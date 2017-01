Inaugurimi i Presidentit: Shqiptarët e Trump-it

Basha, Meta, Mediu, Klosi dhe Bushati janë politikanët shqiptarë që do të jenë në Washington për ceremoninë e inaugurimit të 20 janarit të Donald Trump si president i SHBA. Kryeministri për vizitë në Singapor. Ftesat zyrtare për kreun e PD dhe PR, nga Komiteti Kombëtar i Republikanëve në SHBA

Nga Nevila Perndoj

‎Sytë e të gjithëve janë drejt Washingtonit, si çdo katër vjet. Në mënyrë të veçantë ata të shqiptarëve dhe politikanëve. Për javë kanë lobuar që të sigurojnë një ftesë për të qenë në ceremoninë e inaugurimit të presidentit amerikan, Donald Trump. Dikush ia doli dhe dikush jo.

Lulzim Basha dhe Ilir Meta do të udhëtojnë përtej oqeanit për të marrë pjesë në këtë ceremoni.

“Nesër (sot) nisem për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me ftesë zyrtare nga Komiteti Kombëtar Republikan dhe grupi i mazhorancës në Kongres në Senatin Amerikan, për inaugurimin e Presidentit Donald Trump…”, -tha Basha.

Kryetari i demokratëve lajmëroi se gjatë vizitës në Washington do të ketë takime me anëtarë të Kongresit dhe Senatit, përfaqësues të politikës së jashtme, sigurisë, institucioneve dhe instituteve të Partisë Republikane.

Në krah të Bashës gjatë këtyre takimeve do të jetë edhe kryerepublikani Fatmir Mediu, i cili është i ftuar gjithashtu nga Komiteti Kombëtar Republikan për të marrë pjesë në inaugurimin e presidentit të zgjedhur, Trump.

Një ftesë për të marrë pjesë në këtë ceremoni ka siguruar edhe kryetari i Kuvendit, Ilir Meta.

Pak ditë më parë, “Birn” shkruante se LSI-ja ka kontraktuar kompaninë amerikane të lobimit McKeon Group.

Pjesë e kontratës, sipas “Birn”, ishte edhe sigurimi i ftesës për drejtuesit e LSI-së në inaugurimin e presidentit të ri të SHBA-së, si dhe sigurimi i takimeve me liderë politikë gjatë kësaj vizite.

Pas 20 janarit, “Birn” specifikonte gjithashtu se sipas kontratës, kompania amerikane do të punojë për krijimin e një “marrëdhënieje të mirë dhe speciale” midis LSI-së dhe administratës së re të Donald Trump dhe Kongresit.

Vetë Meta, i pyetur mbi këtë artikull u shpreh mbrëmë në “Studio e Hapur” se, “ai nuk merrej me mediat e Sorosit”.

“Nuk dëshiroj të merrem me mediat e Sorosit ose pranë Sorosit… Lëvizja Socialiste për Integrim ka qenë dhe mbetet gjithnjë një forcë mjaft transparente, e cila respekton ligjet shqiptare, në radhë të parë, ato amerikane dhe evropiane. Padyshim kushdo është i lejuar që të thellojë më tej investigimet në këtë drejtim…”, -tha ai.

Rama dhe PS

Përkundër këtij angazhimi në kampin e PS-së gjërat duken më ftohtë, të paktën publikisht.

Zyrtarisht për të marrë pjesë në ceremoninë e 20 janarit në emër të PS-së do të jenë Blendi Klosi, si përfaqësues i qeverisë e partisë dhe Ervin Bushati.

Vetë kryeministri Edi Rama ndodhet për një vizitë në Singapor. Gjatë fushatës amerikane, Edi Rama e quajti fatkeqësi nëse Donald Trump do të fitonte zgjedhjet presidenciale.

I pyetur për këtë qëndrim, mbrëmë Ilir Meta tha se marrëdhëniet mes dy vendeve janë strategjike dhe jo midis individëve.

“…Jam i bindur që Shqipëria do të vazhdojë të jetë një vend i rëndësishëm për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ky raport edhe institucional, edhe strategjik do të thellohet dhe do të përforcohet më tej…”, -tha ai, duke shtuar ndër radhë se deklaratat e Edi Ramës nuk do të sillnin ndonjë kosto.

Ndërkohë, në një dokument të siguruar nga Top Channel, që iu është dërguar selive diplomatike të akredituara në Washington, nën siglën e Departamentit amerikan të Shtetit, thuhet se “si në të kaluarën, delegacione të huaja nuk do të ftohen në Uashington për këtë ngjarje”.

“Shefat e misioneve diplomatike të vendosur në Uashington, së bashku me bashkëshortët/et, do të përfaqësojnë kryetarët e shteteve dhe qeveritë e tyre në ngjarjen kryesore të inaugurimit. Kjo ftesë nuk është e transferueshme”, – vijon njoftimi.

Protokolli i ceremonisë

Në fakt, Komiteti organizativ apo Komiteti Kombëtar i Republikanëve në SHBA ka në dispozicion ftesat e tyre për këtë ngjarje. Krahas paradës dhe betimit janë planifikuar disa aktivitete, që organizohen nga Kongresi dhe fondacione republikane apo Partia Republikane, në të cilat merr pjesë Presidenti dhe zëvendës/presidenti, si dhe autoritete të tjera.

Ceremonia për inaugurimin e presidentit të ri fillon më 19 janar, kur Donald Trump dhe Mike Pence do të vendosin kurora me lule mbi varrin e Ushtarit të Panjohur në Varrezën Kombëtare të Arlingtonit.

Më tej janë parashikuar performanca bandash muzikore, që do të pasohen nga një koncert në memorialin Lincoln. Si Presidenti i zgjedhur, ashtu edhe zëvendësi i tij, do të risjellin në kujtesën e publikut, me nga një fjalim të shkurtër, moton e fushatës “Ta bëjmë Amerikën madhështore përsëri”.

Ndërsa mëngjesin e 20 janarit, përpara betimit, Trump, Pence dhe familjarët e tyre do të marrin pjesë në shërbesën fetare në katedralen e Shën Gjonit, pranë Shtëpisë së Bardhë.