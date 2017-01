E thonë shkencëtarët: Ja kush janë pozicionet ideale në seks…

Foto 1 nga 6

Thojini asaj që duket shumë bukur dhe se ka aromë të mirë Ju mund të provoni të gjitha pozicionet seksuale që dëshironi, ose mund të shkoni tek doktorët më të mirë për këshilla seksi për një aktivitet sa më të mirë në shtrat.

Është provuar që femrat që kanë më shumë vetëbesim përsa i përket aparencës së organeve të tyre gjenitale janë më të hapura për aktivitete të reja seksuale dhe për të eksperimentuar dhe e kanë më të lehtë të arrijnë në orgazëm pasi ndjehen të relaksuara.

Mos harroni ti thoni asaj që duket shumë bukur dhe se ka aromë të mirë.

2 – Përdorni veshët tuaj

Ndryshimi mes një zhigoloje dhe një djali të zakonshëm është se një zhigolo e pyet gjithnjë një femër se çfarë kërkon në shtrat. Kështu që pyesni për dëshirat dhe preferencat e saj.

3 – Prekeni atë kudo (dhe me vaj nëse është e mundur)

Prekjet sensuale çlirojnë një hormon seksual të quajtur oksitocin që ngre nivelin e testosteroneve tek femrat dhe rrit dëshirën e saj për të kryer marrëdhënie seksuale. Vaji është një mënyrë shumë e mirë për ta ngritur këtë dëshirë edhe më shumë.

4 – Sillni kuzhinën në dhomën e gjumit

Aminoacidi “arginine” është baza e përbërjes së viagrës, kështu që meshkujt duhet të konsumojnë ushqime sa më të pasura me këtë lëndë, si peshku apo ushqimet e tjera protenike. Çdo gjë që është e mirë për ju nga mesi e lart është rrjedhimisht e mirë edhe për nga mesi e poshtë.

5 – Harxhoni pak kohë duke u zhveshur

Kur shikoni një foto nudo do të keni një çlirim të shpejtë dhe të fortë të dopaminës dhe oksitocinës, por ajo zbehet shpejt. Prandaj bëjini gjërat më me avash. Edhe asaj do t’i pëlqejë më shumë procesi i zgjatur i arritjes në orgazmë.

6 – Bëni dush

Nuk është gjetur ende formula që ta bëjë një qenie njerëzore të parezistueshme, por derisa të gjendet ju mund të bëni të tjera gjëra të mira, si për shembull të laheni mirë. Mund t’i lini asaj edhe një këmishë të veshur në mënyrë që t’ju mbajë gjithnjë në mendje.

7 – Krijoni ambient romantik, fikni dritat

Për femrat që janë të rrethuara nga stresi dhe ankthi duhet të çlirohen. Nëse ato nuk janë të relaksuara nuk do ta shijojnë seksin. Kështu që fikini dritat dhe çlironi fantazinë.

8 – Pozicioni i vajzës ulur mbi ju, e kthyer me kurriz

Gjeni se cili pozicion seksi është më stimulus për të që zakonisht është kur femra qëndron sipër, me fytyrë nga ju, ose e kthyer mbrapsht. Pozicioni i penisit stimulon pikën G të vaginës.

9 – Mos u shqetësoni shumë

Nëse mendoni gjatë gjithë kohës: “Shpresoj të funksionojë!, me siguri nuk do të funksionojë. Bëni çdo gjë përveç se të mendoni ashtu. Në shumicën e rasteve, kur ndaloni së menduari diçka të tillë, atëherë fillon të funksionojë, çlironi veten nga stresi.

10 – Dilni nga rutina

Gjithnjë jini të gatshëm të eksperimentoni e të provoni pozicione e vende të reja. Nëse bëni të njëjtën gjë atëherë do të bini në rutinë dhe do fillojë t’ju duket e mërzitshme.