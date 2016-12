Tiranë/ Grabitet me armë një kazino pa zbardhur dita

Një kazino në rrugën e Elbasanit në Tiranë është grabitur në orët e para të së mërkurës. Grabitësit kanë qënë dy, njeri i armatosur me pistoletë dhe tjetri me thikë. Ata kanë rrëmbyer afro 200 mijë lekë dhe janë larguar me shpejtësi.

Policia e Tiranës njoftoi paraprakisht se ngjarja ka ndodhur më datë 28.12.2016, rreth orës 4:32, në rrugën e “Elbasanit”.

Tek një kazino kanë hyrë dy persona, ku njëri dyshohet të ketë qënë me pistoletë dhe tjetri me thikë e kanë marrë rreth 200.000 lekë. Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorëve’.