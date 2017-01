Ideokracia si devianca moderne e demokracisë

Nga Arjan Ҫuri

Pas suksesit surprizues të stilit të Trump-it, i cili nën parullën antiglobaliste, “Make America great again”, frymëzoi shumicën e amerikanëve ta votonin atë, si kandidatin e Partisë Republikane, që mbron vlerat konservatore, parti izolacioniste dhe nacionaliste në mbarë globin, kanë ndezur shpresat e tyre për ardhjen në pushtet, duke e shpallur vitin 2017, si vitin e patriotëve (kupto nacionalistëve). Fitorja e Trump-it ka shtyrë edhe analistë shqiptarë të shkojnë deri në abstragimin profetik, se pikërisht për këtë arsye dhe jo për shkak të ndonjë programi konkret politikash ekonomike apo sociale, zgjedhësit shqiptarë, do të duhet të votojnë parti që mbështesin vlera konservatore, meqë edhe Amerika e ktheu busullën politike drejt këtyre vlerave, ndoshta e lodhur nga vitet e gjata të pushtetit të ideologjisë liberale. Ndoshta, këta analistë, mund të propozonin, dhe do ishte më logjike në këtë rast, që në Shqipëri të mos zhvilloheshin fare zgjedhje, por ne të ndiqnim automatikisht rotacionet politike amerikane. Por kjo është një ide që do ta trajtoj në një shkrim tjetër.

Sigurisht që zhvillimet politike në SHBA, kanë impakt në mbarë globin dhe në një editorialin tim të para disa javësh, kam paralajmëruar mundësinë e fuqizimit të menjëhershëm deri edhe ardhjes në pushtet të partive antieuropeiste dhe antiestablishment. Strategjia është tashmë e thjeshtë. Liderët nacionalistë, duke shfrytëzuar pakënaqësinë në rritje të europianëve, nga politikat shtrënguese ekonomike, por kryesisht nga bezdia që u shkaktoi vala e emigracionit dhe hapja e dyerve për popuj me kulturë dhe tradita të ndryshme, do të bëjnë thirrje për mbështetje masive popullore. Programi i ri është ideimi dhe materializimi i një Europe të kombeve me kufij të mbyllur dhe jo të shteteve. Dhe në qoftë se, popujt europianë në mënyrë demokratike do t’i mbështesin këto lëvizje politike, do të bëhemi dëshmitarë të një rikonfigurimi nga themeli të kontinentit të vjetër. Tashmë, vota e djathtë europiane, po shkon drejt mbështetjes së nacionalizmit dhe izolacionizmit, duke përfituar edhe nga karikimi populist që iu bëhet zgjedhësve, në shfrytëzim të rrethanave të krijuara, siç kurdoherë bën politika e ditës.

Por, në këtë shkrim, do desha të evidentoja një element të çuditshëm, paradoksal, deri edhe absurd të mospërputhjes së filozofive politike, kryesisht atyre klasike, siç është konservatorizmi dhe liberalizmi, me liderët politikë që udhëheqin lëvizjet që promovojnë këto vlera. Në këtë mënyrë, do të përpiqem të kuptoj, nëse forcat politike që mbrojnë qasje të ndryshme moralo-etike, e bëjnë këtë gjë, në favor të marrjes së pushtetit, duke kapur me intuitë politike tendencat elektorale, apo të sinqeritetit dhe idealizmit në mbrojtje të vlerave që proklamojnë si primare dhe universale? Dihet që bota mbështetet dhe rrotullohet mbi antiteza, të cilat në mënyrë ciklike ia lënë vendin njëra-tjetrës. Popujt, kur lodhen nga një ideologji, votojnë, kryesisht nga pakënaqësia, apo të frustruar nga zhgënjimi, të kundërtën e saj. Pushteti vallëzon mes antinomive ideologjike dhe politikani i zgjuar, e kap momentin, duke hyrë dhe “pushtuar” ideologjinë që është më afër dëshirës së njerëzve. Kështu, si populistë gjenialë, ata ndërtojnë bindshëm argumentum ad populum, sipas parimit të gabimit logjik që ajo që beson shumica, është e vërteta.

Në SHBA, Partia Demokratike, që mbajti pushtetin për 8 vjet, dhe që mbron parime social-liberale, u drejtua nga një President, i cili nuk hezitoi të mbështeste, përveç parimeve të shanseve të barabarta dhe ekonomisë liberale e shtetit të mirëqenies, edhe abortet, bashkimet civile dhe martesat mes homoseksualëve. Madje, ai kishte edhe një transgjinor, pjesë të stafit të vet presidencial, që punonte brenda në Shtëpinë e Bardhë. Por, në jetën e tij, Presidenti demokrat, karakterizohej nga një promovim dhe ruajtje të vlerave të familjes. Ai është martuar vetëm një herë, dhe as kundërshtarët e tij më të mëdhenj, nuk guxuan t’i përmendnin dhe as mundën t’i gjenin ndonjë sjellje libertine, sepse nuk i gjetën dot, në ndryshim nga paraardhësi i tij demokrat, që kërkoi falje pas zbulimit të një afere jashtëmartesore. Kështu, për herë të parë, kishim një President liberal, që e jetonte jetën e tij si një konservator i vërtetë.

