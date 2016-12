Zbardhet dosja/ Si u fsheh Marjan Levanti poshtë krevatit dhe priti të vinte gruaja

Gjykata e Krimeve të Rënda ka vendosur “arrest me burg” për Marjan Levantin, i dyshuar për veprën penale të “Vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare”, mbetur në tentativë, pasi 3 ditë më parë plagosi me thikë ish-vjerrin, ish-vjehrrën dhe ish-kunatin.

Nga hetimet e Prokurorisë së Krimeve të Rënda rezulton se Marjan Levanti para tre ditësh shkoi në banesës e të shoqes, e cila jetonte në banesë të të atit, Ferit K., dhe pasi ka takuar djalin e madh, është fshehur poshtë një krevati, në një prej dhomave të katit të dytë, në pritje të ardhjes të së shoqes, me qëllim për të folur me atë, për t’u ribashkuar e jetuar së bashku.

Kur erdhi në shtëpi bashkëshortja, e gjeti Marjanin të fshehur poshtë krevatit, u tremb dhe zbriti një kat më poshtë tek prindërit e saj, për të kërkuar ndihmën e tyre.

Marjani e ndoqi atë pas, dhe këtu u përball me prindërit e saj, të cilëve megjithëse u kërkoi të ndërmjetësonin për t’u ribashkuar. Pasi prindërit e vajzës nuk pranuan, Marjani qëlloi me thikë në krah të majtë Ferit K., të atin e bashkeshortes. Këtu ndërhyri Altini (vëllai i bashkeshortes) dhe në përleshje me atë, e plagosi edhe atë me thikë, duke e rrëzuar përtokë.

Më pas zbriti edhe e ëma e bashkëshortes, e cila pa të plagosur burrin dhe djalin e saj, dhe Marjani e qëlloi edhe atë me thikë në gjoks. Pas kësaj, Marjani u largua nga banesa, dhe për këtë që ndodhi njoftoi me telefon të ëmën Afërdita Levantin.

Vëllai tjetër i bashkeshortes, Andi, dërgoi në spital të atin, të ëmën dhe vëllanë, për t’u dhënë ndihmën e shpejtë. Marjan Levanti u arrestua nga policia rreth një orë pas ngjarjes, pasi u gjet i fshehur në katin e sipërm të një pallati që po ndërtohej.