“Protestantizmi, shpirti i kapitalizmit perëndimor”

Si e ndryshuan botën 95 tezat e Martin Luterit. I ftuar në Forumet UET, në bashkëbisedim me studentë dhe pedagogë ishte Presidenti i Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare, Ylli Doçi

Pesë shekuj më parë në një provincë gjermane, një prift katolik do të shkruante 95 teza, duke menduar se po i jepte një rrugë të re e më të qartë besimtarit katolik për të kuptuar biblën, por ato teza do të shërbenin për t’i dhënë shtysë një ndryshimi shumë më të madh se sa kaq. Tezat e Martin Luterit shërbyen si baza e protestantizmit, feja që u përhap në gjithë Europën e në SHBA, lartësoi individin, arsimimin masiv dhe nxitjen e sistemit ekonomik që njohim sot, si liberalizëm. Duke e cilësuar këtë moment si “syri i ciklonit” të reformacionit që ndryshoi botën, Presidenti i Vëllazërisë Ungjillore Shqiptare, Ylli Doçi, i ftuar në Forumet UET në bashkëbisedim me studentë dhe pedagogë, foli dhe mbi ndikimin që pati protestantizmi në zhvillimin e kombit shqiptar. “Luteri ishte i kishës dhe lartësoi rolin e individit, kështu që gjëja e cila mendoj se ka lartësuar dukurinë ekonomike ishte roli që kishte theksimi protestant për biblën në arsimimin e gjerë të popullit” -tha ndër të tjera Doçi.

Çfarë përfaqëson reformacioni i Martin Luterit? Si e ndryshuan Kishën Katolike Romake tezat e tij?

Tezat e tij nuk kanë lidhje vetëm me fenë. Ato janë transferimi i botës mesjetare në botën moderne që ne jetojmë. Domethënë, nga viti 1450 e pak deri në vitin 1700 janë një sërë lëvizjesh dhe rrymash e përplasjesh, nga ku dalin ndryshe nga çka ishin ndonjëherë. Nga 1450 ishin në mesjetë kurse në 1700 fillon Iluminizmi dhe pak a shumë ajo që ne besojmë, mendojmë sot është me ndryshimet e pakta të 200 viteve që kanë ndodhur që atëherë. Kështu që nuk po flasim për diçka të parëndësishme, por po flasim për transformimin e realitetit nga një botë mesjetare në atë moderne në të cilën ne jetojmë dhe syri i ciklonit të këtij ndryshimi të madh qe protestantizmi. Nga 1450 -1700 me luftëra me përplasje, me shkrime me teori kjo histori afër 200-vjeçare ku përfshihen rrënjët e humanizmit, sigurisht me rilindjen europiane, përfshihet edhe racionalizmi me Dekartin, nëse e imagjinoni si një ciklon apo uragan vendi ku prek realitetin në mënyrë ndryshuese është viti 1517, tezat e Martin Luterit.

Ajo që do ta karakterizonte botën deri në atë kohë ishin dominimi absolut i autoritetit të kishës dhe autoritetit të Papës në një periudhe. Martin Luteri nisi lëvizjen reformuese brenda kishës dhe nuk vinte jashtë saj. Midis njeriut dhe Perëndisë nuk kishte tjetër përveç të dërguarit të saj Jezu Krishti dhe ishte kundër ndikimit papal.

