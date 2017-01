A është mëkati esenca e njeriut?

Rubrika Peripatos

Nga Klementin Mile*

‘Më lart se aktualiteti qëndron mundësia’, shkruan filozofi gjerman Heidegger. Kjo do të thotë se hulumtimi filozofik, para së gjithash, duhet të synojë esencën e gjërave, e cila gjendet në modalitetin e së mundshmes, dhe jo zbulimin e tipareve aksidentale të tyre. Në të njëjtën linjë me devizën e Heideggerit është edhe mendimi teologjik, duke synuar zbulimin e esencës së qenies njerëzore. Dhe teologët e kanë dhënë qartë përgjigjen e tyre: esenca e njeriut është mëkati. Cilado qofshin tiparet aksidentale të tij – i ri, i vjetër, kinez, shqiptar, mysliman, kristian, i pasur, i varfër, burrë, grua, i bardhë, i zi – njeriu është qenie mëkatare. Pra, mëkati është zanafillor; jeta e njeriut zë fill në mëkat dhe vijon me përpjekje të vazhdueshme për ta shëlbyer veten prej mëkatit, qoftë kjo me anë të bamirësisë, të sakrificës, të punës apo të lutjeve ndaj Zotit.

Por a është vërtet mëkati esenca e njeriut? Le të shohim një pjesë nga teksti i këngës Music when the lights go out (Muzikë kur fiken dritat) i grupit anglez The Libertines, që mund të merret si tregues i përvojës autentike të njeriut, ose, siç do të shprehej Heideggeri, i qenies-në-botë. ‘Well, I’ll confess all of my sins / After several large gins / But still I’ll hide from you / Hide what’s inside from you’. Në shqip: ‘Mirë pra, do i rrëfej të gjitha mëkatet e mia / Pas disa gotave të mëdha me xhin / Por prapë do të fshihem prej teje / Do fsheh çka është brenda prej teje’.

Në dy vargjet e para flitet për mëkatin, por në numrin shumës. Pra, nuk tematizohet mëkati fillestar i njeriut, por e gjithë jeta e tij e mbushur me mëkate. Sigurisht, mund të supozohet se këto mëkate rrjedhin të gjitha nga mëkati fillestar. Por ajo që shprehet, megjithatë, është vështirësia e rrëfimit të këtyre mëkateve. Prandaj nevojiten ‘disa gota të mëdha me xhin’, për ta zhvendosur njeriun në një gjendje tjetër, për ta bërë të distancohet prej vetes mëkatare në mënyrë që t’i rrëfejë mëkatet e vetes. Njeriu, pra, gjatë rrëfimit bëhet ekstatik, del prej vetes dhe kalon në ekstazë. Është sikur të kishim dy njerëz të ndryshëm: njëri që mëkaton dhe tjetri që rrëfen mëkatet. Vetja ndahet në dysh dhe bëhet skizofrenike.

Por skizofrenia, e cila mundëson rrëfimin e njeriut, nuk duket ta shterojë brendësinë e tij. ‘Por prapë do të fshihem prej teje / Do fsheh çka është brenda prej teje’. Nëse njeriu, në gjendjen skizofrenike të tij, i ka rrëfyer të gjitha mëkatet, çfarë mbetet tjetër? Çfarë ka tjetër te njeriu përpos mëkateve? A nuk duhet të ishte mëkati esenca e qenies njerëzore dhe, me rrëfimin e tyre, kjo qenie të mbetej me asgjë, të bëhej asgjë? Me sa duket jo. Pavarësisht përpjekjes së sinqertë për të rrëfyer gjithçka, njeriu nuk arrin të boshatiset. Rrëfimi dështon ta shterojë esencën e qenies njerëzore, dështon ta zbrazë atë çka njeriu është, për të krijuar kështu kushtet e një fillimi të ri prej asgjësë. Problemi nuk qëndron te rrëfimi si teknikë; edhe sikur rrëfimi të organizohej ndryshe, në kontekst tjetër, me procedurë tjetër, me elemente të tjera, përsëri nuk do e arrinte qëllimin e vet. Kjo pasi esenca e qenies njerëzore, e qenies që shqetësohet për qenien e vet (ndryshe nga kafshët apo bimët), nuk është mëkati.

Ekspozimi i mëkatit përmes rrëfimit nuk e ekspozon qenien e njeriut. Në të gjitha fushat ku përdoret rrëfimi – fe, psikanalizë, letërsi, pedagogji, biseda ndërpersonale – presupozohet ndriçimi i plotë i qenies së njeriut që rrëfehet. Por qenia e njeriut preferon të banojë në një bodrum pafundësisht të errët, i cili, sa më shumë ndriçohet, aq më shumë na përball me humnerat e errësirës. Ashtu si horizonti që, duke mos qenë një kufi, nuk mund të kapërcehet kurrë; sa më shumë i afrohemi, aq më tepër largohet.

*Pedagog në UET