‘Gjuetia’ e kandidatëve për deputetë online: Populizëm apo ide e mirë?

Partia Demokratike dhe partia e re Libra kanë nisur të ftojnë njerëzit që të propozojnë emrat që preferojnë për kandidatë për deputetë.

Propozimi duket interesant, aq sa partia Libra po e akuzon partinë më të madhe të opozitës se i ka vjedhur idenë.

Edhe një fraksion brenda PS-së mendon se kjo është një ide e vjedhur nga PD.

Një zëdhënëse e PD tha për BIRN se ideja po funksionon, pasi interesi fillestar online ka qenë shumë i madh.

Por a rrezikon që të jetë një farsë populiste kjo nismë?

Dihet që shumë intelektualë dhe njerëz me vlera nuk do nxitojnë të bëjnë thirrje që të votohet online për emrin e tyre.

Të tjerë do nxisin fisin dhe shoqërinë virtuale që të votojnë.

Në finale mund të rezultojë që propozimet online të jenë të kota në shumicë.

Nga ana tjetër, do jenë forumet që do të vendosin për listat dhe kjo do shërbejë si një fasadë.

Gazetari Lutfi Dervishi thotë për BIRN se procesi i përzgjedhjes online nuk duhet të zëvendësojë përgjegjësitë që ka partia kur zgjedh emrat për deputetët e ardhshëm.

“Deputetët duhet të jenë përfaqësuesit më të mirë të partis, ndërsa zgjedhja e tyre nuk duhet të kthehet në një garë online se kush merr më shumë mbështetje. Deputeti ideal është një person që ka shumë miq dhe njohje në jetën reale- jo në atë virtuale,” thotë ai.