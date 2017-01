E shenjta e Drejtë e Fjalës

“Unë jam kundër atyre që thua ti, por do mbroj deri në vdekje të drejtën, që ti t’i shprehësh ato që mendon”. Volter

Nga Naum Mara

Liria e fjalës është e shenjtë dhe askush nuk mund ta prekë dhe sidomos të përdorë kërcënimet apo etiketimet për arsye politike. Mara shkruan se ajo që thotë mësuesja e arrestuar për ISIS-in janë të dënueshme, por arrestimi i saj në mënyrë spektakolare është keqpërdorim i fuqisë së ligjit.

Është arrestuar një mësuese, për shkak se ju ka thënë nxënësve, që ISIS dhe Bin Laden janë të mirë. Që mësuesja part-time e Medresesë të Shkodrës nuk është shumë e kënduar, kjo nuk do shumë mend. Edhe që mund të jetë viktimë e një propagande pro-Al Qaeda apo pro-ISIS, edhe kjo duket e mundshme. Por arrestimi i menjëhershëm i saj ngre shumë pikëpyetje mbi raportin, që ka shteti ynë me Lirinë e Fjalës dhe të Mendimit. Vërtet, që mësuesja nuk ka asnjë të drejtë t’ju përcjellë nxënësve opinionet e saj ndaj një teme delikate si ajo e terrorizmit, por kjo duhet të mbetet një çështje administrative e Medresesë së Shkodrës, e cila ka të drejtën e saj të mbajë ose të heqë nga puna mësuesen Allushi, për shkelje të parimeve të shkollës. Angazhimi i një emisioni investigativ gazetaresk dhe më tepër akoma arrestimi i saj në një akuzë, që të kujton nenin famëkeq për agjitacion dhe propagandë kundër pushtetit popullor është jo vetëm tërësisht e gabuar, por edhe e dëmshme për Shqipërinë. Gjithkush ka të drejtë të ketë opinionin e tij për ngjarje, personalitete, organizata, përfshi këtu edhe ato kriminale. Askush nuk arrestohet në Shqipëri nëse thotë p.sh. para nxënësve, që Adolf Hitleri ishte i mirë. Me të njëjtin kut, duhet të arrestoheshin Fatos Klosi, Zabit Brokaj dhe Alfred Moisiu, që thonë jo vetëm që ishte i mirë, por ngrenë në qiell duke e bërë burrë shteti Mehmet Shehun. Gazetat kanë plot shkrime pozitive për Enver Hoxhën, që ka vrarë më shumë njerëz të pafajshëm se Bin Ladeni dhe me të drejtë, askush nuk preket për këtë. Po pse arrestohet mësuesja trushpëlarë Allushi? Për të treguar ndaj Perëndimit që ne jemi në pararojë të luftës kundër terrorizmit? Është e gabuar. As Perëndimi nuk na i kërkon këtë gjë. Për Amerikën dhe Europën, Liria e Fjalës dhe Mendimit është e shenjtë. Me arrestimin e Allushit, ne vetëm nxisim propagandën e terroristëve dhe të fundamentalistëve islamikë. Fare mirë ata mund ta përdorin këtë arrestim, si një sulm ndaj myslimanëve të thjeshtë duke shtuar përkrahësit e tyre. Në Shqipëri si kudo në botë, ka dhe do ketë njerëz që nuk kuptojnë thellësisht se ç’është ISIS, që dyshojnë në Amerika, Europa dhe në shtypi i huaj dhe vendës, që simpatizojnë veprimet e terroristëve, që hapur ose fshehur ju dalin në mbrojtje. Kjo është natyra e shoqërive njerëzore, që në krijimin e tyre. Por kur fjala, është e kufizuar vetëm në shprehje të opinionit dhe nuk ngjall urrejtje ose nxit veprime të dhunshme, nuk duhet ndëshkuar me arrestime apo dënime sikundër bëri te ne Diktatura për gjysmë shekulli. Për këtë liri të fjalës ëndërruam të gjithë. Mos e cenoni!