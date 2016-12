Shkodër, e përplas makina, humb jetën drejtuesi i biçikletës

Një aksident me pasojë vdekje ka ndodhur sot në Shkodër. Ngjarja u regjistrua rreth orës 21:00, në aksin rrugor Shkodër-Koplik, në vendin e quajtur Vrakë.

Nga të dhënat paraprake mësohet se një person që udhëtonte me biçikletë është përplasur për vdekje nga automjeti tip ‘Benz’ me targa AA 352 LD. Deri më tani nuk dihet identiteti i viktimës, rreth 50 vjeç, ndërsa policia po heton në lidhje me shkaqet e ngjarjes.

NJOFTIMI I POLICISE

Më datë 28.12.2016, rreth orës 21:00, në aksin rrugor Shkodër-Koplik, vendi i quajtur Vrakë ka ndodhur një aksident me pasojë vdekjen.

Menjëherë në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë të cilët kanë konstatuar se automjeti me targë AA 352 LD, me drejtues shtetasin Rexhep Rrukaj, 65 vjeç, banues në Malësi të Madhe, ka aksidentuar me pasojë vdekjen, një shtetas të seksit mashkull, rreth 50 vjeç dhe akoma i paidentifikuar.

Drejtuesi i mjetit është shoqëruar në ambjentet e komisariatit të policisë Malësi e Madhe për veprime të mëtejshme. Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për identifikimin e kufomës dhe sqarimin e rrethanave të ngjarjes.