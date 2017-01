Ndodh në Përmet! Dhunon dhe përplas me makinë kunatën

Dhuna në familje vazhdon të mbetet problem.

Policia në Rrogozhinë ka arrestuar një 19-vjeçar. Agim D. ka dhunuar babain, nënën dhe motrën e tij.

Burime nga policia lokale thotë se i riu është përdorues lëndësh narkotike. Gjatë kontrollit në banesë policia ka gjetur një armë zjarri, pushkë model 56.

Ndërkohë një rast dhune në familje ka ndodhur dhe në Përmet, qytet i cili sipas raporteve të policisë është më nivel kriminaliteti të ulët.

Efektivët e policisë në “qytetin e luleve” kanë arrestuar 31-vjeçarin Pandeli Nika.

Ai ka dhunuar kunatën e tij, 38-vjeçaren Dh. Nika.

Pasi e ka dhunuar, Pandeli Nika e ka kërcënuar me thikë se do ta vriste.

Madje nuk është mjaftuar me kaq. Kunatën e ka përplasur dhe me automjetin e tij tip “Benz”, me targa AA577MG./ tvklan.al