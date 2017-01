Debati për MAPO/ Çili: Nuk kemi ndryshuar linjën editoriale, Lela: Arsyet e largimit tim

Botuesi Henri Çili ka sqaruar edhe njëherë se largimi i ish drejtorit të gazetës MAPO Alfred Lela, nuk ka prapavijë politike dhe se linja editoriale e gazetës nuk ka ndryshuar.

Të ftuar në emisionin “Studio e Hapur” të gazetares Eni Vasili, botuesi Henri Çili u shpreh se Lela nuk u largua për shkak të ndryshimit të editorialit por për shkak të mbarimit të kontratës. Ndërkohë gazetari Alfred Lela ka shqaruar arsyet e largimit nga MAPO.

“Mendoj se këto akuza i përkasin dhe shumë pronarëve të tjerë. Kanë dhe pronarët halle dhe shqetësime. Nuk ekziston asnjë formë, as e supozuar, as e dyshuar e një interesi ose presioni të qeverisë mbi rastin ‘Lela’ pasi është gënjeshtër që nuk qëndron.

Ngjarjet kanë specifikën e tyre dhe kanë kontekst ku vendosen. Ky 4 vjeçar, mënyra se si kanë ardhur debatet në redaksi, evoluimi i opozitës-pozitës, ato që ka bërë opozita dhe Rama, kemi ardhur në një përfundim se për situatat aktuale është se më i sigurt përfaqësimi nga Edi Rama.

Nuk ka asnjë ndryshim të politikes editoriale. Po, identiteti, planet, interesat, fryma intelektuale e zotit Lela kërkon dhe të ndjek një fushë tjetër”-u shpreh Çili.

Ndërkohë Lela u shpreh se në Mapo pati një ndryshim të editorialit.

“Unë vazhdoj të them që janë të dyja edhe mbarim kontrate dhe ndryshim i linjës. Unë dhe Henri kemi konsumuar disa kontrata, ajo që mbaroi më 31 dhjetor ishte ofertë për të vazhduar me një linjë të tillë, sa nuk mund të përtypej prej meje. Unë do mbaja linjën:” Rama është reformator dhe i duhet të marrë edhe një mandat të dytë”. Kjo ishte kundër bindjeve të mia”,- tha Lela.

Ndër të tjera, botuesi Çili shtoi se në gazetën MAPO ka edhe rubrika të Armand Shkullakut dhe të Mustafa Nanos që janë kundër ideve të vetë tij por që përfishen në gazetë si editoriale.

“Në gazetën MAPO kemi rubrikën e Armando Shkullakut apo të Mustafa Nanos, Zekthit, që janë kundër ideve të mia. Liria e mendimit nuk ka të bëjë me kontratën. Kontrata ka edhe linjën editoriale. Sot kemi edhe rublikë të Mustafa Nanos që nuk mendon fare si unë.”-shtoi Çili.