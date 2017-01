Arrestimi i Haradinajt: a po kthehet Europa e vjetër?

Nga Alfred Lela

Arrestimi i Ramush Haradinajt, komandant i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në robëri, dhe në liri Kryeministër i saj, është një lajm i keq, jo aq për Ramushin vetë, sa për kosovarët e shqiptarët, por edhe ata që i besojnë liberalizimit të shoqërive, kufijve e vizave e ideve, e me to edhe të paragjykimeve.

Konteksti i kronikës së ditës, apo teatri botëror i ngjarjeve të vitit të fundit, thotë shumë për këtë arrestim. Populistët dhe nacionalistët janë dy fasha në modë në Europë dhe në botë. Edhe pse të së djathtës, asnjëra palë nuk i përket qendrës, por ekstremizmit. Tezat e tyre janë për mbylljen, izolacionin, rikthim në një ‘rend të vjetër botëror’ që ka brenda edhe ksenofobinë. Donald Trump, presidenti i zgjedhur i Amerikës, i cili instalohet në Zyrën Ovalen, metrat katrorë më të rëndësishëm në botë, është kulmi i kësaj fryme. Brexit, një lëvizje antiEuropë, që falë tezave populiste u kthye në shumicë, e nxori Britaninë e Madhe jashtë Bashkimit Europian. Marine le Pen, politikane e ekstremit të djathtë francez, pritet të prekë balotazhin në zgjedhjet e afërta presidenciale. Imagjinojeni botën, gjeopolitikisht, me Trump, Farage, Le Pen, Erdogan dhe Putin në krye të pesë fuqive të mëdha, tre qytetërimeve dhe tri feve? A do të ishte bota një vend më i sigurt? Vetëm orakujt mund të kenë një përgjigje për këtë.

Për të perifrazuar Gëbelsin, ministrin nazist të propagandës, kjo është ironia e demokracisë, e cila mjetet e saj më të mira, si liria e shprehjes dhe e zgjedhjes ua lejon edhe armiqve më të mëdhenj të saj.

Nëse nuk mjafton një mendje e mbrapshtë, ja edhe një mendje e urtë dhe e mençur: George Will, editorialist i së përditshmes amerikane Washington Post, ku mban një kolumnë prej vitit 1974, dhe ku ka fituar një çmim Pulitzer në vitin 1977. Shkruan Will: Në vitin 2007 Obama tha ‘le ta shndërrojmë këtë komb’. Duke gjykuar nga natyra e pasardhësit të tij, Obama, në njëfarë mënyre, ia ka dalë. Kolumnisti i Post-it nuk është një ‘sorosian’: e kundërta, është konservator. Te qëmtimi i tij dallohet qartë silueta e idesë se Obama në tetë vitet e presidencës së tij është prodhues i Trump dhe trumpizmit. George Will e ka fjalën për politikat ekstreme të progresivizmit amerikan, të përfaqësuara nga Obama dhe të ngjashmit e tij, të cilat janë thellësisht të hepura te të drejtat e komunitetit gay, mjedisi, shëndetësia e shumë gjëra falas. Pra, të drejta më shumë se detyra dhe barazitizëm në vend të barazisë së mundësive. Duke e parakaluar faktin se shoqëria, që të jetë e hapur është jo vetëm e të drejtave, por po aq, në mos më shumë, e detyrimeve. Ideja është se një ekstremizëm i të drejtave si ky, prodhon një ekstremizëm tjetër, si ai që përfaqësohet nga Trump, Farage, e të tjerë.

Arrestimin e Haradinajt e bëri policia e Francës, një vendi që njëherësh u bën strehë dy gjërave: konferencës së Rambujesë, ku mori trajta liria e Kosovës, dhe një prirjeje të vjetër pro serbe. Francës që mund të vijë, asaj të Marine Le Pen apo dhe të Nënshtrimit të Houllebecq, mund t’i pëlqejë ideja e Europës së vjetër. Me të vjen siguria e kufizimeve, aleancave, sferat e influencave që rikthejnë nostalgjitë perandorake. E me radhë.

Ramush Haradinaj u kap pikërisht në rrjetën e kësaj fryme të re nacionaliste e populiste, ku kosovari e shqiptari janë të njëjtë me ‘meksikanin’ e Trumpit, ‘europianin’ e Farage, ‘laikun’ e Erdoganit, ‘amerikanin’ e Putinit. Sa u takon shqiptarëve, nuk janë nacionalizmi dhe populizmi stinët e blerta të historisë. Dy dekadat më të mira në historinë e shqiptarëve janë të lidhura me hapjen dhe globalizmin, me idenë euroatlantike dhe liberalizmin.

Nëse bota futet në një emfazë të mbylljes, nacionalizmit dhe populizmit, shqiptarët do të lëngojnë. Larg një projekti të madh ata mbeten pa asnjë projekt.