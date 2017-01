Dashamir Shehi: Gabimet e qeverisjes së parë të PD

Kryetari i Partisë Lëvizja për Zhvillim Kombëtar, Dashamir Shehi, ishte i ftuar këtë javë në Forumet UET, për një bashkëbisedim të gjerë me pedagogë dhe studentë, mbi rrugëtimin e Shqipërisë në këto 25 vite. Zoti Shehi foli për gabimet që janë bërë në të shkuarën, duke pranuar për herë të parë që mungesa e eksperiencës, mosnjohja se çfarë është demokracia, bëri që shteti shqiptar të ndiqte një rrugë të gabuar. Sipas tij, zgjedhjet e fundit të lira në Shqipëri ishin ato në vitin ’94. Gjithashtu zoti Shehi, shprehu bindjen se zoti Basha është mjaft i përgatitur për të tërhequr karrocën e PD-së dhe t’i fitojë zgjedhjet nëse ndërmerr disa hapa të rinj.

Zoti Shehi, jeni futur në politikë që në vitet e para të pluralizmit duke mbajtur pozicionin e ministrit në qeverisjen e parë të Partisë Demokratike në vitin ’92, sot kur shihni pas çfarë mendoni? Çfarë imagjinonit atëherë dhe si eci rrugëtimi i demokracisë në këtë çerekshekulli?

Do mundohem të them atë që kam fituar gjatë këtyre 25-26 viteve, duke qenë se e kam parë sistemin nga lart-poshtë dhe aq sa kam reflektuar për kohët që shkuan dhe mundohem që për të ardhmen e Shqipërisë të vizatojmë një film, se ku po shkon politika shqiptare, shteti shqiptar. Kjo që po ndodh sot nuk është se reflekton atë që ishte presioni i fillimit. Kur është filluar në vitin ’90 është filluar me ide të tjera, me njerëz të tjerë dhe motive të tjera, dhe jo gjithmonë me idetë më të mira pasi koha tregoi se jo gjithmonë ishin të tilla. Është filluar me një dëshirë të mirë dhe ka vazhduar me po të njëjtën dëshirë. Dështoi rrugës dhe fatkeqësia është se nuk është reflektuar. Të dështosh, të rrëzohesh si një popull pa eksperiencë demokratike nuk do të ishte ndonjë dramë shumë e madhe. Ky rrugëtimi ynë nuk është shumë i gjatë, janë si një pikë uji këto 25 vite. Ne kemi vetëm një jetë dhe jo dy. Ky raporti i jetës njerëzore që është vetëm 1 dhe asaj të cilës bëri historinë e një kombi është një pikë uji dhe ka një kontradiktë të brendshme që justifikon ngutjen tonë për t’i mbaruar të gjitha, brenda ciklit të një jete të vetme. Kemi ngutjen për t’i arritur gjërat kur në fakt historia ka orën e saj për gjithçka. Është një gjysmë iluzioni pasi ajo që ne kemi menduar për të djathtën, ka qenë thjesht antikomunizëm i asaj kohe dhe nuk kishte të bënte aspak me të djathtën. Ajo pak e djathtë që kemi patur në përcjelljen tonë politike ka ardhur më shumë nga origjina e personazheve se sa nga aktet e tyre publike. Ky ka qenë perceptimi i parë për të djathtën, kur në fakt raporti për të majtën dhe të djathtën është krejt ndryshe. Sjellja e qeverisë së parë me reformat e para ku kam qenë dhe vetë si ministri i parë i punës, kur u krijua për herë të parë më çështje sociale, me pensione, me asistencën sociale dhe një sërë gjërash të tjera që janë puro të sistemit të një shteti social. Ato që kemi bërë ne me idenë se po bënim gjëra të djathta, do t’i kishte zili qeveria më socialdemokrate e Europës. Kur shikoj sot atë që kemi bërë kuptoj se ishte plotësisht e majtë. E fillojmë me ligjin 7501 për ndarjen e tokës për frymë ashtu siç ua ndau dhe Lenini fshatarëve të tij. Vendimi për privatizimin e banesave ishte absolutisht një vendim idiot. Në atë kohë kam qenë ministër i Ndërtimit dhe e di shumë mirë që ky vendim shkatërroi tregun e banesave. E gjithë kjo ndodhi sepse duhet të plotësonim premtimin që kishim dhënë për elektoratin. Do bëhej privatizimi i ndërmarrjeve dhe do t’i jepeshin 20% falas klasës punëtore. Përse t’i jepeshin kësaj klase dhe jo mësuesve për shkolla, përse jo doktorëve për spitale?

