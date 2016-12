Si u falsifikua koha e dënimit të Lul Berishës

Drejtori i paraburgimit të Durrësit u arrestua mbrëmjen e djeshme ndërsa juristi i këtij institucioni u shpall në kërkim, pasi në bashkëpunim mes tyre kishin falsifikuar përllogaritjen e dënimit të Lulzim Berishës, duke i ulur 2 vjet e 7 muaj burg. Juristi në arrati është djali i ish-zëvendësdrejtorit të Burgjeve, Iljaz Labi, i arrestuar për abuzime me tendera. Tashmë pritet vendimi i Gjykatës së Lartë për ankimin e prokurorisë, që kërkon rikthimin në qeli të Berishës.

Nga Leonard Bakillari

Gjykata dhe Bashkia e Durrësit u vunë në qendër të akuzave pas lirimit të Lulzim Berishës, si dy institucionet që garantuan punësimin dhe i falën mbi 6 vjet burg të dënuarit për pesë vrasje.

Në morinë e debateve dhe akuzave për këtë çështje nuk u përfshi në asnjë moment Drejtoria e Burgjeve, e cila ka një rol të rëndësishëm në raportet që harton për rastet e lirimit të të dënuarve para kohe me kusht. Një hetim i Prokurorisë së Durrësit zbuloi shkelje në paraburgimin e Durrësit, aty ku mbahej për rreth dy vite Lulzim Berisha.

Një vendim Gjykate që po ashtu është nën hetim kishte vendosur transferimin e tij nga një burg i sigurisë së lartë si ai i Fushë-Krujës në paraburgimin e Durrësit.

Por shkelja që u zbulua dje nga prokuroria ka të bëjë me llogaritjen që juristi i burgut të Durrësit ka bërë mbi kohën e vuajtjes së dënimit nga Lulzim Berisha.

Sipas prokurorisë atij qëllimisht i janë ulur 2 vjet e 7 muaj burgim me qëllim që të përfitonte lirimin para kohe me kusht.

Ky falsifikim është miratuar edhe nga drejtori i institucionit, Astrit Kotaj, i cili u arrestua mbrëmjen e djeshme me urdhër të Prokurorisë së Durrësit.

Prokuroria nisi një hetim kryesisht menjëherë pas lirimit të të dënuarit Lulzim Berisha, duke përfshirë në proces verifikimi të gjitha vendimet e mëparshme të gjykatave që i ulnin atij dënimin, si dhe një garanci të lëshuar nga Bashkia e Durrësit, e cila i ofronte punë të dënuarit pas lirimit nga burgu.

Brenda pak ditësh u arrit të provohej se drejtori i Burgut të Durrësit ishte përfshirë në një proces falsifikimi për këtë rast bashkë me juristin 24-vjeçar të burgut, i cili është shpallur në kërkim.

Juristi mësohet se është Teodor Labi, djali i ish-zëvendësdrejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve, Iljaz Labi, i arrestuar disa muaj më parë për abuzime me tenderat e ushqimeve në burgje.

Djali i tij që prej më shumë se një viti punonte si jurist në paraburgimin e Durrësit mësohet së është larguar nga Shqipëria dy ditë pasi Gjykata e Apelit Durrës vendosi të lirojë para kohe me kusht të dënuarin Lulzim Berisha.

Sipas një njoftimi të prokurorisë shpërndarë mbrëmjen e djeshme për mediat bëhet me dije se nga hetimet e deritanishme rezulton se Drejtori i Institutit të Ekzekutimit të Vendimeve Penale (burgut) dhe juristi i këtij institucioni, kanë llogaritur në mënyrë të kundërligjshme kohën e qëndrimit të burgim të të dënuarit Lulëzim Berisha. “Në bazë të shqyrtimit të dosjeve përkatëse të burgut Durrës, Prokuroria ka arritur në konkluzionin se i dënuari Lulzim Berisha duhej të kryente edhe të paktën 2 vjet e 7 muaj burgim, para se të mund të përfitonte nga parashikimet ligjore për lirimin me kusht”, thuhet në njoftimin e prokurorisë.

Kjo përllogaritje e gabuar që dyshohet se është kryer qëllimisht ka ndihmuar të dënuarin që të përmbushë kohën e parashikuar në ligj për të përfituar lirimin e parakohshëm.

Fillimisht atij ju rrëzua kërkesa e lirimit me kusht në shkallën e parë, por gjatë kohës që çështja ishte në pritje të shqyrtimit nga Apelit, një tjetër gjykatëse në Durrës i uli edhe 45 ditë dënim Lulzim Berishës.

Në këtë mënyrë ai plotësoi kohën e nevojshme të qëndrimit në qeli, çka i hapi rrugën Apelit të vendosë lirimin para kohe me kusht falë edhe një garancie të lëshuar nga Bashkia e Durrësit, e cila merrte përsipër punësimin e të dënuarit pasi ai të lirohej.

Por arrestimet e djeshme ngrenë një pikëpyetje të madhe mbi fatin e mëtejshëm të Lulzim Berishës, nëse ai duhet të kthehet apo jo në qeli.

Prokuroria thotë se e ka të pamundur të veprojë, pasi arrestimi i drejtorit të burgut dhe shpallja në kërkim e juristit janë bërë mbi bazën e dyshimeve të arsyeshme, ndërsa provat ndaj tyre nuk janë shqyrtuar ende nga gjykata.

