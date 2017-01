Viti 2016: Homo aestheticus vs homo economicus?

Nga Alfred Lela

Kryeministri Rama në një takim në Fushë-Krujë me të përmbyturit i është rikthyer një retorike të vjetër të përdorur në zgjedhjet e qershorit 2013. Atë që ia ka bërë Saliu Krujës nuk ia kanë bërë as sulltanët. Hiperbola, ndërkohë që iu shërben qëllimeve të retorikes politike, nuk përshkruan as statusin e gjërave dhe as faktorin kohë. Me status nënkupto ndryshimet ose jo dhe me kohë asgjë me shumë se linearitetin politik dhe fizik të përkthyer si zhvendosje të paktën në diskurs (ligjërim), –thënë kjo asgjë nuk e ndalon Kryeministrin që në fushatën e zgjedhjeve të afërta parlamentare të përdorë dhe të funksionalizojë të njëjtat motive duke imituar skenën dhe kontekstin e para Kathryn viteve.

Nëse ndodh kjo shkaqet janë disa: së pari, shënon mungesën e alternativave, pra një ofertë të përsëritur e cila pikërisht me anë të përsëritjes emeton zhguallësinë e vet. Së dyti, shënon një varfërim të diskursit ose një pamundësi të tij për të qenë krijues dhe përparimtar. Një arsye për këtë ‘ngecje’ mund të jetë megjithatë e studiuar dhe jo aksidentale: Rama dhe të tijtë duan t’ia faturojnë opozitës dështimet dhe të mbajnë për vete aureolat e gjërave që kanë shkuar mirë. Sipas logjikës “një qeveri reformatore e progresiste e ndeshur me murin pengues, konservator e reaksionar të opozitës”.

Gjasat janë që e majta ta përdorë këtë kartë dhe kjo jep edhe pamjen apo arsye e tretë të saj: shqiptarët janë ende të kapur në rrjetën e zgjedhjes pa zgjedhje të ‘së keqes më të vogël’. Opozita mund t’i përgjigjet diskursit të Ramës me një abc të politikës dhe të ndryshimit: një listë kandidatësh që nuk identifikohen me sindromin ‘fajin e ka Saliu’. Së dyti, një Berishë të munguar në fushatë por të nevojshëm në përpunimin apo logjistikën e saj në prapaskenë.

Nëse Partia Demokratike hyn në fushatën e zgjedhjeve të ardhshme për të rivendikuar humbjen e qershorit 2013, Rama do të mbetet i përligjur në diskursin e pashtershëm të opozitës si qeveria e vjetër. –Sa i takon qeverisë së re dhe vitit që për pak ditë bëhet i vjetër, 2016-ës, duket se kthimi në vendin e “krimit” mbetet pasioni i saj. Sepse Kruja, shëlbimi i saj pas shkatërrimit nga sulltanët dhe salinjtë, nuk është gjë tjetër veçse përpjekja për estetizim, e cila u ka prirë të gjitha përpjekjeve dhe mbetet shenja më e madhe, simbolika më treguese e Ramës dhe qeverisë së tij. Ai ka qene dhe mbetet homo aestheticus, një njeri që i beson ndryshimit vetëm si përshkallëzim estetik.

Viti i vjetër, me dy ditë që të mbyllet, mbetet i tillë: një annum belli sa iu takon ndreqjeve, ndërhyrjeve dhe estetizimeve, por a mjafton kjo? -Përmendet shpesh një aksiomë politike sipas së cilës ‘njerëzit votojnë me kuletë’ apo për të kujtuar shprehjen e famshme të Klintonit ‘it’s the economy stupid!”. A ishte ekonomia që i dha fitoren në zgjedhjet vendore shumicës qeverisëse, apo dhe në zgjedhjet e pazakonta të Dibrës dhe Ersekës? Apo riciklimi i ciklit të dy mandateve shtuar edhe pragmatizmin “jemi më të sigurt me pushtetin”? Të gjitha tezat i shtojnë peshë argumentit, por ndihma më e madhe qeverisë Rama i vjen prej faktit se nuk flet për çështjet, por për vlerat. Energjia elektrike jo si çështje, por si vlerë: duhet paguar!

Ndërtimet pa leje, jo si çështje, por si vlerë: duhen shembur dhe nuk duhen lejuar të tjera! Shitoret e diplomave të ashtuquajtura universitete, jo si çështje, por si vlerë: të mbyllen! E me radhë. Votuesit, edhe atij shqiptar, nuk i interesojnë çështjet, por vlerat. Estetizimi është një vlerë, jo një çështje. Me të, përkundër opozitës së çështjeve, përmbyll vitin e fundit të mandatit qeverisës Rama.

Ai është në krye të një qeverie që e lufton korrupsionin e vjetër duke trashur të riun; që e shembi ndërtimin e paligjshëm të Lazaratit për të legalizuar lazaratë të panumërt; ka humbur edhe mbështetësit më të zjarrtë të dikurshëm. E me radhë. Por, ashtu donkishotesk, i afrohet vitit të zgjedhjeve me më shumë ekspozita personale se sa përqindje të rritjes ekonomike. Është një homo aestheticus i nivelit më të lartë. I cili vjen në pushtet pas një homo economicus si Berisha. Me sy apo kuletë do votohet në qershor?/Mapo.al/