Demokracia ishte eksperienca e parë në Shqipëri dhe meqë çdo gjë përkthehej në funksion elektoral, e gjitha ishte një politikë populizmi mbas së cilës nuk qëndronte as ideja e majtë dhe as ajo e djathtë. Qëndronte ideja e përballimit me vota dhe e parë në mënyrë populiste përkthehet që ne duhet t’iu japim të gjithëve nga një kockë të vogël që të jenë të gjithë të lumtur dhe mundësisht të votojnë për shpërndarësin e kockës. Kjo gjë vazhdon edhe sot e kësaj dite, jemi në të njëjtën skemë. Ideja se ne po bëjmë një politikë të djathtë që e kemi marrë jashtë nuk është e vërtetë, nuk ka lidhje me të djathtën. Nëse do të kthehesha mbrapa do të bëja gjëra krejtësisht të tjera për të djathtën. Ne kemi ndërtuar një shtet social ku unë vetë jam bashkautor, bashkë me Bankën Botërore e këto, me të cilat kemi marrë përsipër disa detyrime të qytetarëve të Shqipërisë, të cilët ishin të pazot për t’i plotësuar. Iu kemi dhënë 150.000 personave pothuajse një gjysmë rroge, një ditë do të mbaronte kjo punë dhe në ‘93 duhej që t’i nxirrnim nga kjo skemë dhe t’i fusnim tek asistenca sociale. Kjo gjë u bë me idenë dashamirëse dhe të gabuar që ne do ta mbulojmë të gjithë shoqërinë shqiptare. Por si? Me çfarë mjetesh? Me një skemë buxhetore ku duhet të gjendeshin para. Në fillim ka qenë 14 mijë të vjetra dhe pas shumë vitesh duke u rritur si nivel ka arritur diku te 66-70 mijë lekë. Pavarësisht se kanë kaluar 25 vite raporti me pjesën tjetër, me pensionin apo pagën minimale i asistencës sociale është akoma qesharak. Mendoni se mund të jetohet me 60 mijë lekë të vjetra sot? Jo. Atëherë në vend që të zgjidhnim një skemë pak më cinike, që do t’i përjashtonte një pjesë të shqiptarëve, por që do t’iu jepte dinjitet atyre që me të vërtetë ishin hallexhinj, ne zgjodhëm një skemë që ka në thelb populizmin. Duhet t’i kënaqim të gjithë që mos të mbeten të pakënaqur pasi nuk do të jenë më me ne. Çdo të thotë që nuk janë me ne? Do të thotë që na votojnë kundër. Ç’do të thotë të na votojnë kundër? Që ne ikim nga pushteti dhe bashkë me ne ikin dhe privilegjet. Pra, e gjithë skema në Shqipëri fatkeqësisht është përkthyer në këtë lloj formule. Unë them se është shumë e zorshme të gjesh brenda saj copëza të majta apo të djathta. Në ‘95 kur është futur për herë të parë TVSH-ja e kemi vënë 12.5%, një shifër kot pa asnjë lloj logjike, të cilën sigurisht që FMN-ja dhe bankat nuk e pranuan. Këtë e kemi bërë ne të djathtët, me idenë se biznesi do të gjenerojë më shumë. Kur erdhi qeveria e majtë në vitin ‘97 e vuri automatikisht 20% dhe ishte një filozofi shumë e thjeshtë. Pse ai e vë 20%, sepse në Bruksel e kërkojnë aq. Por këtu te ne nuk ka për ta paguar njeri, por të paktën të plotësojmë letrat dhe jemi në rregull. Fatkeqësisht në Shqipëri nuk ka patur dhe nuk ka akoma sindikata. Përcjellja e majtë apo e djathtë te ne fatkeqësisht është e lidhur me disa fije të natyrës së kujtimit historik, të përcjelljes ideologjike familjare dhe të disa simbolikave që mbartim ne me njëri-tjetrin. Debati më i ashpër për Shqipërinë është 28 apo 29 nëntori. Për këtë ka patur debate të shumta dhe të pavlera. Ndërsa debati a e merr ky zotëria pronën e vet apo nuk e merr, debati a do t’i privatizojmë ndërmarrjet e shtetit dhe si, debati që ky vend po shet pothuajse gjithçka akoma nuk ka mbërritur në një pikë që kapitalizmin tonë ta bëjë më demokratik. Shqiptarët janë vëzhgues të këtij kapitalizmi, i cili është më i egër se sa në vendet e tjera, është më i përqendruar, nuk ka asnjë pamje dhe nuk ndihmon demokracinë. Prandaj demokracia jonë këtu është e brishtë, sepse kapitalizmi ynë ndihmon oligarkët. Në 25 vite nuk ka bërë shtresë të mesme. Kjo sepse shumë pak njerëz kanë akses te financat, te krediti bankar, ndërmarrjet e privatizuara, shërbimet e mëdha publike si në të gjithë botën. Nga kjo pikëpamje ky lloj kapitalizmi që kemi ndërtuar ka dështuar. E dyta, ky kapitalizmi ynë duke mos qenë progresiv dhe demokratik, ka sjellë dorëzimin e pjesës më të madhe te kapitali i huaj. Ne në Shqipëri kemi 16 banka ku nga këto është vetëm njëra shqiptare. Pra, 90 e ca % janë paratë e të huajve. Ne iu japim para të huajve, i lëmë interes, depozitojmë, investojmë tek ata. 2 kompanitë më të mëdha të sigurimeve janë austriake. Pra, çfarëdo që është financë, është në dorë të të huajve. Po të shohim fqinjët tanë, kanë një shkallë më të madhe të posedimit të ekonomisë së tyre. Shërbimet më të mëdha publike këtu i kanë bërë të huajt, aeroportin e bënë gjermanët dhe tani e kanë kinezët, energjia elektrike dhe gjysma e hidrocentraleve, ku Kaskada e Drinit është e norvegjezëve. Naftën dhe gazin e kanë kompanitë e huaja. Unë nuk jam kundër pasi nuk ka kompani shqiptare që mund ta bëjë këtë. Por me një kapitalizëm pak më modern dhe demokratik, shqiptarët mund të kishin kuotat e tyre brenda kësaj pune. Në këto 25 vite që kemi kaluar, kam provuar të gjitha efektet negative të këtij kapitalizmi që ka qenë i nxituar, pa shumë rregulla. A është çdo gjë e keqe dhe e dështuar këto 25 vite? Sigurisht që jo. Si nga e majta ashtu si dhe nga e djathta. Unë gjykoj se Shqipëria ka ndryshuar shumë, sidomos në aspektin ekonomik ndryshimi është shumë i madh. Por, 25 vite më parë nuk e kisha menduar kurrë që do të vinte dita për të folur për gjykatat me këtë lloj gjykimi shpeshherë sipërfaqësor, me vetting. Mbas 25 viteve neve na duhet vettingu, mbas 25 viteve na duhet dekriminalizimi për të pastruar parlamentin. Këto gjëra nuk i kishim menduar 25 vite më parë.

