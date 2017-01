Modeli i famshëm shqiptar Gay? Zbulohen mesazhet erotike me një mashkull

Foto 1 nga 5

Klinton Zeqiraj është model dhe moderator shqiptar, i cili u bë i njohur gjerësisht pas lidhjes dhe ndarjes së tij me Renada Cacin, aktoren e njohur të humorit. Ditën e sotme në redaksinë e JOQ kanë ardhur disa mesazhe që hedhin dyshime në lidhje me seksualitetin e tij.

Në bisedë me një mashkull Klintoni e pyet se kur mund të shkojë që ta marrë dhe të takohen, ndërsa djali i “bën të vështirin” duke i thënë se mundet vetëm pas orës 9.

Bashkëbiseduesi i bën pyetje në lidhje me preferencat e tij (në formë vulgare dhe banale), ndërsa ajo që bie në sy është se Klintoni nuk refuzon në asnjë moment, nuk thotë kurrë “jo”, por me të qeshur, në fund ia kthen në greqisht “Do të ta them unë por jo këtu”.

I kontaktuar në JOQ në lidhje me këtë rast, vetë Klintoni është shprehur se e ka kuptuar që mesazhet ishin provokuese dhe ka mohuar çdo gjë.

“Jo, s’është aspak e vërtetë sepse e kuptova shumë mirë që mesazhet ishin provokuese. Tek ato biseda s’ka asnjë bisedë homoseksualësh!”, thotë Klintoni për JOQ.