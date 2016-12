Teknikaliteti i mbivendoset doktrinës

Nga Roland Lami*

Në dyvjeçarin e fundit dekriminalizimi, reforma në drejtësi dhe reforma zgjedhore kanë predominuar axhendën politike, mediatike dhe diplomatike. Zbrazëtia e termave nga përmbajtja ideologjike në këtë periudhë vërehet fare qartë në diskursin e aktorëve politik. Teknikaliteti i është mbivendosur përmbajtjes, dekriminalizimi, reforma në drejtësi dhe më pak reforma zgjedhore në ligjërimin politik kanë të paktën dy vite që janë shndërruar në prioritet i padiskutueshëm për çdo subjekt politik. Madje shpesh, janë përforcuar nga deklaratat e njëpasnjëshme të eksponentëve të rëndësishëm europianë dhe së fundmi nga raporti i Komisioni Europian. Aq sa, e ke të vështirë të kuptosh, nëse janë aktorët politikë vendës ata që kanë përcaktuar kriteret që ka vendosur Komisioni Europian si kushte për hapjen e negociatave apo janë këta të fundit që kanë përcaktuar prej dy vitesh përmbajtjen e ligjërimit të aktorëve politikë në Shqipëri.

Kjo është një dukuri që riciklohet prej vitesh në Shqipëri. Jo vetëm tani, por në çdo periudhë parazgjedhore, energjitë dhe fokusi i subjekteve politike më shumë përqendrohet te çështjet me natyrë teknike, procedurale, ligjore se sa tek aspekte përmbajtësore që kanë të bëjnë me të përditshmen e njerëzve. Si të thuash ligjërimi teknik i amplifikuar edhe nga media e ka shndërruar komunikimin nga një komunikim masiv që duhet të ishte mbi të përditshmen e njerëzve, te një komunikim elitar apo ekspertësh. Kjo psikozë besoj do të na shoqërojë gjatë për sa kohë mbrojmë idenë se deficitet e demokracisë na vijnë nga mungesa ose mënyra e formulimit të ligjit dhe jo zbatimit të tij. Ndërkohë, që praktika në vende me demokraci të konsoliduar, të paktën për periudhën parazgjedhore ka të tjera prioritete. Sigurisht konteksti juridik institucional administrativ nuk është në stadin që i kemi ne dhe ndoshta kjo e justifikon dhe rëndësinë që iu kushtojnë reformave aktorët politikë në Shqipëri, megjithatë problem mbetet, ajo është axhenda e debatit në periudhën parazgjedhore.

Në vende me demokraci të konsoliduar fokusi është e përditshmja e grupeve të ndryshme sociale që komunikohet nëpërmjet platformave, programeve që ndërtojnë subjektet politike sipas një aksi majtas, qendër, djathtas dhe jo shumë çështjet me karakter teknik, juridik apo kushtetues. Në një farë mënyrë është e përditshmja e grupeve të ndryshme sociale që shndërrohet në nivel çështje, artikulohet me terma sa më afër nivelit të kuptimit të grupeve sociale me synimin final, sigurimin e pëlqimit të tyre. Kjo periudhë e shtrirë sidomos përgjatë vitit zgjedhore u krijon mundësi njerëzve të informohen më mirë mbi ofertat që ofrojnë partitë politike dhe të sqarojnë pozicionin e tyre në momentin e votimit. Ndërsa tek ne, ndodh e kundërta, debatet me natyrë social-ekonomike dhe kulturore marrin vëmendje nga aktorët politikë deri diku në periudhën zgjedhore pasi janë debatet me natyrë teknike siç janë ato mbi reformën zgjedhore që kushtëzojnë axhendat dhe ligjërimin e aktorëve politikë në Shqipëri. Situata kësaj here ngarkohet akoma më shumë po të kemi parasysh faktin që debatit mbi reformën zgjedhore i mbivendosen ligji i Vettingut dhe ligji i dekriminalizimit. Për ta ilustruar këtë që po them mjafton t’i referoheni seancës parlamentare mbi Buxhetin e vitit 2017 ku pjesën më të madhe të diskutimeve e zuri ligji i Vettingut, ligji zgjedhor, ligji i dekriminalizimit dhe shumë pak debatet doktrinare, mbi konceptimin e buxhetimit dhe efektet e tij te grupe të ndryshme sociale për të kuptuar cila është axhenda e diskutimit dhe debatit politik te ne. Kjo panoramë vazhdon deri ditën e zgjedhjeve.

Oponenca në këto kushte nuk ndërtohet në lidhje me sjelljen e aktorëve politikë në raport me nivelin e përfaqësimit të kategorive sociale por mbi vullnetin për të zbatuar ligjin e dekriminalizimit, ligjin e Vettingut dhe ligjin zgjedhor. Gjuha teknike e kthen ligjërimin e çdo fushe tjetër në ligjërim teknik, ndërkohë që vetë alternativat politike zbrazen nga përmbajtja doktrinare. Një qasje e tillë zbeh identitetet ideologjike të subjekteve politike duke prodhuar një diskurs që thekson si prioritar aspektin teknik të reformave në raport me reformat me natyrë sociale, ekonomike dhe kulturore. Njëkohësisht, mban të gjallë konfliktualitetin rreth termave dhe etiketimeve pa përmbajtje ideologjike si nevojë për t’u diferencuar. P.sh. opozita e ndërton opozicionin duke i mëshuar mungesës së vullnetit të qeverisë për të zbatuar dekriminalizimin dhe ligjin zgjedhor ndërkohë, qeveria akuzon opozitën si penguese të kalimit të ligjit të Vettingut dhe si rrjedhojë mos hapjen e negociatave për anëtarësim.

Kjo formë ligjërimi nuk është rastësi, por kurth. Qeveritë në këto vite duke e fokusuar vëmendjen sidomos në periudhën parazgjedhore te teknikaliteti, procedura dhe ligji i ikën bilancit qeverisës dhe ballafaqimit të saj me premtimet në kohë fushatash, ndërkohë, opozita diku e detyruar për të qenë pjesë e reformave, sidomos ajo që lidhet me zgjedhjet e ka të vështirë të mos bëhet pjesë e këtyre diskutimeve. Mirëpo, në krahun tjetër humbet vëmendjen ndaj performancës së qeverisë dhe prioriteteve që duhet t’i vendosë vetes nëse ajo vjen nesër në pushtet. Në këto kushte për të përditshmen e publikut flitet më pak dhe ideja e tij/ saj çfarë do të ndryshojë në të ardhurat e tij personale dhe familjare nëse votoj x koalicion krahasuar me tjetrin bëhet gjithnjë e më e vakët. Shkalla e informacionit që do të duhej të merrej nga votuesi për të analizuar më mirë se cila ofertë politike përmbush më mirë nevojat e përditshme të tij, minimizohet për shkak se gjithnjë e më shumë rëndësi merr debati mbi aspekte teknike, procedurale dhe ligjore. Në fund, publiku vazhdon të ballafaqohet me të njëjtat probleme, ndërsa politika vazhdon ta shikojë zgjidhjen te riformulimi i ligjit duke i ikur ballafaqimit me të përditshmen e njerëzve.

*Pedagog UET