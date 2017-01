Idrizi: Në qeveri na thirrën, me Metën asnjë problem. Manjani s’përfaqëson LSI-në

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi ka qenë i ftuar sot në mbrëmje në emisionin “Top Story” ku ndër të tjera ka folur edhe për marrëdhënien me LSI-në.

“PDIU s’ka asnjë problem me LSI-në. Jemi thirr në këtë koalicion dhe nuk mund të futeshim në këtë shtëpi nëse nuk donte as burri as gruaja (PS-LSI)”,- tha Idrizi.

Në përgjgije të deklaratës së ministrit të LSI-së Ylli Manjani se Idrizi është deputet që vjen nga PD-ja, ndërsa zgjedhjet PS e LSI i kanë fituar me Ben Blushin, Idrizi theksoi se nuk e identifikon qëndrimine LSI-së me Manjanin.

“Nëse paska funksionuar aq mirë aleanca mes Manjanit e Blushit në Elbasan, atëherë si shpjegohet ai rezultat aq fantastik i PDIU-së në Elbasan në zgjehdjet e 2013?!”,- tha Idrizi.

Duke folur për çështjen çame, Idrizi u shpreh se në Shqipëri do të ndërtohen varreza të ushtarëve grekë, vetëm nëse Greqia pranon të ndërtojë varreza gjyshërve tanë të masakruar./Mapo.al/