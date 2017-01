“Kush preku, kë?”/ Reagon vajza ‘e qenit’: I moshuari më bëri atë që s’e mendoja kurrë… ja e vërteta

Ditën e sotme u publikua një video nga një ngjarje e pakëndshme e ndodhur në Tiranë, ku dukej një vajzë teksa godiste dhe shante një person të moshuar. Video bëri bujë kryesisht për fjalorin e “rrugës” të përdorur nga vajza, por sot pasdite ka ardhur edhe reagimi i vajzës që duket në këtë video.

Ja se si shprehet ajo duke u munduar të justifikojë sjelljen, fjalorin dhe xhestet e saj:

“Pershendetje! Une jam vajza e videos se konfliktit me te moshuarin, nese ju intereson te lexoni te dyja anet e historise, e cila eshte paraqitur sipas interesave te pales tjeter qe shoqeroheshin se bashku. Mendoj se vihet re qarte qe filmimi nuk fillon ne momentin e nisjes se konfliktit dhe ka disa prerje. Fusha ku ndodhi ngjarja eshte nje vend ku une dhe shume banore te lagjeve perreth mblidhemi çdo dite per te shetitur miqte tane te vegjel, per te luajtur dhe per te takuar njeri-tjetrin, duke qene se nuk ka shume hapesira ku njerezit mund te dalin me kafshet. Qeni im jo vetem qe nuk eshte I frikshem apo I rrezikshem, por as di te mbrohet apo te me mbroje mua dhe kjo vihet re ne video ku qeni vetem e sheh skenen pa reaguar. Nese do te behej fjale per nje qen te frikshem, do shihnit nje reagim. Shtoj qe eshte nje klysh labrador vetem 6 muajsh!

Shkurtimisht ngjarja ishte kjo: Qeni kapi nje top qe erdhi ne drejtim te tij por nuk ishte afer femijeve, nuk beri asgje drejt tyre dhe femijet nuk I tremben aspak! Zoteria mund te me kerkonte qe une si pronare e qenit ti ktheja topin, ta largoja qenin ose te paguaja nese topi do kishte demtim. Une vete u ula per ti marr topin qenit, ne ate moment zoteria pa asnje paralajmerim nisi ti gjuante me shqelma qenit. Eshte ky I moshuar qe I dha nje shembull te tmerrshem femijeve me ate veprim mizor drejt nje klyshi te pambrojtur qe donte vetem te luante dhe eshte po zoteria qe vuri dore mbi mua qe jam femer ne momentin qe I kerkova shpjegim e revoltuar. Momenti ku nis video eshte reagimi im pastaj. Une kam edhe demtim fizik nga ky konflikt! Ndersa qeni im ka demtim emocional pasi qe dje nuk ha, nuk luan dhe rri I trembur ne divan.

Nuk jam krenare per reagimin tim por do e ribeja! Nuk jam krenare per gjuhen time por nuk kisha zgjidhje ne ate moment ku une vete dhe qeni im u gjendem te dhunuar nga ky person. Gjendja emocionale dhe revoltimi ben te veten dhe jam e bindur qe shumica do te kishin reaguar njesoj. Mjafton te shihni komentet fjalepista ku me gjykojne mua me te njejten gjuhe vulgare qe perdora une. Nje moment qe dua te theksoj eshte qe nipi i tha gjyshit te tij “Vajza ka te drejte!” dhe me ben te lumtur fakti qe nje femije kishte me shume ndjeshmeri se i rrituri. Zoterine e kam shtyre me force dhe jam perpjekur pastaj ta ndaloj me force kur perpiqej te me gjuante, shiheni me vemendje!

Une nuk kam asnje detyrim ta respektoj dhe toleroj dike per shkak te moshes. Une nuk mund te pranoj dhunen ndaj qenit dhe ndaj meje vetem sepse zoteria ka nje numer vitesh jete. Mosha nuk te ben as me te mençur, as me te mire, as te jep te drejta mbi te tjeret.Nese une duhet te toleroja per shkak te moshes as zoteria nuk mund te behej I dhunshem per shkak se jam femer dhe kundrejt nje qenie te pambrojtur! Femijeve tuaj nuk do I prishet edukata se me degjuan mua duke share pasi u dhunova por do u prishet edukata duke pare prinderit e tyre si kryejne akte mizore ndaj me te dobeteve! Une kerkoj ndjese te pranishmeve per fjalorin tim ne gjende te renduar emocionale dhe psikologjike dhe duke mos patur arme tjeter mbrojtje ndaj nje mashkulli, por pertej gjuhes se perdorur reagimi im eshte me edukativ per ata femije sesa sjellja e zoterise.

Pertej gjuhes, ata femije mund te mesojne prej meje te ngrene zerin kur dikush u bie ne qafe dhe kur shohin te dhunohet nje I dobet, ndersa nga zoteria do te mesojne vetem sesi te perfitojne ne situata ku kane superioriet, si te dhunojne qenie te pafajshme, si te jene agresiv dhe arrogante dhe si te mos I kushtojne rendesi jetes se qenieve te tjera.

Mua me vjen keq vetem qe dola nga vetja duke arritur ne ate fjalor por si femer nuk kisha alternativa te tjera per tu mbrojtur dhe per te shfryre lendimin tim!"