Në këto kushte zgjidhja përfundimtare e kësaj çështjeje mbetet në dorë të Gjykatës së Lartë, e cila pritet të shqyrtojë rekursin e prokurorisë që kërkon kthimin në burg të Lulzim Berishës për shkak të shkeljeve të evidentuara gjatë gjithë procesit që i parapriu lirimit të tij.

Më herët Gjykata e Lartë rrëzoi vendimin e dënimit me burgim të përjetshëm të Lulzim Berishës, duke e dënuar atë përfundimisht me 25 vjet burg.

“Vendimi i Gjykatës së Apelit për lirimin para kohe me kusht të të dënuarit Lulzim Berisha është ankimuar në Gjykatën e Lartë. Prokuroria ka kërkuar rikthimin në qeli të të dënuarit për një sërë shkeljesh. Këtij ankimi do t’i bashkohen edhe abuzimet e dyshuara me llogaritjen e kohës së vuajtjes së dënimit në burgun e Durrësit. I takon Gjykatës së Lartë të shprehet për këtë çështje”, tha një burim i prokurorisë.

Akuza sqaroi se po vijon hetimin lidhur me të tjerë persona të përfshirë në këtë çështje.

Paralelisht po hetohen të gjitha vendimet e Gjykatës së Durrësit, që në kohë të ndryshme i kanë ulur të dënuarit rreth 5 vite dënim.

Po ashtu nën hetime është edhe Bashkia e Durrësit, e cila garantoi gjykatën se do të punësonte të dënuarin nëse ai lirohej nga Gjykata.

Në një njoftim për mediat një javë më parë Prokuroria e Përgjithshme tha se i dënuari ka përfituar ulje dënimi nga një sërë vendimesh të Gjykatës së Durrësit dhe në fund Apeli vendosi ta lirojë me kusht, duke i falur 6 vjet e 22 ditë nga dënimi prej 25 vitesh burg.

“Në kuadër të këtij procedimi, Prokuroria Durrës po shqyrton ligjshmërinë e vendimeve të dhëna në kohë të ndryshme për të dënuarin Lulzim Berisha nga gjyqtarë të Gjykatës së Durrësit, për përfitim të uljes së dënimit, përfitimit të amnistisë, si dhe ndryshimin e vendit të vuajtjes së dënimit nga Burgu i sigurisë së lartë, në atë të zakonshëm”, thuhet në njoftimin e prokurorisë.

Në morinë e këtyre vendimeve, ai i transferimit të të dënuarit nga një burg i sigurisë së lartë në një burg të zakonshëm po shihet me prioritet pasi duke u trajtuar si i burgosur i zakonshëm Lulzim Berisha ka përfituar ulje dënimi në kundërshtim me ligjin.

Sipas faqes zyrtare të Drejtorisë së Burgjeve, Institucioni i Ekzekutimit të Vendimit Penal Durrës në fakt është një paraburgim dhe jo një burg.

Aty ka një seksion për të miturit dhe një seksion të posaçëm për ata që konsiderohen si bashkëpunëtorë të drejtësisë.

Lulzim Berisha ka qëndruar në këtë paraburgim për rreth dy vjet.

Lirimi i të dënuarit për pesë vrasje u pasua nga debate të shumta dhe në fokus të akuzave u vu kryebashkiaku i Durrësit Vangjush Dako, e cili e konsideroi garancinë e dhënë për Berishën si një procedurë normale pas kërkesës së familjarëve të tij. Por lirimi i Lulzim Berishës mori edhe vëmendjen e ambasadorit amerikan në Tiranë Donald Lu.

“Kreu famëkeq i krimit të organizuar Lulzim Berisha u lirua nga burgu për arsye të panjohura. Ai vuajti më pak se gjysmën e dënimit me 25 vite burg, për 6 vrasje, trafik droge dhe krim të organizuar. Të gjithë duhet të indinjohemi nga ky lajm dhe duhet t’u themi gjykatave të korruptuara se në një demokraci kjo është e papranueshme”, tha ambasadori Lu.

Vendimet që çuan drejt lirisë Lulzim Berishën

-Berisha u arrestua më 6 prill 2006 nga Prokuroria e Krimeve të Rënda për 10 akuza, përfshi krijimin e një organizate kriminale dhe një seri vrasjesh e atentatesh të kryera mes viteve 1998-1999.

-Më 16 janar 2012, Lulzim Berisha u dënua me burgim të përjetshëm nga Gjykata e Shkallës së Parë të Krimeve të Rënda për pesë vrasje dhe disa atentate, vendim i cili u la në fuqi edhe nga Apeli.

-Gjykata e Lartë në vitit 2014 rrëzoi dënimin maksimal dhe vendosi 25 vjet burg për ish-kreun e bandës së Durrësit.

-Në shtator të vitit 2015, me vendim të gjyqtares Shpëtime Pitaku, të dënuarit Lulzim Berisha i ulen 1 vit e 11 muaj burg.

-Më 19 prill 2016 Lulzim Berisha ka fituar një ulje dënimi prej 90 ditësh me vendim të gjyqtarit Tritan Hamitaj.

-Më 11 maj 2016 me vendim të gjyqtarit Fejzo Hysi, Berisha ka përfituar nga amnistia e vitit 2012 edhe 1 vit e gjysmë ulje dënimi.

-Më 1 dhjetor, gjyqtarja Eda Kaja ka dhënë një vendim tjetër, duke i ulur edhe 45 ditë burg nga periudha e vuajtjes së dënimit Lulzim Berishës.

-Më 5 dhjetor Gjykata e Apelit Durrës vendosi të lirojë para kohe me kusht të dënuarin, duke i falur 6 vjet dhe 22 ditë burgim të pashlyera.