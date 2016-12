Studimi: Tani është momenti kur kolegët bëjnë më shumë seks me njëri-tjetrin

Periudha e vitit kur kolegët bëjnë më shumë seks me njeri-tjetrin është pikërisht, tani..

Sipas një studimi të kryer në Britani nga “Ann Summers”, kompania që shet lodra seksuale dhe të brendshme për femra, gjatë festave të fundvitit, 4 në dhjetë persona jo vetëm që shkëmbejnë urimet, por bëjnë edhe seks mes kolegëve.

Qëllimi i studimit, që ka përfshirë 2 mijë të rritur, ishte ai i të zbuluarit profesionin në të cilin krijohen më shumë raste takimesh ‘hot’ mes kolegëve.

Nga sondazhi, është zbuluar se, 39% e personave kanë pranuar se kanë bërë seks me një koleg/kolege gjatë një feste të organizuar për Krishtlindje, ndërsa më shumë se 50% e të anketuarve kanë treguar se kanë puthur një nga shokët/shoqet e punës.

Sipas të dhënave të pasqyruara edhe nga britanikja “Mirror”, vendi më i privilegjuar për të bërë seks, është zyra, sipas 25% të të anketuarve.

Ndërsa për sa i përket profesioneve që kanë bërë më tepër seks gjatë festave të fundvitit, janë punëtorët e industrisë së IT (Teknologjia e informacionit) me 76%.

Të dytët renditen avokatët me 74%, burimet njerëzore me 72%, në të njëjtin nivel me të punësuarit e sektorit të transportit dhe logjistikës.

Më pas, vijnë vijnë punonjësit e financës me 71% dhe ata të botës së medias e marketingut me 68%. Në klasifikim, edhe punonjësit e sektorit të shëndetësisë (52%) dhe arsimi me (45%).