Në këtë periudhë kemi shfaqje të shumta të këtyre kërkimeve, shkrimeve ku Shpirti njerëzor dëshiron të afirmohet me autoritetin e vet të natyrshëm, duke u bazuar në vëzhgimet e natyrës. Pse duhet të dalë prifti ose kisha të më thonë që kjo nuk është e vërtetë sepse del dikush tjetër me mendimin tim. Kishte më parë mendime që autoriteti papal nuk duhet të jetë ekskluziv. Por vetëm kur vjen Martin Luteri në 1517 çahet diga. Arsyeja është sepse Martin Luteri nuk ishte një rebel, nuk ishte si këta humanistët e tjerë, ai ishte një prift i mirë katolik, një murg i mirë. Ai e donte kishën, e donte papën dhe në vitet përpara 1517 po studionte biblën dhe entuziazmohet kur kupton mesazhin që është lajmi i mirë, ungjilli. Ungjilli në bibël është shumë i thjeshtë. Ai pak a shumë thotë që drejtësimi i njeriut është me anë të hirit. Drejtësimi im për të shkuar në parajsë është me anë të hirit në rrugën e besimit. Kjo e entuziazmon Martin Luterin. Në vitin 1517 kur jetonte Luteri, vjen një prift katolik bashkë me indulgjencat. Ishte kthyer kjo ideja e shpëtimit duke përfshirë edhe purgatorin. Ti duhet të bësh vepra të mira, do besosh te Jezu Krishti, do bësh vepra të mira dhe do fitosh merita. Sado t’i bësh këto, nuk bëhesh dot i përsosur kështu që do shkosh në purgator, do kalosh disa vite atje duke u pastruar nga mëkatet. Këta vijnë me teorinë Jezusi vetë dhe shenjtët kanë fituar kaq shumë merita saqë ti nëse më paguan thotë papa, në fakt disa prej meritave të tyre ne mund t’i transferojmë sepse kisha ka këtë “biznesin” e transferimeve, nëse ti je një djalë i mirë dhe mami yt ka vdekur, do të doje ti ta lije mamanë tënde në purgator? Nuk do të paguaje pak para për t’i hequr asaj shumë vite nga purgatori. Martin Luteri nuk mund ta duronte një gjë të tillë dhe 95 tezat lidhen pikërisht me kuptimin se si shpëtohet njeriu. Ishte një çështje thellësisht teologjike. Për dy vjet Martin Luteri besonte që kisha kishte të njëjtin kuptim. Vetëm pas dy vitesh kuptoi që këto indulgjencat ishin filozofi të mbështetura nga doktrina e kishës dhe atëherë ai këmbënguli dhe nuk hoqi dorë më nga këndvështrimi për papën. Papa nuk mund të jetë në të njëjtin nivel si bibla, ky është thelbi i reformacionit. Goditja e autoritetit njerëzor duke vlerësuar kapacitetin e njeriut për të dalluar autoritetin hyjnor që i referohet në bibël. Tani është bërë bibla si pika e referimit dhe ky është një informim shumë i madh sepse nënkupton kuptim, duhet të kuptosh tekstin e shkruar. Zhvendosja e autoritetit nga njeriu te një dokument, është një nga transformimet më të mëdha që mund të ndodhi me reformacionin. Kjo ka ndikime, pasi shumë historianë thonë: “A është reformacioni shpirtëror, kryesisht në lidhje me kuptimin për Zotin?” A është reformacioni kryesisht intelektual, në lidhje me kuptimin dhe analizën e një teksti? A është reformacioni ekonomik, pasi siç e dimë kisha në atë kohë kishte shumë prona dhe princërit gjermanë ishin ziliqarë pasi ata paguanin taksa dhe kisha jo? Kështu që ishte motivim ekonomik, a ishte motivim politik? Dhe përgjigja ime është; ai ishte thellësisht shpirtëror me të gjitha këto pasoja të tjera.

Ne e shikojmë që është kryesisht shpirtëror. Por ne shikojmë sot që kombet protestante në Europë janë më të pasura se sa ato katolike dhe kanë një prosperitet më të madh. Çfarë ndodhi me reformën që këto kombe të cilat përqafuan protestantizmin patën më shumë progres, liri në politikë, shkencë dhe art? A ka lidhje ky reformacion dhe reformat në fusha të tjera?

