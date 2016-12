Video/ Edukatorja dhunon fëmijët; “Nuk dinin të kërcenin”

Një edukatore është pushuar nga puna pasi është filmuar teksa dhunon dy të mitur të cilët nuk po mësonin lëvizjet e një kërcimi për një eveniment që kopshti kishte organizuar për Krishtlindje.

Kamerat e sigurisë të kopshtit tregojnë dy vajza të moshës 4-5 vjeçe të cilat ishin pjesë e një grupi kërcimi që do të performonin para të gjithë prindërve në koncertin që do zhvillohej me rastin e festave të fundvitit.

Fëmijët u kanë treguar prindërve të tyre, e këta të fundit kërkuan të shihnin pamjet filmike. Raportohet se pas verifikimit të pamjeve edukatorja në fjalë është pushuar nga puna, por kjo është një masë shumë e lehtë sipas prindërve që kërkojnë ndëshkim më rëndë.