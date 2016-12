Tjetër lajm i mirë! Këngëtarja shqiptarë së shpejti do të bëhet nënë

Foto 1 nga 2

Kënga e saj “Pse prite gjatë” duket se u prit mirë jo vetëm nga publiku, por edhe nga juria e Festivalit të RTSH-së.

Bëhet fjalë për këngëtaren Rezarta Smaja, e cila ka edhe një tjetër gëzim në jetën e saj.

Blitz.al ka mësuar se këngëtarja nga Shkodra do të bëhet nënë për herë të parë. Ajo është në muajin e tretë të shtatzënisë, por ka qenë shumë aktive gjatë netëve të festivalit. Rezarta është parë herë pas here të mbante me duar barkun e saj dhe burime pranë këngëtares pohojnë se ajo mezi pret të bëhet nënë.

Rezarta Smaja është një nga këngëtaret e njohura të rrymës pop-rock. Në të gjitha festivalet ku ka marrë pjesë, këngët e saj janë renditur në top dhjetëshen e këngëve më të mira.