Shkarkimi nga Asambleja, reagon Kokëdhima: Nuk më përjashtojnë dot nga PS!

Ish-deputeti i PS-së, Koço Kokëdhima ka reaguar pas kërkesës për shkarkimin e tij nga Partia Socialiste.

I pyetur nga mediat lidhur me mbledhjen e firmave dhe kërkesën për shkarkimin e tij nga PS-ja Kokëdhima deklaroi se Asambleja nuk mund ta shkarkojë.

“Kam bërë mungesa dhe nuk kam shkuar në mbledhjet e PS-së. Nuk jam informuar për këtë kërkesë dhe do të përgjigjem në Asamble, do të mbaj një fjalë dhe do të shpjegoj aty aktivitetin tim”, tha ai.

Në motivimin e kërkesës flitet për retorikën përcarëse tuajën…

Nuk kam informacion.

Po motivimi në shkresën zyrtare lidhet me aktivitetin tuja alternativ në PS…

Nuk jam informuar dhe do të përgjigjem në Asamble, do të mbaj një fjalë dhe do të shpjegoj aktivitetin tim.

Do e pranoni shkarkimin nga PS?

Pse nxitohesh, ja dhe gjysmë ore dhe do flasim. Për shkarkimin tim nga sekretar i PS është një kërkesë por kjo nuk ka lidhje me përjashtimin në parti.

Do pranoni të jeni anëtar i thjeshtë?

Nuk më shkarkon Asambleja si anëtar.

Kërkesa

Mbështetur në Statutin e Partisë, Neni 18 “Detyrat e asamblesë”, Neni 22 “Masat disiplinore”, Neni 71 “Votëbesimi” si dhe në Rregulloren e AK “Për votëbesimin në parti”:

Bazuar në faktet se Sekretari për Reformën Strukturore dhe Emigracionin Koço Kokëdhima, prej disa muajsh ka krijuar një shqetësim konstant në bazën e partisë me retorikën përçarëse dhe me aktivitetin vetjak të shkëputur nga kuadri i veprimtarisë së partisë, të përcaktuar nga Asambleja Kombëtare dhe Kryesia e Partisë Socialistë;

Bazuar në nenet 18, 22 dhe 71 të Statutit të PSH si dhe në nenet 1, 2, 3 dhe 4 të Rregullores për Votëbesimin në Parti”, kërkojmë:

Shkarkimin e Koço Kokëdhimës nga detyra e Sekretarit për Reformën Strukturore dhe Emigracionin të PSSH­së.

Anëtarët e Asamblesë Kombëtare