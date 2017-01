Meta s’ishte asnjëherë në karvanin e Ramës

Nga Vladimir Karaj

Ka një shans jo të vogël që qeveria PS-LSI të jetë në ditët e fundit, ashtu siç mbeten shanset që kriza, kur po flitet për largime ministrash, të mbyllet si më të hershmet duke e qepur të çarën me penj të trashë e të dukshëm të llojit: “Koalicioni është më i fortë se kurrë”. Kryeministri Edi Rama dhe vetë Ilir Meta do dilnin pastaj në studio për t’i zbutur qëndrimet e ministrave e deputetëve të secilës palë dhe zbehur ato në “qëndrime personale” apo “përplasje do ketë, por e rëndësishme është…” e togfjalësha të ngjashëm, që sidoqoftë nuk do e fshehin dot faktin se LSI nuk është në karvanin e kryeministrit. Me gjasë as nuk ka qenë në atë karvan që prej fillimit.

Që kur Rama e Meta shpallën bashkëpunimin e tyre në 1 prill të 2013, koalicioni që ata formuan ka qenë përherë nën dyshimin e të mos qenit në të vërtetë një bashkëpunim politik, por një ndarje me parcela e pjesëve të pushtetit. Të dy e patën mohuar diçka të tillë. U fol në fakt për një deklaratë parimesh mbi të cilat do qeverisej. Kryeministri Rama u zotua atëherë se nuk do kishte një qeveri të ndarë me parcela, siç u aludua se qe ajo mes PD dhe LSI, por një qeveri që funksiononte si e tërë.

Në fund të katërvjeçarit, sido që janë qepur çarjet që ndodhën rrugës, ajo që është e qartë është se qeverisja ishte edhe më e parcelizuar se ajo mes PD dhe LSI. Ndarja është e dukshme sa ka barsoleta me zëvendësministra të njërës palë që nuk kanë as karrige dhe jo më vendimmarrje në zyrat që drejtohen nga ministrat e palës tjetër. I qartë ishte edhe parcelizimi në ato pak ditë emergjence për shkak të motit, ku zyrtarë dhe ministra të socialistëve ankoheshin për rrugët e pahapura prej ministrisë që drejtohet nga LSI, dhe këta të dytët që ankoheshin për mungesë veprimesh prej ministrive që drejton PS.

Përplasje të ngjashme, të hapura ka pasur edhe më herët, e ndërsa për Reformën në Drejtësi ato janë “shitur” si debat idesh, qëndrime mbi qeverisjen dhe shqyrtimi i saj me pjesë nuk duket se mund të mbulohet as mund të shitet, veçse si parcelizim i saj. Kanabisi është një shembull ku gjysma e qeverisë thotë se është luftuar dhe shkatërruar mbi 90 për qind, e gjysma tjetër (apo sa i takon LSI-së në qeverisje) thotë se jemi në emergjencë kombëtare e duhet të përfshijmë ushtrinë.

Kështu kur Edi Rama foli për karvanin dhe qentë në statusin e tij në Facebook që merrte në mbrojtje punën e Policisë së Shtetit e sulmuar po atë ditë nga një ministër dhe një përfaqësues i lart i LSI, ishte gati e qartë se kjo e fundit nuk ndodhej në atë karvan. Por me shumë mundësi Meta dhe LSI nuk kanë qenë për asnjë moment në atë karvan dhe palët kanë udhëtuar në drejtime të ndryshme prej fillimit.

Ajo që lexohet tani është fakti se ka pasur dy karvanët, të cilët sidomos pas kalimit të Reformës në Drejtësi dhe me afrimin e zgjedhjeve e dilemës së presidentit të ri, duket kanë udhëtuar shumë larg njëri-tjetrit. Fakti që çarje të ngjashme janë qepur edhe më parë nuk na lejon të jemi kategorikë. Një kandidat i caktuar për president apo një marrëveshje paraelektorale mund t’ua kthejë rrugën karvanëve, ashtu siç vijimi në të njëjtin drejtim mund t’i çojë aq larg sa të kemi një riformatim të qeverisë, nëse kjo do mund të qëndrojë.