Berisha: Shoferi i Saimir Tahirit i përfshirë në vrasje dhe grabitje

Një denoncim i rëndë është bërë ndaj shoferit të ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri.

Ish-Kryeministri Sali Berisha, ka publikuar në Facebook një denoncim se, shoferi i Tahirit është i përfshirë në vrasje dhe grabitje.

Denoncimi në Facebook-un e ish-Kryeministrit Sali Berisha:

“Shofer i Saje qorrit i implikuar ne grabitje dhe vrasje!

Qytetai dixhital denoncon:

Saje qorrin se mbane shofer Edmond Muçen, i cili eshte:

– i implikuar ne grabitje dhe vrasje

– Mban lidhje me Serezin e hashashit, Krenar Cenollarin etj. Pas badiguardit te Saje qorrit qe u akuzua qe ne fillim per vrasjen e Besnik Pudjas, tani eshte edhe shoferi anetar i bandave kriminale! sb

“Mimbrema zoti doktor sali berisha je burr shteti per mu do vij dita qe do ja tregosh vendin ketyre plerave drogaxhive hajdut te ndyr. Jam nga kombinati po te them nje te vertet. Shoferi i trete i saje qorrit eshte edmond muca i denuar per pjsemarje ne vrasje grabitje ka bere 18 muaj burg. ka qene band me eduart ymerin nga selita me psodonimin kartela.

Dhe ky ben presjon njerzve. eshte i besumi i saje qorrit ka lidhje aktualisht me serezin qe u kap me ashash me gent alizotin, shoferin e krenar cenollarit. Te lutem anonim se me vehen mbrapa keto plerat jo se i kam frike kto plera. Po te fusin ne burg kot. Te lutem thuja atij

saje qorrit se nuk meren votat me kriminela ordiner. Kjo qe un te shkrujta eshte e sakte me pik e presje se e kam ne lagje plerat. Me rrespekt v te dhond zoti shendet lumturi e jet mos vdeksh kurr.”