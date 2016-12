Premtimi i Ramës: Do e çojmë rritjen ekonomike në 7 përqind

Kryeministri Edi Rama deklaroi në Asamblenë Kombëtare të Partisë Socialiste se, “reformat, sado me kosto, u kthyen në të ardhura që shkojnë te njerëzit në nevojë”.

“Nuk po kërkojmë që njerëzit të brohorasin Shqipërinë dhe nuk themi se po konkurrojmë me fuqitë e mëdha ekonomike, por jemi krenarë se reformat tona, sado me kosto, kthehen në të ardhura që shkojnë te njerëzit në nevojë. Nuk do të rrisnim rroga e pensione nëse nuk do të kishim bërë reformat e dhimbshme. Nuk ka rrugë tjetër sepse reformat, sa më shumë t’i shmangësh, aq më shumë e rëndon situatën”, deklaroi kreu i qeverisë dhe PS-së.

“Kemi humbur shumë kohë për të bërë gjëra që duheshin bërë vite më parë. Sot do të kishim sfida të tjera dhe realitet tjetër. E mbyllëm vitin qeverisës me një paketë solidariteti që na identifikon te njerëzit në nevojë si forcën e tyre përfaqësuese. Sot jemi në gjendje që të rrisim rrogat. Qysh ditën e parë hoqëm nga supet e shtresës së mesme dhe të varfër barrën e taksës së sheshtë 10%. Me këtë lëvizje u dhamë edhe 140 milionë dollarë të tjera familjeve”, shtoi Rama.

Kryeministri kujtoi edhe se qeveria ka marrë përsipër që të shlyejë “të gjitha detyrimet e prapambetura të përmbytjeve të shkuara” dhe se ka vënë në dispozicion “fondin për kompensimin kokë më kokë të çdo lope”, të prekur nga epidemia.

Teksa u ndal tek rimëkëmbja e kompanisë CEZ dhe investimet e saj, Rama u shpreh optimist për rritjen ekonomike, për të cilën tha se gjatë viteve të ardhshme qeveria ka në plan ta çojë deri në 7 përqind.

“Sot ka një hetim për CEZ, i organizuar nga ata të cilët e çuan në kolaps dhe e vendosën shtetin shqiptar në pozitën e pamundur për të administruar jo thjeshtë sektorin, por financat. Sot, kompania jo vetëm që nuk merr më taksa, por investon. E si mos ketë ende problem me energjinë elektrike, kur ka shumë nevojë investime. Por sot është kompania ajo që po investon dhe është në gjendje të mbështetet financiarisht, pasi ka një bilanc të shëndetshëm. Flasim për rritjen ekonomike? Patjetër që 3.5 përqind nuk është një rritje e lartë, por sot e bën Shqipërinë me rritjen ekonomike më të lartë në rajon. Por jemi koshientë që kjo nuk mjafton, kemi nevojë të shkojmë përtej kësaj dhe do të shkojmë. Kemi në plan për të shkuar në mbi 7 përqind rritje ekonomike, përmes një programi investimesh prej 1 miliardë dollarësh. Sot kjo është e mundur, sepse Shqipëria nuk ka një borxh që e kërcënon. Është hera e parë që rriten rrogat e pensionet pa marrë borxh,” tha ndër të tjera Rama.

Ndërsa duke folur për arrestimin e Klement Balilit, kryeministri tha se nuk lejon që të goditet Policia e Shtetit e Ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri.

Balili, theksoi Rama sot është në kërkim dhe këtë e konsideroi si ndryshim të madh, pasi sipas tij, deri dje do ishte duke ngrënë mish qingji dhe duke dëgjuar çiftelinë me shefat e policisë.

“Nuk lejoj të goditet policia dhe Ministri i Brendshëm për arrestimin e Klement Balilin. Unë këtë e refuzoj dhe nuk pranoj të më japin leksione. Kjo nuk është një luftë e lehtë, nuk është një luftë që bëhet duke mbajtur fjalime balte në Kuvend. Klement Balili është në kërkim siç janë në kërkim sot bosat e narkotrafikut në gjithë botën. Ndryshimi është i madh, sepse deri dje ishte duke ngrënë mish qingji dhe duke dëgjuar çiftelinë me shefat e policisë”.