Duket sikur aktorët politikë më shumë e kanë përthyer realitetin nëpërmjet sjelljes që kanë bërë në pushtet se sa kanë dashur ta modifikojnë atë. Në një farë mënyre më shumë kanë menduar ta mbajnë pushtetin se sa të ndërtojnë shtet. E gjykuar nga një pikëpamje pragmatiste nuk duket të ketë ndonjë gjë që duhet atakuar pasi politika për këtë është, për të mbajtur pushtetin. Ku qëndron problemi në lidhje me ne?

Çfarë është demokracia? Është pushteti i shumicës. Demokracia është produkt urban dhe ka lindur në qytetin më të madh në botë të asaj kohe, në Athinë. Ka lindur si nevojë për të administruar gjënë publike, në një grumbull shumë të madh dhe është e determinuar se meqë shumica vendos, nuk do të thotë se ka të drejtë. Shumica shqiptare peshon te prapambetja dhe jo tek e keqja. Pra, ne jemi shumica e zonës rurale, fshati nuk ka nevojë për demokraci për t’u qeverisur. Ne jemi një zonë rurale. A është më mirë që njerëzit të jenë të pasur, mesatarisht të pasur për të provuar ide të lira, mendje të lira jashtë interesave? Sigurisht që është. Por shumica nga ne jemi të varfër. Pak jemi në shkallën e mesme për të patur lirinë e plotë. Pra, peshorja peshon në krahun tjetër. A është e shkolluar shumica nga ne, pasi demokracia kërkon një shkallë shkollimi për të votuar me mendje të lirë? Jo, ne jemi të pashkolluar shumica. Shqipëria do të ishte shumë fatlume nëse do të kishte një grup njerëzish, që ta tërhiqnin dalëngadalë nga Ballkani drejt Brukselit. Fatkeqësisht kjo nuk ka ndodhur, është një gjë të cilën e kemi jetuar deri më sot dhe shpresojmë që të ndodhi në të ardhmen. Ne për shumë e shumë vite do t’i nënshtrohemi këtij lloj arsyetimi, që buron nga shoqëria jonë dhe shumë herë të përbashkët me demokracinë peshon nga krahu tjetër. Nëse i bëjmë një prerje sociale Shqipërisë na dalin këto shtresa, më shumë të varfër se të mesëm ose të pasur, më shumë pa shkollë se sa me shkollë, më shumë zonë rurale se sa zonë urbane. Kjo është një rrugë e gjatë. Unë them që ne mund ta përshpejtojmë afrimin me Europën, me shoqërinë moderne. Kemi një shans pasi struktura e moshës së popullit është relativisht e re, jemi vend i vogël dhe duke qenë i tillë efektet e ndryshimeve ndihen më tepër. Kemi disa shanse për t’iu afruar Europës nëse nxitojmë pak.