Nga ana tjetër, Presidenti i ri amerikan, që promovon vlerat konservatore, antiabort, pro familjes, kundër shanseve të barabarta dhe shtetit që kujdeset për të gjithë, ka të regjistruara tri martesa në jetën e tij, pa përmendur akuzat e pavërtetuara për afera të ndryshme. Ai tashmë premton një program për kurimin me dëshirë të homoseksualëve, si dhe zhbërjen e çdo iniciative të politikave liberal-ekonomike, të ndërmarra nga paraardhësi i tij, në respekt të plotë të kontratës parazgjedhore me elektoratin që e votoi. Kështu, për herë të parë, kemi një President konservator, që jetën e vetë, e ka jetuar si një libertin i vërtetë.

Shembuj të ngjashëm, mund të gjejmë edhe në vende të tjera. Për shembull në Itali, kemi parë politikanë të traditës, të martuar vetëm një herë dhe familjarë modelë, si Bersani, D’Alema, Veltroni, të mbështesin bashkime civile dhe të drejta të minoriteteve kulturore. Nga ana tjetër, politikanë të famshëm për martesa të njëpasnjëshme e afera seksuale si Berlusconi, Fini, apo Casini, të marrin pjesë në protesta të “Pro Family day”, dhe të bërtasin për mbrojtje të traditave konservatore, që kanë bazë etikën judeo-kristiane. Të njëjtat paradokse mund t’i gjejmë edhe në Shqipëri, ku parti të djathta, me udhëheqës tipikë konservatorë e familjarë të devotshëm, të takojnë përfaqësues të shoqatave që kërkojnë martesa jotradicionale. Apo të partive të majta, që befas braktisin politikat sociale dhe shkojnë drejt shtigjeve të rrugës së tretë.

Kështu, përpara se të mendojmë se cila është ideologjia më afër natyrës dhe kredove tona, ju ftoj të shohim, se cilët do të jenë mbrojtësit politikë të këtyre ideologjive, dhe sa seriozisht e kanë ata për zemër t’i mbrojnë këto filozofi kryesisht morale e më pas ekonomike. Në vend që zërat publikë, mbrojtës të njërit prej dy drejtimeve klasike, që ndajnë sot botën e pushtetit, konservatorizmit apo liberalizmit, të akuzojnë për paqëndrueshmëri sponsorët apo lobistët e këtyre ideologjive, do të ishte më mirë të merreshin e të kritikonin liderët politikë që kanë marrë përsipër t’i përfaqësojnë ato. Nëse ata ndryshojnë sa herë që ndryshon empatia popullore dhe stina emocionale e zgjedhësve, është afërmendsh e kuptueshme edhe kaosi apo konfuzioni që shkaktojnë si në radhët e mbështetësve, ashtu edhe në ato të sponsorëve, të cilët logjikisht do të mbrojnë interesat e tyre, bazuar në filozofitë që besojnë. Dhe nëse lobistët ndryshojnë mbështetjen nga personat apo siglat partiake, por nuk ndryshojnë kahun e ideologjisë që besojnë se i përfaqëson më mirë interesat e tyre, në këtë rast, për tradhti duhen akuzuar aktorët që ndryshojnë skenarin, dhe jo skenaristët, që natyrshëm do kërkojnë aktorë të rinj, që do t’i qëndrojnë besnikë skriptit origjinal.

Në debatet me miqtë e mi, që ndajnë një shqetësim mes rrugës së vlerave që mbron njëra apo tjetra palë, unë kam kënaqësinë kur gjej një inkoherencë gati hipokrite, mes asaj çka ne bëjmë, e asaj çka ne mbrojmë si moralin më të lartë. Por, miqtë e mi, me të drejtë mbrohen se unë duhet të ndaj argumentin nga argumentuesi që të mos bie në gabimin logjik “ad hominem”, dhe se vlerat më të larta, duhen mbrojtur pavarësisht jetës që bën gjithsecili. Por kjo, vetëm në rastin kur kemi të bëjmë me saktësinë e argumentit, në rastin kur kemi të bëjmë, me personat të cilëve ne u besojmë pushtetin të mbrojnë vlerat që ne i besojmë si më të lartat dhe përfaqësuese të filozofisë mbi të cilën kemi bazuar qeniet tona, verifikimi i kujdesshëm, nëse ka koherencë mes ideologjisë që mbrojnë e jetës që bëjnë do të ishte masa më bazike paraprake.

Në të kundërt, realiteti do të provojë, nëse paralajmërimi alarmant i Papa Françeskut, mbi rritjen e populizmit dhe shfaqjen e liderëve kontroversalë, të votuar demokratikisht, që mund të përsërisin histori të vjetra shkatërruese, është thjesht një frikë e pambështetur, apo një rrezik real. Bota, si një teatër absurd, ka hyrë në një realitet paradoksesh, ku secili kërkon atë që nuk ka, dhe mbron atë që nuk e ka jetuar kurrë në jetën e tij. A ka më ideologji të mbetura në zemra idealistësh, apo tashmë janë marrë në dorëzim nga profesionistët ideokratë? Kështu, po fillon një epokë e re, ku demokracia po rrëshqet në ideokraci, duke lindur tashmë një deviancë të re të saj.