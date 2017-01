Kontrolle për ‘Eskobarin’, Sulo: Ja loja e Metës me ‘Balilin’

Policia ka kontrolluar 10 banesa, 3 hotele, ndërsa ka shoqëruar në komisariat 11 persona në kuadër të planit të masave për kapjen e Klement Balilit.

Policia njofton se kontrollet janë kryer pas urdhrave të lëshuar nga Prokuroria e Shkallës së Parë për Krimet e Rënda Tiranë.

Policia bën të ditur se ka ushtruar kontroll në: banesën e Klement Balilit; banesën e B. B; banesën e S. B.; banesën e H.B, të katërta në Stjar të Delvinën; banesën e Th. F.; banesën e Th. F.; banesën e Th. F.; banesën e E. Sh.; banesën e A. S.; banesën e A.H, të gjitha në Sarandë.

Ndërkohë policia po merr në pyetje edhe 11 persona në lidhje me të kërkuarin Klement Balili.

Familjarët e këtij të fundit kanë akuzuar policinë se ka ushtruar dhunë gjatë kontrolleve.

Vëllai i Klementit, Bashkimi tha se ‘Klementi është aty ku nisi problemi’.

“Ne nuk jemi vrasës dhe trafikantë. Ishim në gjumë kur erdhi policia. Klementi nuk është në Shqipëri”.

Aksioni i policisë vjen pak orë pasi PS dhe LSI kanë shkëmbyer akuza dhe kritika për çështjen e Klement Balilit.

Kreu i Kuvendit, Ilir Meta ka kërkuar thirrjen e Këshillit të Sigurimit për ‘Balilin’.

Por kryeredaktori i gazetës Mapo, Arion Sulo thotë se problemi është diku tjetër.

“Akti i kreut të Kuvendit me Këshillin e Sigurimit është i paragjykueshëm për vërtetësinë, pasi për t’u quajtur një kontribut në luftën kundër krimit të organizuar dhe jo një lojë politike, ai do të duhej të distancohej nga akuzat për lidhje të vjetra me Balilin dhe të shprehej qartë për mbrojtësit aktualë të tij, si dhe të kërkonte ndjekjen penale dhe shkarkimin e tyre.

Pas konsumimit të këtyre përpjekjeve, LSI do të fitonte madje një kauzë të fortë morale edhe për të mos ndenjur më në qeveri, pasi nuk është pak që kreu i Kuvendit dhe Presidenti të kenë shqetësime apo dyshime të arsyeshme se “Eskobari i Ballkanit” ka lidhje në nivele të larta të qeverisë.

Në të vërtetë, Këshilli i Sigurimit dhe sulmi i ministrit Koka – njësoj si deklarata pa asnjë efekt e Ylli Manjanit për mobilizimin e ushtrisë për kanabisin, po përdoren nga Meta në funksion të disa temave të rëndësishme që ai dhe Rama i kanë të hapura në tryezë; zgjedhja e Presidentit, koalicioni i 18 qershorit, (roli i PDIU), Avokati i Popullit dhe kryeministri i 4-vjeçarit të ri,” shkruan Sulo.

Lexoni më poshtë tekstin e plotë: