Indeksi i korrupsionit: Shqipëria shënon përmirësim rekord

Transparency International publikoi të mërkurën rezultatin e raportit global për perceptimin e korrupsionit.

Në studim përfshihen 176 shtete.

Shqipëria ka shënuar një përmirësim të ndjeshëm, duke u renditur e 83-ta në botë me 39 pikë ku 100 është rekordi për vendin më pak të korruptuar.

Më keq në Ballkan është Kosova me 36 pikë, më pas vjen Maqedonia me 37 pikë dhe Bosnja me 39 pikë.

Serbia merr 42 pikë dhe Mali i Zi 45 pikë.

Shqipëria dhe Kosova kanë shënuar përmirësimin më të madh në rajon, duke u ngritur me tre pikë secila.

Megjithatë është interesant se Shqipëria ka njohur rritje të ndjeshme nga viti në vit.

Kështu, në vitin 2015, Shqipëria renditej në vendin e 88-të në botë.

Në vitin 2014, Shqipëria renditej në vendin e 110 në botë.

Rekordin negativ e mbante viti 2013, kur Shqipëria renditej e 116-a në botë.