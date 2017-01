“Economicus” botohet në anglisht, dallëndyshja e parë e shkencës shqiptare

Revista Economicus, një botim i Universitetit Europian të Tiranës me UET-Press promovoi sot botimin e 14-të periodik të saj që është i pari në anglisht për t’iu përshtatur standardeve ndërkombëtare të revistave shkencore Kërkimi Shkencor në Shqipëri është një sfidë e vështirë. Sfida kryesore mbetet arritja e standardeve ndërkombëtare dhe njohja ndërkombëtarisht. Revista “Economicus” që botohet nga Universiteti Europian i Tiranës dhe UET-Press që prej vitit 2008 nën drejtimin e Prof. Dr Adrian Civici ka promovuar sot numrin e saj të 14-të, i cili vjen si një risi në gjuhën angleze. Duke qenë se anglishtja është sot gjuha e akademisë në gjithë botën stafi drejtues punoi për t’a sjellë në anglisht, që do të jetë sot e tutje gjuha në të cilën do të botohet revista. Në numrin e 14-të të saj janë përzgjedhur artikuj shkencorë nga studiuesit shqiptarë të ekonomisë, pedagogë në universitete të ndryshme private dhe publike. Synimi i ekipit drejtues të revistës është që t ë nxisin shkencën e vërtetë në kërkimin shkencor shqiptar dhe ta vënë atë përballë asaj që ndodh sot në botë në këtë sektor.

“Revista bëhet më tepër komunikative me botën, më e aksesueshme nga ekspertë, pedagogë apo studiues të ndryshëm që kanë nevojë të lexojnë më shumë për Shqipërinë, por njëkohësisht bëhet dhe një lloj tribune më cilësore, me më shumë standarte për të gjithë pedagogët e UET dhe jo vetëm, po ashtu dhe një serë bashkëpunëtorësh që shkruajnë rregullisht tek revista. Natyrisht përgjegjësia dhe karakteri i saj shkencor bëhet më i rëndësishëm dhe më i vlefshëm. Ajo që do ndryshojë rrënjësisht tani që revista del në anglisht, përveç atyre që kemi bërë ëshët fakti që në numrat në vijim do jemi më kërkues dhe rigorozë për ta bërë revistën me dy vlerësime të jashtme, gjë që do të garantojë standarte më të larta të botimit dhe standarte më të larta në raport me si përfaqësohemi dhe si na njohin ata që na lexojnë. Revista përveç se në print do të jetë dhe në ëeb-in e Universitetit Europian të Tiranës, çka do ta bëjë, shumë më të aksesueshme”, tha gjatë promovimit themeluesi i revistës dhe kryeredaktor i saj, Presidenti i UET-it, Prof.dr.Adrian Civici.