Patjetër që ka lidhje. Rrënjët e ekonomisë kapitaliste mund t’i gjesh disa elemente, por ishte protestantizmi dhe kryesisht në formën e tij kalviniste sepse e formatoi mentalitetin në mënyrë të përshtatshme. Por Kalvini kur u ul të përshkruante sistemin e vet, nuk kishte ndërmend të krijonte një sistem të tillë dhe kjo është veçantia që unë dua të kuptohet. Ashtu si Martin Luteri, i cili shkroi 95 tezat, dhe nuk kishte synimet të dilte kundër Kishës Katolike dhe të formonte një kishë të re, ashtu edhe Kalvini i cili është në rrymën e Luterit, nuk u ul të shkruante një sistem kapitalist. Por është në natyrën e tij liria e individit, e kapaciteteve për të zgjedhur, disiplina për hir të kuptimit për jetën e mirë ose kuptimi për luksin ose jetën e virtytshme, krijuan ambientin, ku biznesi ndodhet në një atmosferë ku mund të lulëzojë. Individualizmi nuk është një gjë e mirë në vetvete, por është i pashmangshëm. Pashmangshmërisht Luteri ishte i kishës dhe lartësoi rolin e individit, kështu që gjëja e cila mendoj se ka lartësuar dukurinë ekonomike është roli që kishte theksimi protestant për biblën në arsimimin e gjerë të popullit. Sepse duhet të lexohej Bibla, pasi nuk ishte më autoriteti i priftit, ishte autoriteti i tekstit. Që të lexosh tekstin do të thotë të mësosh gjuhën, që të mësosh gjuhën do të thotë t’i çosh fëmijët në shkollë. Nuk do të shkonin vetëm fëmijët e pasanikëve në shkollë, por do shkonin të gjithë, pra shkollimi u bë masiv. Arsyeja pse u shpik shtypshkronja ishte për nevojën e shumëfishimit të teksteve dhe bibla është i pari tekst që është shtypur. Imagjino çfarë mund të bëhet kur ke arsim masiv, kur ke shpikje që mund të bëjë dhe dikush atje në një cep të Gjermanisë dhe me anë të shkrimit dhe leximit publikohen. Kemi akumulimin e njohurisë dhe shkëmbimin e shpejtë të saj, kemi racionalizimin e ekonomisë dhe këta janë faktorë të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik.

Çfarë ndodhi në Shqipëri? Si filluan rrënjët e këtij komuniteti këtu, nga vijnë dhe si gjendet sot ky komunitet në Shqipëri?

