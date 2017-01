“Drejtësia e re”: Kaos në formimin e institucionit të parë pas reformës

Kriteret dhe kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët për anëtar të KED (Këshilli i Emërimeve në Drejtësi), i pari organ që lind pas reformës së verës, janë lexuar dhe interpretuar ndryshe nga Prokuroria e Përgjithshme dhe nga Gjykata e Lartë. Reformimi i drejtësisë duket se fillon me një ngërç

Nga Leonard Bakillari

Kuvendi i Shqipërisë njoftoi se të premten e kësaj jave do të hedhë shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. KED konsiderohet si institucioni i parë që krijohet pas miratimit të ndryshimeve kushtetuese dhe paketës së ligjeve që pritet të reformojnë sistemin e drejtësisë. Sipas ligjit, ky institucion duhet të krijohej 5 ditë pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve kushtetuese dhe shorti do të hidhej nga Presidenti i Republikës.

Por kjo procedurë i kaloi Kuvendit, pasi Presidenti nuk arriti të hedhë shortin pasi në këtë kohë nuk ishin miratuar ende ligjet e tjera të Reformës në Drejtësi. I nisur mes kaosit, ky proces vijon të jetë ende i paqartë për institucionet të cilat kanë interpretuar në mënyra të ndryshme ligjet e Reformës në Drejtësi. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi sipas radhës së institucioneve të reja është i pari dhe ai përbëhet nga 2 anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, 1 anëtar i Gjykatës së Lartë, 1 prokuror i Prokurorisë së Përgjithshme, 2 gjyqtarë të Gjykatës së Apelit, 2 prokurorë të Apelit dhe 1 gjyqtar nga Gjykata Administrative. Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë, ndër të tjera parashikon edhe kriteret e kandidatëve që do t’i nënshtrohen shortit për të zgjedhur 9 anëtarët e KED.

Por pikërisht këto kritere janë interpretuar në mënyra të ndryshme nga Gjykata e Lartë dhe Prokuroria e Përgjithshme. Kjo mjafton të shihet edhe në numrin e kandidaturave që i kanë paraqitur Kuvendit dy institucionet më të rëndësishme të drejtësisë. Sipas burimeve të Kuvendit mësohet se deri në përfundim të afatit ligjor, pranë këtij institucioni janë paraqitur 52 kandidatura, nga të cilat vetëm tre nga Prokuroria e Përgjithshme dhe pjesa tjetër iu përkasin gjykatave, ku përfshihen thuajse të gjithë anëtarët e Gjykatës së Lartë. Një ndër kriteret që parashikohet në ligjin e qeverisjes së drejtësisë është se kandidatit për Këshillin e Emërimeve në Drejtësi duhet të ketë mbaruar shkollën e Magjistraturës.

Por ky kriter është interpretuar ndryshe nga Gjykata e Lartë, e cila i është referuar ligjit për statusin e gjyqtarit dhe prokurorit, i cili në dispozitat kalimtare të tij thotë se anëtari i Gjykatës së Lartë që ka mbi 10 vjet në detyrë konsiderohet automatikisht magjistrat. Nisur nga kjo referencë ligjore Gjykata e Lartë i ka dërguar kuvendit 13 kandidatura nga 15 gjyqtarë që ka kjo gjykatë, duke përjashtuar kryetarin e saj dhe dy gjyqtare, të cilat nuk i plotësojnë kriteret. Por burime të mazhorancës thonë se ky interpretim i ligjit nga Gjykata e Lartë është e gabuar, pasi ligji parashikon specifikisht se kandidati për KED duhet të ketë mbaruar shkollën e Magjistraturës. Pra, edhe nëse një gjyqtar i Gjykatës së Lartë ka statusin e magjistratit, ai nuk ka mbaruar shkollën e Magjistraturës sikundër specifikohet në pikën D të nenit 221 të Ligjit për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë ku thuhet: “Magjistrati ka përfunduar shkollën e Magjistraturës”.

