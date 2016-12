“Siç ja hëngri Saliu malet Krujës, s’ja hëngrën të gjithë sulltanët bashkë”

Kryeministri Edi Rama deklaroi sot se natyra po hakmerret për ato çka shqiptarët i kanë bërë për shumë vite territorit. Në një takim me banorët e Fushë-Krujës, ku në fokus janë përmbytjet, kreu i Qeverisë theksoi se janë bërë sjellje barbare ndaj pyjeve, lumenjve apo dhe kanaleve kulluese.

Ndër të tjera ai pohoi se gjatë ardhjes në pushtet ata morën një “shtëpi” të zhytur në borxhe. Po ashtu, kryeministri nuk kurseu as ironitë, duke shtuar se: “Siç ja hëngri malet Saliu Krujës, të gjithë sulltanët bashkë nuk ja hëngrën.”

“Jemi në vite ndryshimesh klimaterike këtë e dimë të gjithë. Jemi në vite kur moti nuk është më ai që ka qenë dikur dhe ka kapërcime të paparashikuara dhe paparashikueshme, por patjetër që kur jen puna tek përmbytet ato janë të lidhura me hakmarrjen e natyrës për shkak të gjithë barbarive që lidhen me kanalet kulluese, me pyjt, lumenjtë, me veprat e infrastrukturës që janë dëmtuar rëndë dhe me furinë e ndërtimeve të pakontrolluara që shpesh i kushtojnë jo pak njerëzve, të cilët janë nisur për të ndërtuar një banesë duke qenë më afër qyteteve dhe rrugëve të ekonomisë dhe zhvillimit. Të gjitha ato kursime gjaku i merr dhe lumi në kohë të caktuar. Pro nga ana tjetër nuk mund të bëjmë që nuk dëgjojmë apo ata që ishin ata para nesh. Ata u sollën duke u shfaqur në derën e tyre për të dalë në televizor me çizme në momentin e përmbytjeve dhe duke u zhdukur pa kthyer kokën pas edhe Shqipëria e përbashkët Shqipëria, është si shtëpia juaj. Do donit të kishit shtëpi me të mira sesa ato që keni, por gjendjen e shtëpisë mund ta bëni edhe me mirë duke u përballur me durim.”, tha Rama.

“Ne morëm një shtëpi që ishte e zhytur në borxhe, me themele që ishin vendosur në ajër, një shtet që vetëm shtet nuk quhej dhe kemi filluar të forcojmë themelet dhe të bëjmë hap pas hapi shtetin që duhet të sillet njësoj me të gjithë, pa harruar asnjë. Kjo kërkon kohë, mund dhe durim. Nuk bëhet në 3 vite e pak ajo që nuk u bë në 20 e ca vite. Ne duam të ndërtojmë njësi të rëndësishme ekonomike pas reformës territoriale. Kruja ka potenciale të mëdha, historike, natyrore dhe patjetër edhe njerëzore. Ajo që është bërë me Krujën është e pashembullt. Siç ja hëngri malet Saliu Krujës, të gjithë sulltanët nuk ja hëngrën. Një zonë kaq e rëndësishme e Shqipërinë, dhe pikë e mrekullueshme natyrore, në 20 e ca vite u kthye në platformë guroresh ku kanë fituar disa njerëz, mund të jenë punësuar shumë, por ka humbur gjenerata tjetër, dhe ka humbur vite të tëra, e gjithë kjo zonë që sot ne kemi filluar ta rikuperojmë hap pas hapi”.

Kreu i qeverisë gjithashtu foli për projektet e ardhshme që do të bëhen në qytetin e Krujës.

Ajo që kemi premtuar do të bëhet. Çka ne do bëjmë për Krujën nuk do të krahasohet me ça u bë 20 e disa vite bashkë. Do fillojmë dhe rrugën që lidh Thumanën me Krujën, rrugë që sot është shteg i pakulueshëm. Është pjesë e buxhetit. Do investojmë në zonën historike, por edhe në FushëKrujë. Kanë ndodhur ndryshime në aspektin e punësimit. Janë hapur njësi ekonomike, dhe potenciali është për të bërë ende më shumë. Jemi këtu për t’u thënë familjeve që u përmbytën se jo vetëm ne nuk i harruam por para mbylljes së vitit do i dëmshpërblejmë një për një sepse nuk mund të bëjmë atë që bënë në të shkuarën. Ata që lanë në kurrizin tonë një mal me borxhe. Borxhe nga të 4 anët. Borxhe nga kompanitë që i morën për të ndërtuar rrugë dhe që i lanë rrugëve bashkë me rrugët. Borxhe me personat me aftësi të kufizuar, paratë e të cilëve i bënë rrush e kumbulla. Borxhe dhe ndaj atyre që u përmbytën. Nuk pranojmë leksione pune nga ata që nuk i kanë thënë njëherë punës mirëmëngjes. Nuk pranojmë që qoftë edhe në një sektor të vetëm nuk kanë ndodhur ato ndryshime që nëse nuk janë të mjaftueshme për t’i ofruar njerëzve atë që meritojnë, janë të mjaftueshme për të arritur aty ku duam. Nuk është faji ynë që erdhëm në detyrë kaq vonë” tha kryeministri.

