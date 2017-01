Hyni në zyrën e Trump: Presidenti parashikon ‘vdekjen’ e BE

Foto 1 nga 21

Presidenti i zgjedhur amerikan, Donald Trump, u intervistua nga dy gazeta europiane, nga një e përditshme britanike, “Times” dhe nga gazeta gjermane, “Bild”.

Kjo e fundit publikoi edhe pamje nga kulla e presidentit dhe zyra e tij në Nju Jork, në katin e 26-të të kullës.

Gjatë intervistës, Trump tha se kancelarja Angela Merkel është liderja më e rëndësishme në Europë, por tha se ajo bëri një gabim katastrofik kur pranoi më shumë se 1 milionë emigrantë.

Sipas Spiegel, Trump paralajmëroi edhe ‘vdekjen’ e Bashkimit Europian.

Nëse paraardhësi i tij, Barack Obama e quante BE-në një projekt historik, Trump foli për copëtimin e BE.

“Nëse do më pyesni, do them se të tjera vende do e braktisin BE-në”, tha ai, duke shtuar se kjo është vetëm çështje kohe.

Sipas tij, Brexit ishte një vendim shumë i zgjuar i britanikëve.

Trump tha se “BE është praktikisht një mjet për Gjermaninë”.

Deklaratat e tij janë cilësuar si shqetësuese.

Sa i përket NATO-s, ai tha sërish se ajo duket si e vjetëruar, duke shtuar se të gjithë anëtarët duhet të paguajnë pjesën që u takon.