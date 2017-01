Internacionalja e nacionalistëve

Nga Ervis Iljazaj*

Pikërisht në ditën e inaugurimit të Donald Trump, në Koblenz të Gjermanisë u mblodhën nacionalistët europianë. Liderë politikë gjithmonë e në rritje të konsensusit popullor në vendet e tyre, si: Le Pen, Salvini, Wilders apo Petry i partisë nacionaliste gjermane në një zë theksuan edhe njëherë idenë e tyre për Europën. Një ide e cila është totalisht e kundërt me vlerat që ajo ishte krijuar nga themeluesit e saj.

Europa e kombeve është slogani i tyre, me anë të së cilës kërkojnë të rithemelojnë një Europë ndryshe nga ajo që kemi parë deri më tani, dhe që për shumë arsye është duke u vënë në rrezik pikërisht nga lëvizje të tilla politike. Europa që ishte frymëzim politik dhe shoqëror që nga koha e mbarimit të Luftës së Dytë botërore me sa duket është drejt fundit. Në themel të saj ishte Europa e qytetarëve europianë dhe jo e kombeve. Ky është një ndryshim i madh dhe një paradoks në të njëjtën kohë.

Si mund të ndërtosh një entitet politik ndërkombëtar duke u bazuar në vlerat nacionaliste dhe nostalgjinë për “ madhështinë” e së shkuarës të këtyre kombeve?

Historia na ka mësuar se nacionalizmat nuk mund të qëndrojnë gjatë në marrëveshje të tyre politike ndërkombëtare. Herët apo vonë vlerat e nacionalizmit të çojnë drejt përplasjesh politike dhe ekonomike, të cilat iu paraprijnë konflikteve ushtarake.

Pikërisht këtë Europë, themeluesit e Bashkimit Europian kishin si qëllim të shmangnin. Duke promovuar vlerat e lirisë dhe demokracisë si dhe të drejtat universale të njeriut, deri më tani Europa ja kishte dalë të krijonte një rend shoqëror dhe politik të qëndrueshëm dhe të paqtë.

Mirëpo, kriza ekonomike që kaploi atë në vitet e fundit, vuri në dyshim të gjitha këto baza dhe duke luajtur me frikën dhe emocionet e shoqërisë europiane lëvizjet nacionaliste avancuan.

Është e qartë që rreziku nacionalist është gjithmonë prezent në kohë krizash ekonomike. Për liderët e rinj të këtyre lëvizjeve, vlerat të tilla që promovoheshin deri më tani janë një humbje kohe për kombet e tyre.

A do t’ia dalin këto lëvizje të vendosin rendin e tyre që bazohet në proteksionizmin kulturor dhe ekonomik?

Kjo është për t’u parë në vitet në vazhdim. Në këto momente nacionalistët shpresojnë. Për ta, fitorja e Trump dhe Brexit është një ogur i mirë.

Ky është një vit vendimtar për të ardhmen e Europës që kemi njohur deri më tani. Në shumë prej këtyre shteteve pritet të zhvillohen zgjedhjet elektorale. Në Francë, në Gjermani, por me shumë mundësi edhe në Itali qytetarët do të thirren të votojnë. Për herë të parë, pas shumë vitesh, loja politike nuk do të zhvillohet midis alternativave të ndryshme të zhvillimit ekonomik. Me sa duket, do të kemi një vit elektoral që do zhvillohet në një përplasje vlerash dhe kulturash të cilat do të përcaktojnë të ardhmen e Europës. Ndoshta, jo vetëm atë.

Nga ana tjetër, është duke u krijuar klubi i nacionalistëve botërorë. Vende të fuqishme si Rusia, Kina apo Turqia janë duke promovuar nostalgjinë e nacionalizimit të kombeve të tyre. Për nostalgjikët e nacionalizmit, është më e thjeshtë të spostosh vëmendjen te fajet e të huajve dhe jo te gabimet e vendeve të tyre. Prandaj e gjitha kjo klimë politike, rrezikon të çojë drejt një përplasjeje dogmash kulturore që të gjithë e dimë se si përfundon.

Pikërisht nga ky kontekst politik, ndihet mungesa e rolit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rendin botëror. Sepse forca e vërtet e SHBA-se nuk është forca ekonomike apo ushtarake, por vlerat e lirisë dhe demokracisë që ajo mbart. Vlera të cilat janë frymëzim për shumë shoqëri botërore. Me tërheqjen e saj nga arena ndërkombëtare, siç deklaroi dhe Presidenti i sapozgjedhur duke vënë në prioritet të politikave të tij “Amerikën të parën”, krijohet një boshllëk në promovimin e vlerave të tilla.

Për herë të fundit që Bota ka parë një dakordësi të gjerë për ideologji ekstreme ishte ajo e internacionales komuniste. Për shumë arsye nuk ndryshon shumë nga kjo që po shohim sot. Sepse ekstremet janë gjithmonë të njëjta, pavarësisht se nga çfarë krahu ideologjik vijnë ato. Ato bazohen në dogma të cilat pretendojnë të kenë të vërtetën absolute. Duke krijuar kështu, regjime dhe mendësi totalitare në dëm të lirisë dhe të drejtave të njeriut.

*pedagog UET