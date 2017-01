E majta e dënuar të ndërtojë një koalicion si ai i 2013-ës për zgjedhjet

Nga Fitim Zekthi

Gjatë fushatës për zgjedhjet e vitit 2013, Partia Socialiste u karakterizua nga dy prej tipareve më të thekshme të së majtës. Ndërtimin e një koalicioni të paskrupullt moralisht, të hapur ndaj çdo lloj qelbësire dhe përdorimin e një gjuhe që premtonte thuajse një utopi. Në skuadrën e rilindjes u thirrën njerëz që vinin nga lidhje të ndryshme me paranë, biznesin, krimin. Disa prej tyre kanë lënë detyrën ose janë në burg sot. Partia Socialiste e ka mbrojtur me forcë këtë zgjedhje, duke thënë përmes kryetarit se ata ishin me dëshmi penaliteti të pastër ndërsa deputeti Artan Gaçi u shpreh një vit më parë se thirrja e këtyre njerëzve të fortë u bë “për të mos lejuar një fitore të re të Sali Berishës”, e cila sipas tij do të ishte një fatkeqësi kombëtare. Ndërsa premtimet utopike të Partisë Socialiste në vitin 2013, realizmi i të cilave justifikonte thirrjen në koalicion të gjithkujt, rroknin një spektër që niste me hapjen e 300 mijë vendeve të punës dhe përfundonin me sigurimin e votës për emigrantët apo ngrohjen në çdo shkollë në vend, në klasa me jo më shumë se 30 nxënës. Në një spot elektoral Edi Rama thotë: “në 23 qershor ju nuk do të zgjidhni mes dikujt dhe dikujt, por mes rrënimit të mëtejshëm dhe rilindjes së plotë, mes papunësisë së ulur këmbëkryq dhe 300 mijë vendeve të punës, mes taksës së sheshtë që po i mbyt të gjithë dhe taksimit të ndershëm që do çlirojë 95% të shqiptarëve, mes shërbimeve që merren sipas xhepit dhe shërbimeve që jepen sipas nevojës, mes fshatit të braktisur në fatin e vet dhe fshatit të rilindur që do të prodhojë ushqim për të gjithë…”. Marksistët, komunistët, e majta, ajo e vjetra sidomos, i kanë urryer gjithmonë argumentet morale. Ata i kanë quajtur ato ‘idealiste’ dhe ‘të parëndësishme’ në një realitet ku zhvillimet politike dhe intelektuale përcaktohen nga forcat materiale. Idetë dhe teoritë etike për marksistët janë mjete për të arritur qëllimin. Idetë që mundësojnë apo afrojnë arritjen e qëllimit, revolucionit, janë të mira dhe ato që nuk e afrojnë janë të këqija ose të dëmshme. Ata mendojnë se kanë gjetur zgjidhjen fundore, të drejtën e vetme dhe kështu që çdo mjet është i justifikuar. Çdo lloj kostoje, edhe njerëzore, është e justifikuar. Historiani i famshëm marksist Eric Hobsbawm, është shprehur se “në qoftë se socializmi do të ishte i vërtetë, atëherë edhe vdekja e qindra milionë njerëzve është e lejuar”. Sociologu Ted Goertzel i Universitetit Rutgers thotë se këtë moral të së majtës e përdor gjerësisht edhe terrorizmi, i cili ka gjetur aty një shpjegim të veprimeve të tij. Me këtë argument Revolucioni Francez çoi në gijotinë mijëra njerëz, shkatërroi kisha e vrau priftërinj, masakroi me top dhe në disa raste, duke plasur fuçi baruti, njerëz në mes të qyteteve. Me këtë argument, Lenini organizoi terrorin e kuq, me këtë argument ai mblodhi rreth vetes disa nga gangsterët më të njohur të kohës. Të njëjtën logjikë ndoqi Stalini, Pol Poti, Enver Hoxha, Fidel Kastro etj. Kjo është logjika që mbron Partia Socialiste në lidhje me thirrjen në grupin e deputetëve të njerëzve që vijnë ose kanë lidhje me botën e krimit. Ç’do