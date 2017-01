Manjani reagon pas deklaratave të Peleshit dhe Veliajt: Po konfirmoni ato që thashë unë

Ish-ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani, ka reaguar pas deklaratave të Zv.kryeministrit Niko Peleshi dhe kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj, në lidhje me krisjen PS-LSI.

Në një status në Facebook, Manjani thotë se është i të njëjtit mendim me Niko Peleshin, që u shkarkua sepse foli. Ndërsa për Veliajn shprehet se nuk pendohet që e ka votuar për në krye të Bashkisë dhe i sugjeron që të mos merret me “anijen” e qeverisë por me atë të bashkisë ku dhe bën pjesë.

Ja reagimi i plotë në Facebook i ish-ministrit Ylli Manjani:

“Mirëmbrëma,

Dua të përshëndes dy shokë të mirë të kësaj mazhorance, Niko Peleshin dhe Erion Velinë.

E falenderoj me shumë sinqeritet Zëvendëskryeministrin sepse në të dyja qëndrimet e tij (dje dhe sot) për shkarkimin tim ka thënë të vërtetën. Jam shkarkuar sepse fola!

Këtë thashë dhe unë dje!

Nuk e di a e ka lexuar motivacionin e shkarkimit tim Zv/Kryeministri, por e vërteta është ajo që themi ne të dy: “u shkarkua sepse foli”. Pra nuk u shkarkova për marrëdhënie më të mira me Kuvendin sepse këtë mandat e ka kolegia ime (edhe keto ditë) Ermonela Felaj dhe as për progresin e Reformës në Drejtësi, mandat të cilin mazhoranca ka kohë që e ushtron në Parlament.

Faleminderit Niko që edhe ti flet dhe thua të vërtetën!

Së dyti mikut tim Erion Veliaj i kam dhënë votën për kapiten të Tiranës dhe kam bërë mirë. Të paktën deri tani Erioni e ka justifikuar besimin!

Jam i bindur tashmë se asnjë kandidat tjetër që përflitej asokohe nuk do ishte në lartësinë e Erionit.

Këshilla ime për Erionin është ta lërë atë “kapitetin” tjetër në anijen e vet! Është anije krejt tjetër ajo e atij “kapitenit” që shtyn dhe mbledhjen e rradhës të qeverisë se nuk duron dot asnjë kontribut në favor të bashkive!

Ka harruar se ka qenë dikur në atë anijen ku je ti sot!”