Ka filluar në të njëjtën mënyrë, me biblën. Për shembull, ajo që ne nuk thamë deri tani, është se gjithë historia politike është ndikuar nga reformacioni. Megjithëse nacionalizmi kishte filluar të shfaqej, ishte me protestantizmin. Përpara protestantizmit nuk kishte kisha kombëtare, ishte një kishë katolike universale. Ndërsa me protestantizmin kemi kishën kombëtare sepse gjuha ishte ajo që i konsolidonte popullatat. Përkthimi në gjermanisht ndikoi në kulturën gjermane dhe kombin gjerman. Ndërsa në Shqipëri ka ndodhur ekzaktësisht e njëjta gjë. Në vitin 1804 themelohet një shoqëri biblike, e cila dëshironte të përkthente biblën në të gjitha gjuhët e botës dhe në 1816 përmendet Shqipëria si një nga kombet e Ballkanit që do përkthehej. Më 1820 përkthehet nga Vangjel Meksi, më 1827 redaktohet nga Grigor Gjirokastriti, i cili ishte një prift ortodoks. Më 1827 kemi biblën e parë në shqip, ndërkohë kur nuk kishim akoma një alfabet të mirëfilltë shqip. Alfabeti kishte dhe shkronja greke duke plotësuar ato që mungonin dhe u botua paralel me tekstin grek dhe shqip me shkronja greke. Ky është një tekst, i cili ka qenë bazë për të gjithë albanologët shqiptarë. Kemi Von Hanin që vjen në Janinë si konsull dhe do të mësojë shqipen, me dy studentë të gjimnazit Zosimea, ku njëri prej studentëve ishte Konstandin Kristoforidhi. Ky i mësoi gjuhën shqipe Von Hanit nga bibla. Bibla në shqip e bënte të lehtë për çdo studiues të kuptonte çfarë ndodhte pasi e kishin në gjuhën e tyre. Nga 1555-1827 kemi 25 libra shqip, të cilët nuk ishin kaq të përdorshëm sa bibla. Kjo shpërbeu për lëvrimin e gjuhës dhe Konstandin Kristoforidhi u punësua për 20 vjet nga protestantët për të përkthyer biblën shqip me dialektin tosk dhe geg. Shoqëria biblike botoi gramatikën e Kristoforidhit më 1882. Periudha kur fillon vetëdija kombëtare shqiptare është në të njëjtën periudhë me lidhjen e Prizrenit dhe më pas kemi Kongresin e Manastirit që u bashkua për të njehsuar alfabetin. Zv/presidenti i shoqërisë “Bashkimi” ishte Gjergj Qiriazi dhe po ashtu ishte zv/president i Kongresit të Manastirit dhe shoqëria biblike ishte ajo që u vu në drejtim të shtypshkronjës në manastir. Shoqëria protestante ka hyrë në Shqipëri me dashurinë për gjuhën shqipe dhe kombin shqiptar. Librat për Gjeraqin Qiriazi dhe Sevasti Qiriazi janë dy libra që duhet t’i lexoni pasi kanë themeluar shkollën e parë shqipe të vashave, 125 vite më parë, shkollë shqipe dhe shkollë për vasha. Shkollat e tjera shqipe mbylleshin herë pas here nga qeveria turke, por kjo shkollë nuk u mbyll kurrë pasi mbrohej nga qeveria amerikane dhe britanike. Ka patur vazhdimësi nga 1891 deri më 1933, pra 40 vite arsim për gruan shqiptare. Protestantët janë pjesë e kulturës shqiptare, e arsimit shqip, e emancipimit të gruas shqiptare që 125 vite më parë dhe kjo është arsyeja pse pak vite më parë qeveria e pranoi Vëllazërinë Ungjillore si një prej 5 komuniteteve fetare. Është një komunitet i integruar në kulturën shqiptare dhe ishin me qindra besimtarët në Korçë deri kur erdhi Italia. Ishte një besimtar i atyre viteve që është bërë Presidenti i Vëllazërisë më 1992. Është e rëndësishme të kuptohet që protestantët në Shqipëri janë pjesë e integruar e kulturës shqiptare.

Dallimi midis fazës së reformacionit dhe laicizimit ose ndarjes së shtetit nga feja, ku rrinë bashkë dhe ku takohen këto? Së dyti, mos është reformacioni praktikisht një formë e kamufluar e laicitetit?

Në lidhje me ndarjen e kishës nga shteti, hera e parë më e qartë është menjëherë pas themelimit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kur deklarohet zyrtarisht ndarja dhe nuk pranohej asnjë kishë që mbështetej nga shteti. Praktikisht kultura europiane vazhdonte të ishte e përzier deri kur më vonë u morën masa të tjera. Kalvinizmi shërbeu për t’i dhënë formë një forme tjetër të pushtetit politik, ku nuk ishte më domosdoshmërisht mbreti, por një përfaqësi e zgjedhur, një demokraci përfaqësuese apo sistemi i drejtësisë, ka ndihmuar në dhënien e formës së sistemit amerikan të qeverisjes që ne sot e vlerësojmë. Goditja e autoritetit absolut mban me vete këto fryte që më vonë u volën në rrethana të tjera. Një historian thotë “nuk mund t’i ndajmë faktet ose ngjarjet historike nga idetë, ashtu si një makinë nuk mund të eci pa benzinë”, këto janë vetë ide. Ka patur raste që i kanë dhënë flakën këtyre ideve dhe kanë sjellë një realitet tjetër. Kur unë them reformacioni si syri i ciklonit, e them se benzina tashmë është aty dhe kanë qenë rastet që i janë dhënë kësaj mase shpërthyese për të reflektuar në format që mori në vendet ku shkoi. Jo gjithçka ndodhi menjëherë, por nuk mohohet që e kanë bazën në këtë kuptim të ri për individin, autoritetin në mënyrë të veçantë. A është një formë e kamufluar e humanizmit apo iluminizmit? Edhe mund të jetë. Në kuptimin që shumë njerëz mund ta përdorin formatin dhe ta përmbushin me idetë e tyre, duke mos qenë aspak besimtarë, por funksionon, kështu që është e vërtetë. Por në vetvete protestantizmi nuk është i tillë, është thellësisht i përkushtuar ndaj një kuptimi për perëndinë.