ndodhë me të majtën në pushtet dhe si dhe pse ajo shndërrohet në pushtet është një pyetje që është bërë gjatë nga studiuesit, duke parë degjenerimin e saj dhe “tjetërsimin” e saj. Jean Claude Paccito, një politolog i universitetit Paris IX, teksa gjurmon rrënjët e së majtës thotë se tiparet e këqija të saj nuk mund të kuptohen pa parë periudhën termidoriane të Revolucionit Francez. Kjo periudhë nis me rënien e Robespierit dhe kulmon me Direktoratin, një koalicion i çuditshëm që kishte brenda terroristë, ish-terroristë, zhirondinë etj., që i bashkonte vetëm armiqësia ndaj Robespierit. Në fakt, vëren Paccito, koalicioni bashkohej edhe nga objektivi i përbashkët që kishin grupet e ndryshme që gjendeshin aty: fitorja dhe interesi. Ky koalicion nuk mendonte më për të krijuar njeriun e virtytshëm, por për të përfituar nga marrja e pushtetit pas revolucionit. Historianët François Furet dhe Denis Richet thonë në librin “Revolucioni francez” se koalicioni i ri i së majtës donte vetëm para dhe kënaqësi në çdo aspekt. Republika spartane që ëndërruan revolucionarët para se të merrnin pushtetin u shndërrua në republikën e pallateve dhe të kostumeve elegante. Nis lidhja e papritshme e së majtës me financat. Jean Claude Paccito thotë se ky koalicion harroi çdo ide mbi botën e re që do të ngrinte, mbi barazinë, lirinë, vëllazërinë dhe u fokusua vetëm te përfitimi, pasuria dhe pushteti. Kjo e majtë tashmë ishte gati të bënte gjithçka për të ruajtur pushtetin, edhe grushte shteti siç edhe bëri. Paccito thotë se këto tipare që janë në rrënjë të së majtës gjenden sot te çdo e majtë në botë, në forma të caktuara, sigurisht jo aq brutalisht sa atëbotë. Këtu gjenden arsyet e koalicionit që ndërtoi PS dhe të premtimeve të saj në fushatën e vitit 2013. Njerëzit e këtij koalicioni nuk duan një republikë të ligjit, por një republikë të pallatit dhe të kostumeve elegante që kushtojnë edhe 2 mijë euro. Festat e shtrenjta, pushimet luksoze, ekspozitat në galeri të famshme, jeta e qejfit, selfiet e plazhit përkufizojnë në një masë të madhe koalicionin. Deputetë dhe vetë Kryeministri janë parë stadiumeve të Barcelonës, Milanos, Munihut, duke parë ndeshjet më të shtrenjta të Europës. Lufta kundër varfërisë, kundër papunësisë, shëndetësia falas, pensionet, pagat, të sëmurët etj., zënë gjithnjë e më pak vend. Të mjerë përjetojnë për ndërprerje të energjisë, të papunë kërcënojnë me vetëvrasje etj., të pushuar nga puna politikisht janë shtyrë në vetëvrasje, shitës të moshuar barishtesh shtyhen me shqelm apo gjobiten nga policia etj. Përballë këtij konteksti pushteti do të mbahen zgjedhjet këtë vit. Përballë kësaj të majte do të zgjidhet parlamenti i ri. Për shkak të karakteristikave të së majtës sonë, karakteristika të shfaqura që herët, ajo e ka të vështirë të çlirohet nga ideja e një koalicioni të paskrupullt me çdo “qelbësirë” dhe nga gjuha utopike, me gjithë vështirësitë për t’i përdorur si në vitin 2013. Siç thotë Paccito, kjo e majtë është e gatshme të bëjë gjithçka për të ruajtur pushtetin dhe çdo dyshim se ajo nuk do të bëjë gjithçka do të tregonte mendjelehtësi. Për këtë arsye votimi elektronik dhe gjetja e mënyrave për të bërë transparencë me paratë e partive është një kusht i domosdoshëm për të zhvilluar zgjedhje. Ndryshe ka rrezik të mos ketë zgjedhje, vetëm votime.