Brenda së djathtës, për një pjesë simpatizantë të Partisë Demokratike qëndron ideja se zoti Berisha, është një nga modelet e suksesit të cilën duhet ta ndjekë zoti Basha, si të vetmen formë dhe mënyrë për të fituar zgjedhjet në 2017. Ju a mendoni se zoti Berisha është kocka e Partisë Demokratike?

Berisha si të gjithë njerëzit e zotë, ka një gravitet të vetin. Sigurisht përreth Berishës për vite me radhë kanë lëvizur njerëz, ide dhe interesa. Unë gjykoj se është si një grafik i cili ka një ngjitje, ka një rënie dhe mbaron. Ka një cikël të caktuar në politikë. Unë gjykoj se zoti Basha mund ta bëjë këtë punë, ta tërheqë karrocën e PD-së edhe pa Berishën. Jo domosdoshmërish kundër Berishës, pasi nuk e quaj të vlefshme sepse Berisha ka akoma një inerci politike, ka shumë njerëz pas vetes, të cilët kanë dhënë kontribut për PD-në dhe duhet t’i sjellin votat pranë opozitës. Por duhet t’i japë një markë të vetën. Tashmë u bënë tri vite dhe këto janë zgjedhjet e para politike dhe nëse nuk hyn me modelin tënd, me idetë e tua apo qoftë me fytyra të reja them se nuk ka për të sjellë ndonjë rinovim. Ky nuk është një eksperiment politik por është linja normale. Unë them që duhet të ketë kurajën për ta bërë dhe nuk duhet të hyjmë patjetër në lum, por them se duhet një kapërcim. Grekët e lashtë kanë thënë një fjalë të bukur, “Kush shikon mbrapa, mbrapa shkon”, pra për të ecur para duhet të shikosh përpara. Nga kjo pikëpamje, zoti Basha, i ka të gjitha mundësitë. Ka arsimimin e duhur, eksperiencën e mjaftueshme në politikë dhe moshën. Ai është më i riu i ne të vjetërve dhe është më i vjetri i atyre të rinjve që kanë ardhur sepse mirë keq, ka gati 10-12 vjet që shkon nga një ministri te tjetra, si dhe nga bashkia e Tiranës. Besoj se kjo ka ndodhur për hir të rrethanave, fatit të tij sigurisht dhe zotësisë. Ka patur një shans që jo të gjithë e kanë patur. Për mua të xhirosh të gjithë ekzekutivin, përfshirë dhe bashkinë e Tiranës dhe të mbërrish në krye të PD-së, do të thotë që e ka bërë gazetën e vet politike dhe tani ka ardhur dita që në zgjedhje të marrë vendimet e duhura. Për mua vendimet e duhura janë këto: “Ne duhet t’iu afrohemi shqiptarëve jo si e djathta ideologjike e vjetër, jo si e djathta antikomuniste por si një djathtë esenca e së cilës është të bëjë shtet. Nëse ne sot jemi të dobët dhe s’kemi shtet të fortë, ne duke diskutuar sot për gjykatat, për kushtetutën iu ofrojmë shqiptarëve shtet që bën ligjin e barabartë për të gjithë njerëzit. Nga kjo fillon historia e të djathtës. Dhe e dyta, brenda këtij shteti do keni mundësi të punoni që të gjithë. Dhe e treta, ky shtet me qeverinë e vet ekzekutive që do të dalë, do të jetë faktor promovues i ekonomisë që të kemi më shumë punë. Me këtë do t’i afrohemi dhe jo thjesht me faktin që ne jemi kundërshtarët e këtyre që janë këtu. Fatkeqësisht te PD-ja shpeshherë dominon pasioni i ditëve të sotme për të gjetur një gabim nga pala tjetër, por që nuk vlejnë dhe shumë. Ato me të cilat jemi marrë së fundmi është me mbylljen e shkollave duke i thënë se i mbyllët prej ngrohjes apo prej gripit. Dhe unë të njëjtën gjë do të bëja pasi me të vërtetë shkollat tona nuk kanë sistem ngrohjeje. Mirëpo nuk është ky problemi i arsimit tonë. Mendoj se, Edi Rama, ka bërë shumë dëm me reformat e ndërmarra, me të cilat ne nuk jemi aspak dakord, por nuk është ky problemi. Ne duhet të merremi me problemin dhe cili është vizioni ynë për arsimin.