Nëse ky interpretim do bazohej në ligjin në pikën D të këtij ligji, Gjykata e Lartë do kishte vetëm një kandidat i cili ka përfunduar shkollën e magjistraturës. Ky interpretim është bërë nga Prokuroria e Përgjithshme, e cila si përfaqësues të këtij institucioni ka dërguar vetëm një kandidate, prokuroren Rovena Gashi, e cila është vetmja që ka përfunduar shkollën e Magjistraturës. E njëjta procedurë është ndjekur edhe për dy përfaqësuesit e Prokurorisë së Apelit në KED, ku janë vetëm dy kandidatura, pasi nga të gjitha prokurorit e Apelit vetëm dy prokurorë kanë përfunduar shkollën e magjistraturës. Për kandidatët e paraqitur nga prokuroria Kuvendi nuk do të hedhë short, pasi numri i kandidatëve me vendet që ata plotësojnë është i njëjtë. Numrin më të madh të kandidaturave e kanë patur gjyqtarët e Gjykatave të Apelit dhe ato administrative. Sipas burimeve nga KLD mësohet se Kuvendit i janë dërguar 28 kandidatura nga 95 gjyqtarë që kanë gjykatat e apelit në rang vendi. Po ashtu, numër të madh kandidatësh kanë patur edhe gjykatat administrative, nga të cilat do të zgjidhet një anëtar i Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Nga kriteri i të qenit magjistrat është përjashtuar Gjykata Kushtetuese, e cila ka dërguar pranë Kuvendit të gjithë kandidatët e saj, të cilët do të hidhen në short për të plotësuar dy vende në Këshillin e Emërimeve. Sipas njoftimit të Kuvendit të Shqipërisë, procedura e shortit do të jetë publike dhe do të nisë fillimisht me zgjedhjen e anëtarëve të Gjykatës Kushtetuese dhe më pas me gjithë kandidatët e tjerë të paraqitur, edhe pse ky institucion duhet të ishte zgjedhur 5 ditë nga hyrja në fuqi e ndryshimeve Kushtetuese. Këshilli i Emërimeve në Drejtësi konsiderohet i rëndësishëm pasi bën rankimin e të gjithë kandidatëve për anëtarë të Gjykatës Kushtetuese, duke bërë vlerësimin e tyre pas paraqitjes së kandidaturave nga Presidenti i Republikës, kryetari i Kuvendit të Shqipërisë dhe Gjykata e Lartë. Po ashtu KED bën verifikimin e kandidaturave që i paraqiten nga subjektet e interesuara për Inspektorin e Lartë të Drejtësisë. Me përfundimin e procedurës së verifikimit, Këshilli shpall në faqen zyrtare të Gjykatës së Lartë, si dhe u komunikon individualisht kandidatëve rezultatin e verifikimit të të dhënave të deklaruara, duke urdhëruar lejimin ose ndalimin e kandidimit.

Ligji për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë

Neni 221

Kushtet dhe kriteret për t’u përfshirë në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit dhe procedurat e përzgjedhjes

Mund të përfshihen në shortin për zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi vetëm ata magjistratë dhe gjyqtarë të Gjykatës Kushtetuese, të cilët, në momentin e organizimit të shortit, plotësojnë kushtet e mëposhtme: a) në kohën e hedhjes së shortit magjistrati e ka ushtruar funksionin për të paktën 10 vjet dhe anëtari i Gjykatës Kushtetuese për të paktën 1 vit; b) nuk ka një masë disiplinore në fuqi; c) nuk ka filluar një procedim disiplinor para kandidimit;

ç) magjistrati ka përfunduar ciklin e plotë katër ose pesëvjeçar të studimeve në drejtësi;

d) magjistrati ka përfunduar Shkollën e Magjistraturës.

Ligji “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”

Neni 2

Përkufizime

Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime:

gj) “Magjistrat” është gjyqtari, me përjashtim të gjyqtarit të Gjykatës Kushtetuese,

prokurori dhe kryetarët në kuptim të shkronjës “g” të këtij neni.

Neni 161

Dispozita kalimtare për magjistratët në Gjykatën e Lartë

Gjyqtari në detyrë i Gjykatës së Lartë do të konsiderohet magjistrat, sipas këtij ligji.

Neni 164

Dispozitat kalimtare për magjistratët e gjykatave dhe prokurorive të tjera