“21 Janari”/ Blushi: Qeveria ka blerë gjakun e viktimave me para. Gardistin që qëlloi e vuri kryetar partie

“Administrimi elektronik është plotësisht i mundshëm, nuk them detyrimisht votim se koha po skadon dhe për shkak të kësaj s’ka për t’u bërë, por numërimi elektronik është plotësisht i mundshëm”. Kështu është shprehur themeluesi i Libras, deputeti Ben Blushi sot në emisionin “5 pyetje nga Babaramo” në “Reporttv”.

Sipas tij, numërimi elektronik është kosto më e ulët, është më e sigurt, “një makinë që nuk e zë gjumi, nuk i hahet picë në drekë, nuk korruptohet se nuk i jep dot 50 mijë lekë apo 100 mijë lekë dhe t’i thuash pastaj do të bëj drejtor dogane.

“Eksperët thonë që me 75 ditë mund të zbatojmë një sistem numërimi elektronik të votave që është barazionist”

Sa i takon debateve se infrastuktura në Shqipëri nuk e mundëson këtë kërkesë, Blushi u përgjigj:

“Kur ikin dritat numërusi i PS apo PD cfarë bën? Ku është ndryshimi? Edhe numëruesi edhe makina punon me dritë. Numëruesi thotë në 12 të natës të iki të fle, makina nuk e thotë”.

Opozita e PD

“Ne po përpiqemi të krijkojmë një opozitë të re, PD ka dalë në opozitë në mënyrë të detyruar, ishte në pushtet, s’e votuan shqiptarët, ne jemi opozitë e vullnetshme, pavarësisht se kemi dy numra në parlament. Dolëm për bindjet tona, kjo e ndryshon cilësisht opozitën tonë me opozitën e PD. Kauzën e zgjedhjeve të lira opozita e tradhëtoi se është e pabesueshme, kur kërkon këtë, pse s’e bëre kur ishe vetë në pozitë? Për këtë shkak opozita e PD është totalisht jo e besueshme dhe për këtë arsye tradhëtoi edhe kauzën e zgjedhjeve.

Efektet e ligjit të dekriminalizimit?

“Ka një efekt profilaktik, ose frikësues se njerëz që u katapultuan në parlament apo zyra bashkish duke ardhur me pranga nga Evropa në Shqipëri, të ekstraduar, të dëbuar, u morën dhe u futën në punë publike të niveleve të larta, për shkak të presionit ndërkombëtar, këta njerëz ndoshta s’do hyjnë në masën që hynë në parlament, por cështja është sa do ndërhyjnë në zgjedhje. S’do kandidosh në Lezhë, por ke në dorë gjithë policinë, administratën, rojet e spitalit. A funksionon ligji i dekriminalizimit? Ti emëron deputetin që vjen në parlament. Në Dibër gjithë punën në terren do e bëjë dikush që ka rekord kriminal. A ka dekriminalizim këtu?

Këta lennord, feudi i Shkodrës, Lezhës, Dibrës, që po e merr një parti e vogël, feudi i Durrësit, ishte feudi i Vlorës, dhe aty gjithka kontrolloi ai, ra, por feudi është akoma, do zëvendësohet. E keni parasysh Shqipërinë mesjetare, apo osmane, ka qenë e ndarë në pashallëqe, që ndaheshin ne feude, funksionon e njëjta gjë, industrializimi i kësaj teknike është prezent, Shqipëria është e ndarë në feude, njerëz që kanë vetëm një detyrë, si ti sjellin vota Edi Ramës. Feudi i Kavajës që është ende operativ, vazhdon betejën me gjyqësorin për të provuar që ka të drejtë të kandidojë. Partia që e mbështet a ka të drejtë morale ta mbështesë një njeri që e ka provuar fajtor gjykata italiane?

Për 21 Janarin

Unë besoj që 21 Janari ishte vrasje shtetërore, Saliu i vrau në pritë, shkeli ligjin dhe kodin, se i vrau kur po tërhiqeshin. Kjo qeveri ka blerë gjakun e tyre me para.

Ndoshta mund të fshihet qeveria se s;po bën drejtësi se sistemin e drejtësisë nuk e kontrolloka dot, por një nga gardistët e 21 janarit është sot kryetar i PS në Bulqizë, një nga njerëzit që u provua që ka qenë gardist aty, njëri prej tyre ka qëlluar, ky sot është kryetari i PS në Bulqizë, gjykata të detyron ta vësh në krye të PS? E dini pse? Se Rilindja s’ka asnjë normë. Sot kontrollon PS e Bulqizës, emërimet, industrinë e minierave dhe është drejtor i OSHEE lokale.

Zgjedhjet, votime apo do ketë realisht votime?

S’dua të bëj ndjellësin e fatkeqësisë, s’duam të krijojmë shqiptarëve frikë që mos të votojnë. Disa gjëra duhen riparuar, numërimi elektronik mund të aplikohet shumë lehtë.

i ftoj të gjithë socialistët të gjithë, socialistët duhet të dalin të gjithë për ta zbuar Rilindjen, si kriminalizim e kanabizim…