Pse është kaq i infektuar diskursi publik, përfshirë dhe ai i opozitës nga populizmi, gjërat e parëndësishme, devijimi ose deformimi i sistemit, nga çeditimi i gjërave të ditës? Çfarë është ajo gjë që pengon korrigjimin e gabimit të përsëritur më shumë se një herë?

Në Shqipëri kemi qenë goxha insistentë, prematurë në demokraci. Këtu gjithmonë është bërë luftë për të marrë pushtetin. Demokracia në radhë të parë, para se të jetë një tufë shkresurinash dhe ligjesh, institucionesh, gjykatash është një përcjellje e cila nëse unë mendoj se shumica e kësaj salle dhe jam i bindur mua nuk më duan, unë duhet të largohem. Por nëse e di që nuk më duan vetëm një pjesë, atëherë unë i numëroj dhe them këtu janë 100, ju jeni vetëm 50. Prandaj në Shqipëri dëshira për t’i vjedhur votimet është kaq e madhe. Në vendet e tjera nuk ndodh sepse ditën që ti e sheh që nuk të duan, je i detyruar të largohesh. Ne kemi bërë më të keqen sepse nuk kemi eksperiencë në demokraci. A korrigjohet kjo punë? Sigurisht që po, nëse bën ligje më të mira.

Do të them me radhë se çfarë është bërë me zgjedhjet. Zgjedhjet e fundit të lira të ndershme, për mua, kanë qenë zgjedhjet e referendumit të ’94, të cilët ne që ishim në pushtet i humbëm. Ne i numëruam vetë votat dhe na u dukën se jemi pak. Kur pamë që jemi pak, filluam të mendojmë shqiptarçe. Menduam se nëse është për votë nuk ia dalim dot kësaj pune, atëherë do gjejmë disa teknika të tjera dhe populli ndonjëherë nuk është aq shumë i mençur sa ta kuptojë.

Demokracia është njerëzore dhe bëhet nga njerëzit. E dyta, kanë qenë disa rrethana të tjera ku kemi patur një justifikim permanent për njëri-tjetrin. Atë që bëri ai tjetri para nesh do ta rregulloj unë. Për shembull ‘97 ka qenë një dramë shumë e madhe për të gjithë dhe akoma vuajmë pasojat e asaj kohe. ‘97 e kanë bërë disa palë dhe jo vetëm një. Kusuret po paguhen sot. Nëse janë 160.000 armë e pushkë, me çfarë po vritet rinia e sotme? Janë armët e ’97-s. Nëse kemi institucione financiare të dobëta, të pasigurta, që nuk kemi akoma besim te sistemi bankar, që nuk depozitojmë paratë por i mbajmë prapë poshtë dyshekut edhe në këtë situatë rëndon ‘97. Sa herë që ka ndonjëri ndonjë ide të rrezikshme, gjë më se normale në botën perëndimore, shqiptarët e kanë mendjen te piramida. Thonë është piramidë dhe kështu ti tërhiqesh nga puna, nga investimi dhe nga kuraja që mund të kem unë për t’ia deleguar paratë e mia zotërisë që kam në krah, i cili është më i zoti për t’i shtuar paratë e mia. Kjo ndodh sepse piramida është akoma frika më e madhe e shqiptarëve. Po ta shohësh te ne, ai që vjen çdo 8 vjet thotë se kur të vij unë do t’iu marr shpirtin këtyre që ishin përpara meje. Ky është një gabim shumë i madh dhe nuk është normale të trembet biznesi, si dhe është një lloj imoraliteti sepse nuk ka ndodhur asnjëherë që t’i marrin shpirtin njëri-tjetrit. U privatizua Albtelekomi, bankat dhe PD-ja u ankua se kur të vij unë në pushtet do ketë ndryshime. Por pasi erdhën në pushtet nuk ndjenë ndonjë shqetësim që Albtelekomin apo bankat i ka marrë ky apo ai.