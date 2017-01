Nano: Ndarja e Kosovës do ishte zgjidhja e duhur nëse …

Analisti Mustafa Nano, në një shkrim për Mapon, diskuton tezën e hedhur nga akademiku Rexhep Qosja për shkëmbimin e territoreve.

Edhe pse ende nuk ka veçse një debat mediatik, Nano thotë se propozimi duhet diskutuar.

“Po ju bëj një propozim tjetër: Le t’i lëmë mënjanë internautët e tërbuar, dhe le ta diskutojmë shtruar idenë e shkëmbimit të territoreve me serbët. Por le të supozojmë fillimisht që kjo është e mundur. E them këtë, pasi bën vaki që palët (shqiptarët e serbët) të jenë dakord, dhe të tjerët, ata që e kanë në dorë këtë gjë (fuqitë e mëdha) të mos e mbështesin, pasi kështu do të hapej një lojë në Ballkan, së cilës askush nuk mund t’ia parashikojë fundin. Ka edhe të tjerë në Ballkan që do t’ua kishte qejfi ta spastronin fushën prej pakicave e të bënin këmbime popullsish (në rastin konkret, Qosja sugjeron që pakicat serbe të shpërndara nëpër enklava të Kosovës, të zhvendoseshin të gjitha në veri; vendet e mbetura bosh prej tyre të mbusheshin prej shqiptarëve të luginës së Medvegjës). Por le ta zëmë që fuqitë e mëdha do ta mbështesnin këtë gjë. E ky nuk është një supozim aq idiot sa duket. Trump-i që sapo është ulur në karrigen e Presidentit të SHBA-ve duket se ka një mendje më praktike se paraardhësit, e mund ta sugjerojë një gjë të tillë. Dhe Putin-i mund ta pranojë këtë zgjidhje duke kërkuar e marrë në këmbim diçka tjetër, që fillon po me K. Lind pyetja: Duhet të bien dakord shqiptarët në këto rrethana?”

“Absolutisht, po. Nuk duket se ka një zgjidhje tjetër më të mirë e më të drejtë. Shqiptarët që këmbëngulin ta mbajnë veriun, kanë parasysh veriun pa serbë, por duhet thënë se, së pari, nuk do të ishte e drejtë të ndodhte, e së dyti, Beogradi nuk ka për ta lejuar kurrë zbrazjen e veriut të Kosovës prej serbëve. Do të investojë, siç ka investuar këto vitet e fundit të pasluftës, që serbët të mbeten aty ku janë, jo për të bërë një jetë të bukur, por për të sabotuar e diskredituar idenë e funksionimit të një Kosove jashtë juridiksionit të shtetit serb. Kush mendon se do të vijë një ditë që veriu i Kosovës të jetë pa serbë, është duke parë ëndrra. Të gjitha llogaritë pra duhen bërë me serbët brenda në Kosovë. Dhe nëse i bëjmë llogaritë kështu, atëherë i bie që të sigurt kemi: 1. sherrin e pasosshëm mes serbëve e shqiptarëve brenda Kosovës; 2. sherrin e pasosshëm mes shqiptarëve e shqiptarëve për këtë shkak; 3. sherrin e pasosshëm midis shtetit të Kosovës e shtetit të Serbisë,” shkruan Nano.