Po ashtu, Rama konfirmoi se të gjithë dëmet e shkaktuara nga përmbytjet do të dëmshpërblehen. Ndër të tjera ai nuk nguroi të bënte batuta me sistemin elektrifikimit në vend, që sipas tij janë aq të vjetra sa mosha e kryebashkiakut Vangjush Dako.

“Vetëm nga paratë që do ishin kursyer. Dolën dhe na thanë se rruga është mall pa Zot dhe qielli është i të gjithëve. Ndaj na u desh të bënim një reformë shumë të dhimbshme. Por ajo që po ndodh është se për herë të parë, vjet dhe këtë vit, kompania nuk merr paratë nga arka jonë, por me paratë e kontributit të të gjithëve ka filluar të investojë. Edhe në këtë zonë ka nevojë për një nënstacion. Sot kompania e ka këtë mundësi. Nuk mund të bëhen të gjithë juristë. Gjykatat copë- copë, juristi copë-copë. Nëse të duhet një hidraulikë në shtëpi, do marrësh jurist. Dhe elektricist. Unë e kuptoj se kemi një sfidë të madhe për papunësinë. Nuk mund të pranoj se para tri vitesh kishte më pak papunësi. Ua kam thënë këtyre që dalin dhe këndojnë Poemën e Mjerimit në parlament. A thua që poemën e Mjerimit e panë pasi ranë nga kali. Sot kemi 27 mijë nxënës që kanë hyrë në rrugën e zanateve. Nuk e kemi mësuar sot ne që Shqipëria është vend i pasur me naftë e minerale dhe vend përrallor për turizëm. Po pse nuk patëm një shkollë për turizmin. Të gjitha këto bashkë na çojnë drejt asaj që duam, por nuk mund të bëhen të gjitha përnjëherë. Problemi ju e dini shumë mirë, se janë lëkundjet e tensioneve. Të gjitha rrjetet e elektrifikimit janë të moshës së Vangjush Dakos. Ndoshta me vonë, se i rashë në qafë, se është më i ri. E vërteta është se të gjitha dëmshpërblimet do të jepen qindarkë më qindarkë. Më thoni se cila qeveri u kthye pas përmbytjeve si në Fier e Vlorë? U kthyer për të dhënë kokë më kokë çdo pulë, çdo dele, dhi. U kthyem për tu dhënë paratë në dorë, dhe u kthyem për të bërë investime në shtratin e Vjosës. Ne e dimë që mund të ketë prapë përmbytje për sa kohë që s’do keni sistemimin e lumit. Unë e di se secili pragu i shtëpisë i duket me rëndësi, por s’duhet parë vetëm tek pragu.”, pohoi Rama.

Kryeministri shtoi më tej se: “Ka shumë njerëz që thotë “Ore ca thotë ky. Ngeli në televizor’ E drejtë. Ata nuk mund të kenë parë asgjë akoma. Më thoshte Arturi kur ishte i ri dhe më thoshte ‘Premtojua se do bëhet rruga Thumanë-Krujë’ Se premtoj dot se skam lekë i thash. Sot për herë të parë ju them se rruga do bëhet. Rruga do filloj vitin tjetër. Ai që deri dje që është në Thumanë e thotë se kjo rrugë ka 25 vjet e s’po bëhet. Këtu dhe kur hyje e gjeje shtëpinë tate me të pyetme. Se kështu më dukej mua, sikur humbnit ju. Ju jam mirënjohës dhe ju them vetëm kaq; Nëse dikush mund të bëjë për ju, vetëm ne mund ta bëjmë. Të tjetër mund të bëjnë gjithmonë atë që kanë bërë; mund t’ju shalojë në rrena. Por unë them se zgjedhja është shumë e qartë.”.