey

E lindur në 1987-n, Sasha Grey është akoma një nga pornostaret femra më të njohura të të gjitha kohërave. Ajo i hyri botës së pornografisë në vitin 2007. Që nga momenti që është tërhequr, akoma vazhdon të jetë avokate e fuqishme e industrisë së pornos.

4 – Seka

Dorothiea Hundley e njohur si Seka, punonte në një dyqan librash dhe kasetash për të rritur, dhe pikërisht aty filloi të shihte porno. Ajo pa aktorët dhe mendoi se mund ta bënte më mirë këtë punë. Aty nisi karrierën 30-vjeçare.

5 – Lisa Ann

Edhe pse 40 vjeç, Lisa Ann ka marrë pjesë në 600 video porno. Ajo është një nga pornostaret më të mira të të gjitha kohërave. Tani ajo është avokate e përdorimit të kondomit në industrinë e pornos për shkak të frikës nga virusi HIV.

6 – Nina Hartley

Nina Hartley ishte një tjetër gjigante e filmave pornove të viteve’ 80. Ajo debutoi me videon hit të saj “Educating Nina”. Ajo ka luftuar edhe për mbrojtjen e pornografisë nga censurimi.

7 – Asia Carrera

Jessica Steinhauser e zgjodhi këtë emër për shkak të prejardhjes së saj japoneze. Ajo ndoqi një karrierë 10 vjeçare nga viti 1993 deri në vitin 2003. Përveç karrierës së shkëlqyer në porno thuhet se ajo ka dhe një Nivel Inteligjence IQ – 156.

8 – Jenna Jameson

Jenna Jameson është ndoshta pornostarja më e famshme e të gjitha kohërave. Ajo madje krijoi dhe klubin e saj ClubJenna, që ishte një model biznesi që shumë femra pornostare e përdorin akoma për t’u pasuruar.

9 – Sunny Leone

Sunny Leone është një nga pornostaret më të njohura me prejardhje indiane. Pasi filloi karrierën për Penthouse, ajo firmosi me shumë industri të tjera. Është më e njohur për videot e saj lesbike.

10 – Tori Black

E lindur në vitin 1988 në Seattle, Michelle Chapman kërkoi të zbatonte urdhrat e prindërve të saj për të gjetur një punë serioze, dhe kështu u shndërrua në Tori Black, pornostarja e famshme. Është konsideruar si një nga pornostaret më simpatike në Amerikë.

11 – Mia Khalifa

Mia Khalifa është një nga emrat më të mëdhenj të industrisë së pornos. Ajo ka lindur në Bejrut në një familje të krishterë përpara se të zhvendosej në SHBA. Ajo shkaktoi një furtunë kritikash në Lindje të Mesme për profesionin e saj.

12 – Belle Knox

Belle Knox iu fut rrugës së pornos për të paguar vitin shkollor 60 mijë dollarë në Duke University. Pasi një student tjetër e njohu atë dhe më pas ajo u bë e famshme. Videot e saj si me partnerët meshkuj ashtu dhe me ato femra janë të shkëlqyera.

13 – Alexis Texas

Alexis Texas e ka pushtuar pornografinë për 10 vjet. Falë gjinjve të saj natyralë, dhe karizmës që transmeton në kamera, ajo ka qenë një yll i vërtetë në botën e pornos.

14 – Bella Bellz

Pornostarja plot tatuazhe është një ndër më të kërkuarat në listën e pornostareve më të mira. Format e saj, dhe mënyra si sillet para kamerës do t’ju lënë gojë hapur.

15 – Joanna Angel

Përveç se ka marrë pjesë vetë në shumë video, ajo ka arritur të drejtojë biznesin e saj me shumë sukses. Me gjinjtë e saj të vegjël natyralë dhe disa tatuazhe në trup ajo do t’ju qëndrojë në mendje për kohë të gjatë.

16 – Anya Ivy

Gjëja më e mirë që ka qyteti i Xhorxhias në SHBA, janë femrat e mira ku bën pjesë edhe Anya Ivy. Ajo është një nga pornostaret më të nxehta që qarkullojnë. Performacat e saj me meshkuj e femra janë të paharrueshme

17 – Jessie Andrews

Me prejardhje kineze dhe lituaneze, Jessie Andrews, la gjurmë që me videon e saj të parë “Portrait of a call girl”, video të cilën çdo i apasionuar pas pornografisë me siguri e ka kontrolluar.

18 – Hitomi Tanaka

Ka shumë mundësi që gjëja e parë që do të dalloni tek Hitomi Tanak është gjoksi i saj gjigand natyral. Karriera e saj ka qenë e shkëlqyer në industrinë aizatike të pornos në dekadën e fundit.

19 – Allie Haze

Performancat e saj për industrinë Vivid Entertainment kanë bërë që karriera e saj në pornografi të zhvillohet edhe më tej. Besohet se do të vazhdojë të jetë një nga pornostaret më të mëdha për vite me radhë.

20 – Riley Reid

Ka vetëm pak vite që Riley e ka nisur karrierën e saj, por duket se e ardhmja ka parashikuar gjëra të mira për aktoren Puerto-rikane me prejardhje nga Europa. Ajo ka treguar gatishmërinë për të marrë pjesë në videot hardcore.