Si funksionon protestantizmi sot, kaq vite pas tezave të Martin Luterit?

Protestantizmi nuk ishte një shkatërrim i krishtërimit, por ishte fokusimi te thelbi i krishtërimit që është Ungjilli. Deri me ardhjen e Martin Luterit, në bibël mund të dallosh një formë organizimi që mund të interpretohet siç e bëjnë katolikët. Por në fakt forma e organizmit hierarkik që konsolidohet me Papën, është një formë që mori krishtërimi pas mesit të shekullit të dytë, është më efektive për situatën e rrezikshme ku gjendej krishtërimi i persekutuar. Është më tepër si një kompani që nuk diskuton urdhrin, por zbatohet. Ekzistojnë tri forma të organizimit, është ajo hierarkike ku në krye është autoriteti vendimtar, është autoriteti pleqësor me përfaqësues të zgjedhur nga komunitetit dhe një formë tjetër e bashkësisë, një bashkësi e thjeshtë që do të thotë ne jemi grupi dhe ne vendosim, fiton shumica. Të tria këto forma ekzistojnë brenda protestantizmit, por nuk kemi një Papë. Protestantizmi ka variacione dhe kjo është e bukura e tij. Bashkimi ynë është vullnetar dhe bibla nuk është kaq e vështirë për t’u kuptuar. Kishat protestante nuk janë asgjësuar për shkak të vërtetës që ka mundësi të bëhet kuptimi i biblës pa patur autoritet si kisha katolike.

Në bazë të përvojës tuaj si studiues, sa mendoni se mund t’i lipset botës islamike një reformator si Luteri?

Unë vij nga një familje me traditë myslimane dhe e kuptoj myslimanizmin. Ajo që do thoja për myslimanizmin është që uroj që interpretimi i disave mos të jetë ashtu siç mendojnë disa të tjerë. Pra, nëse ka nevojë për reformacion duhet ta analizojnë vetë myslimanët, por unë e kam të thjeshtë mënyrën si mendoj për myslimanizmin dhe krishtërimin. Myslimanizmi ka Kuranin dhe ka një interpretues që quhet Muhamed. Reformacion do të thotë të shkosh kundër Muhamedit dhe nuk e di nëse do të quhet më myslimanizëm. Krishtërimi ka një bibël dhe një interpretues, Jezu Krishtin. Lexo fjalët e tij, shiko jetën e tij dhe ai interpreton biblën. Ajo që bëri Martin Luteri ishte kthimi te bibla sipas interpretimit të Jezu Krishtit. Nëse duhet një reformator që të shohë Kuranin dhe të kthehet tek interpretimi i Muhamedit, është çështje e vështirë.

Ne dimë që përfaqësuesit e komuniteteve fetare, nuk kanë shumë dëshirë të përzihen me politikën. A ka lidhje reformacioni politik që po jetojmë këto kohë me reformacionin protestant dhe e dyta a jeni ju kundër një reformacioni që vazhdon? Apo ka një reformacion, i cili vazhdon në çdo aspekt të jetës?

Gjithmonë në reformim, gjithmonë duke iu referuar të vërtetës. Ne nuk kemi arritur përsosmërinë, as kuptimin e përsosur të përsosmërisë kështu që jemi gjithmonë të gatshëm të reflektojmë mbi të vërtetën. Në lidhje me politikën, e gjithë jeta jonë është e lidhur në të gjitha aspektet e jetës dhe politika është një shprehje e jetës njerëzore. Është ndryshe të jesh i angazhuar në politikë, të fillosh të marrësh vendime apo përfshihesh në përfaqësime politike, ajo është një thirrje specifike për njerëz të veçantë dhe ne nuk e kemi atë thirrje specifike si përfaqësues të një komuniteti fetar.