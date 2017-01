Kim Kardashian para 10 vitesh… më e mirë atëherë apo tani?

Foto 1 nga 7

Sot është një nga femrat më të njohura në planet. Por fillimet e Kim Kardashian kanë qënë komplet ndryshe.

Ajo shfaqet në një seri fotosh provokative, me veshje intime. Pamjet janë publikuar teksa flitet për një romancë të fshehtë mes saj dhe Calum Best, djali i George Best teksa ishin në shkollën fillore dhe të dy jetonin në Miami.