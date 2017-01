Meta duhet t’i kthejë faqen tjetër ose ta mundë Ramën

Nga Fitim Zekthi

Ndonëse ka një përpjekje të madhe për të krijuar idenë sikur zgjedhjet kanë përfunduar, sikur Partia Socialiste dhe kryeministri Rama e kanë të sigurt fitoren, sikur Partia Demokratike dhe Basha do të jenë përsëri në opozitë, është e qartë se askush nuk e di se ç’do të ndodhë në zgjedhje. Ajo që sociologu i njohur Peter Berger e quan struktura e të besueshmes-një kontekst i konstruktuar sociokulturor nëpërmjet të cilit disa qëndrime, mendime apo pikëpamje duken të besueshme dhe disa të pabesueshme- mund të bjerë duke zënë brenda edhe ata që e kanë ndërtuar. Shembja e kësaj strukture të ndërtuar nëpërmjet një inxhinieringu të përditshëm në media nga qeveria mund të ndodhë për shumë arsye, por njëra nga ato më kryesoret është se narrativa e Rilindjes nuk mund të paraqitet më si një ofertë politike duke qenë se disa nga premtimet bazë ajo nuk i realizoi. Kjo narrativë edhe kur nuk kishte dështuar, pra në fushatën e vitit 2013, nuk prodhoi dot 71 deputetë. Arsye tjetër pse mund të shkërmoqet kjo strukturë e të besueshmes është edhe fakti se ndërtuesit e saj mendojnë në terma të të dhënave konvencionale, përdorin mekanizma arsyetimi të përdorura në zgjedhje të mëparshme kur kishte kontekste të tjera dhe duke qenë brenda kësaj strukture nuk kanë mundësi të mendojnë ndryshe dhe e besojnë atë. Një faktor me shumë rëndësi që do të ketë ndikim në zgjedhjet që vijnë dhe që ndoshta do të përcaktojë fituesin është Lëvizja Socialiste për Integrim. LSI është parti shumë specifike, duke qenë se ka një madhësi që ka përcaktuar kryeministrin në dy zgjedhjet e fundit. Ajo ka kohë që ka nisur të sillet si një parti që do të jetë gjithnjë në qeveri dhe kjo është një anomali shumë e rëndë që herët a vonë do të kthehet në problem ekzistencial për LSI-në. Duke qëndruar gjithnjë në pushtet ajo do të bëhet gjithnjë e më e korruptuar (duke qëndruar gjatë në pushtet kushdo bëhet më i korruptuar dhe jo më pak i tillë) dhe më e keqja, ajo shkatërron garën pasi qoftë partia në opozitë qoftë partia në pushtet mund ta fitojë ose rifitojë pushtetin nga marrëveshja ose pazari me LSI-në. Kemi praktikisht një shkatërrim të pluralizmit. Nga ana tjetër LSI-ja është një pasuri politike sepse mund të ndalë etjet e pangishme për pushtet të kryeministrit. Është e qartë se një qeveri Rama sot dhe një qeveri tjetër nesër që varet vetëm nga deputetë të një partie do të ishte më problematike. Qeveria ka treguar përditë se ajo kërkon të rrisë vazhdimisht pushtetin. Kohë më parë i rrëmbeu kompetencat pushtetit vendor dhe ia dha ato INUK, kërkoi të regjistrojë numrat e telefonave IMEI, hartoi akte normative antikushtetuese si ai për mosfutjen në fuqi të statusit të nëpunësit të statusit civil (këshilltarja e qeverisë tha se ata me akt normativ mund të ndryshonin edhe kushtetutën), marrjen e kompetencave të presidentit për gjeneralët, byroja kombëtare e hetimit që i jepte Ministrisë së Brendshme fuqi prokuroriale etj. Po të mos ishte LSI e domosdoshme, qeveria ndoshta do të merrte edhe kompetenca gjyqësore apo do të caktonte ngjyrat për lyerjen e dhomave të gjumit. Çështja tani është nëse kjo LSI do të rrijë në koalicion me PS-në apo do të shkojë në koalicion me PD, duke mundësuar ndoshta edhe zgjedhjen e kryeministrit të ardhshëm. Zgjidhja më e mirë për politikën do të ishte një dalje e LSI vetëm, në mënyrë që ajo të gjykohej disi për mënyrën se si ka qeverisur këto katër apo tetë vite. Megjithatë për arsye elektorale (ligji ndihmon koalicionet) dhe për shkak të ngjeshjes në mes dy partive të mëdha ajo nuk do shkojë vetëm. LSI për shkak se është shumë e madhe për të qenë si të voglat dhe për shkak të profilit të fortë dhe të lartë politik të kryetarit Meta është e detyruar të jetë në një luftë të përhershme për “jetë a vdekje” me kryetarin e PS-së Rama. Meta nuk kërkon rolin e një partie mbështetëse të PS-së në qeveri. Ai garon për të njëjtën gjë me kreun e PS-së, garon për kryeministër. Ai që e mohon këtë apo ai që nuk e sheh këtë nuk njeh ndoshta asgjë nga politika. Rene Girard, një filozof i njohur francez, thotë se historia njerëzore që nga fillesat e saj është karakterizuar nga rivaliteti i egër si pasojë e dëshirave mimetike për të njëjtën gjë. Teoria e tij thotë se njerëzit lindin pa dëshira, ata i fitojnë ato gjatë jetës në mënyrë mimetike ose imitative. Me anë të mimetizmit njerëzit fitojnë dëshira dhe kur profilet, pesha, statusi apo fuqia e tyre është e ngjashme apo e përafërt, ata nisin e duan të njëjtën gjë dhe kjo çon në një luftë të egër. Rasti i parë thotë Girard është vrasja e Abelit nga Kaini. Gjithashtu ishte kjo dëshirë mimetike që u përhap tek oborrtarët e mbretit Herod që çoi në vrasjen e Gjon Pagëzorit, thotë Girard. Edhe vrasja e Krishtit sipas tij është pasojë e dëshirës mimetike që u përhap në turmë, dëshirë të cilës nuk i rezistoi dot as Shën Pjetri, i cili imitoi armiqësinë e turmës. Fjala që përdor Krishti për të përshkruar këtë dëshirë mimetike është skandalon. Ai i thotë në një moment Pjetrit kur ky kërkon t’i injektojë ambicie tokësore pasi ai ka thënë se do të vdesë dhunshëm: “qëndro pas meje djall, ti je skandalon për mua”. Kjo fjalë shënjon një pengesë të pashmangshme që bëhet gjithnjë e më tërheqëse çdo herë që nuk kalohet. Pra skandalon është dëshira për diçka që forcohet gjithnjë e më shumë sa herë nuk përmbushet. Kjo dëshirë thotë Girard kur e kanë dy njerëz me fuqi, profile, peshë, status politik apo social etj., të përafërt, çon në shkatërrim. Pa u zgjatur shumë kjo dëshirë është sipas Girard djalli. Nga shkatërrimi shpëtohet vetëm duke e shmangur këtë dëshirë, që është e pamundur në këtë rast ose “duke kthyer faqen tjetër”. Meta përballë Ramës ka vetëm një mënyrë për të rezistuar: të kthejë faqen tjetër. Çdo logjikë tjetër do të ishte shkatërrim për Metën. Rama po ble kohë dhe kërkon ta tërheqë në koalicion bashkë me kohën që ble. Qëllimi fundor është shkatërrimi i Metës. Në qoftë se Meta nuk pranon të “kthejë faqen tjetër” ai duhet ta mundë Ramën. I vetëm ai nuk e mund dot kurrë. Mund ta bëjë në koalicion me opozitën. Tek opozita ai mund të jetë më i qetë, aty nuk ka rivalitet si pasojë e dëshirës mimetike rivale për të njëjtën gjë. Meta nuk synon dhe nuk mund të synojë të jetë kryeministër i një qeverie ku PD është partia e parë. Edhe kur qeverisi me Berishën u pa që nuk e kishte këtë dëshirë. A do t’i nënshtrohet Meta skandalon-it dhe do të shkatërrohet apo do të shkojë në koalicion me PD dhe të mundë Ramën. Ka raste kur njerëzit kërkojnë me këmbëngulje edhe atë që është kundër tyre, por Meta ka treguar se është ndryshe.